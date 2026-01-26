יום שלישי, 27.01.2026 שעה 00:02
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

״זה המאה אחוז של מכבי, תשאלו את גולדהאר״

לאזטיץ׳, מאמן מכבי ת״א דיבר לאחר ההפסד בדרבי: ״זה כואב מאוד לכולנו. מאמין שאני יכול להוציא את הקבוצה מהמשבר, אם אני פה אז המועדון מאחוריי״

|
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

הלם במכבי תל אביב. אחרי 12 שנה ללא הפסד בדרבי, הקבוצה המשיכה בעונה הרעה שלה וספגה הפסד דרמטי 2:1 להפועל תל אביב, עם שני שערים בדקות הסיום. מעבר לקטיעת הרצף, הצהובים גם פספסו הזדמנות לחזור למרוץ האליפות ובמקום לצמק את הפער לשבע, הוא גדל לעשר נקודות.

בסיום, מאמן הקבוצה, ז׳רקו לאזטיץ, דיבר בסיום בקצרנות אופיינית: ״שלטנו במשחק 90 דקות, חוץ משני הכדורים האחרונים. ברכות להפועל תל אביב על שני הגולים שלהם״.

מה תקח מהמשחק הזה?
״שצריך להישאר בפוקוס עד הסוף. זה כואב מאוד לכולנו. זה לא הרגע לדבר על הפער בפסגה״.

אתה יכול להוציא את הקבוצה מהמשבר?
״אני יכול להוציא את הקבוצה מהמשבר. אם המועדון עומד מאחורי? אני פה״.

מה אתה יכול לעשות אחרת כמאמן?
השחקנים עשו את המקסימום, שלטנו במשחק, שיחקנו טוב יותר. ספגנו שני גולים בתוספת הזמן והפסדנו. זה הפסד כואב לכל מי שאוהד מכבי תל אביב״.

זה רצף מאוד שלילי של דברים העונה. ההפסד הגדול לבית״ר ירושלים, ההפסד הגדול למכבי חיפה, ההפסד הגדול באירופה, עכשיו הפסד בדרבי. זה הולך למקום מאוד רע בשביל הקבוצה. איך משנים את זה?
״אני מנסה לעשות את הטוב ביותר״.

בטוח, אבל למה זה קורה?
״כי לא שלטנו בסיטואציה״.

אבל יש יותר מדי סיטואציות העונה שאתם לא שולטים בהן.
״אתה מדבר בקול גבוה מדי, אתה מדבר כמו אוהד. אני לא מתייחס לזה ככה, כי אתה לא מכבד אותי״.

אתה מכבד את אוהדי מכבי תל אביב במתן התשובות האלו?
״בטוח שכן. אני מאוד ברור בנוגע להכל ולאף אחד אין גראנטי להגיד שתוצאה זה לא מכבד״.

השחקנים נראים עייפים, אתה חושב שאתה צריך לשנות משהו בחילופים?
״לדבר אחרי המשחק זה קל, יש בעיות מסוימות של עייפות, זה נכון, אבל אנחנו מתגברים עליהן ואנחנו שלטנו במשחק לאורך 90 דקות. קל לדבר אחרי ובדיעבד, אבל זה לא עובד ככה״.

איך אתה חושב שמכבי תל אביב תצא מזה וכמה אתה מפחד מהמעמד שלך?
״אני עושה את המיטב שלי עבור הקבוצה, אני לא בחור שמפחד על מעמדי. אני עושה את מה שאני יכול״.

הבעיה של מכבי תל אביב נראית מנטאלית, יש משהו ללמוד מזה?
״אנחנו יודעים את זה ומנסים לתקן את זה. זה חלק מלנהל קבוצה צעירה. זה לא רגיל וזה די חריג, אבל זה כדורגל ודברים כאלה יכולים לקרות וזה קורה לנו״.

היחסים שלך עם ההנהלה טובים והם עושים הכל כדי להשאיר אותך בתפקיד, אתה מרגיש שכעת משהו משתנה?
״כמו שכבר אמרתי, אני פה וזה אומר הכל. אני עושה את העבודה שלי״.

משהו רע קורה בעונה הזאת, אתה יודע לשים את האצבע מה בדיוק הסיבה?
״התחלנו את העונה טוב, נכנסנו לרצף לא טוב. דברים רעים קרו ונכנסו בעיות מנטאליות. מדובר בשחקנים צעירים, אנחנו מנסים להתמודד עם זה״.

אתה חושב שאתה מוציא ממכבי תל אביב את המאה אחוז שלה?
״כן״.

ככה נראה המאה אחוז של מכבי תל אביב?
״תשאל את גולדאהר״.

