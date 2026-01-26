הלחץ לפטר את לאזטיץ' מאימון מכבי ת"א גובר

הנהלת מכבי תל אביב נמצאת תחת לחץ כבד מאוד אחרי ההפסד 2:1 להפועל הערב (שני) בדרבי. גורמים במועדון איבדו כל אמון ביכולת של ז׳רקו לאזטיץ׳ להוציא משהו מהעונה הזו.

ישנם שחקנים שלא מבינים איך הוא עדיין בתפקיד וכולם האמינו שהוא יסיים את דרכו בשלב מוקדם יותר של העונה. בנוסף, מחאות הקהל רק יגברו ובמועדון מבינים שהם הולכים לימים רעים מאוד ולא רק זה, גם המקום באירופה נמצא בסכנה.

העיניים למיץ’

כמו בשבועות האחרונים העיניים נשואות לעבר מיץ׳ גולדהאר שעד כה לא פיטר את לאזטיץ׳, וייתכן כי גורמים במועדון ינסו לשכנע אותו לעשות זאת בהקדם.