יום שלישי, 27.01.2026 שעה 00:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הלחץ לפטר את לאזטיץ' מאימון מכבי ת"א גובר

אחרי ה-2:1 להפועל, יש שחקנים בצהוב שלא מבינים איך הסרבי עוד בתפקיד. מחאות הקהל יגברו, גורמים במועדון צפויים לנסות לשכנע את מיץ' לפטרו בהקדם

|
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

הנהלת מכבי תל אביב נמצאת תחת לחץ כבד מאוד אחרי ההפסד 2:1 להפועל הערב (שני) בדרבי. גורמים במועדון איבדו כל אמון ביכולת של ז׳רקו לאזטיץ׳ להוציא משהו מהעונה הזו. 

ישנם שחקנים שלא מבינים איך הוא עדיין בתפקיד וכולם האמינו שהוא יסיים את דרכו בשלב מוקדם יותר של העונה. בנוסף, מחאות הקהל רק יגברו ובמועדון מבינים שהם הולכים לימים רעים מאוד ולא רק זה, גם המקום באירופה נמצא בסכנה.

העיניים למיץ’

כמו בשבועות האחרונים העיניים נשואות לעבר מיץ׳ גולדהאר שעד כה לא פיטר את לאזטיץ׳, וייתכן כי גורמים במועדון ינסו לשכנע אותו לעשות זאת בהקדם.

מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
