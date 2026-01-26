ברדה: רגשות אדירים של שמחה, הייתה בנו אמונה

זה קרה, ובדרך הכי מטורפת שיכולה להיות. אחרי 12 שנים, הפועל ניצחה הערב (שני) את מכבי בדרבי התל אביבי עם מהפך בזכות שני שערים בתוספת הזמן ו-1:2 בלתי נשכח באצטדיון בלומפילד.

מאמן האדומים, אליניב ברדה, אמר בסיום המשחק: “מרגיש שמח ומאושר. אני שמח קודם כל שהחזירו את הגופה של רן גואילי ז”ל ולשמחתי סיימנו את הדבר הזה. הרגשות הם אדירים. מאוד כיף לנצח. עשינו במחצית את ההתאמות והשתלטנו על המגרש במחצית השנייה. כמו שבגביע זה הסתיים בשוויון והפסד אכזרי, היום זה התאזן. אנחנו הולכים לשמוח כולם ביחד, זה משהו שכולם חיכו וציפו לו, עבדנו מאוד קשה. הייתה המון אמונה, גם בספסל וגם במגרש, וגם החילופים שעשינו היו על מנת לנצח את המשחק, לייצר יותר נוכחות ברחבה. לשמחתי זה עזר”.

“היו לי ניצחונות גדולים כמאמן, אין ספק שזה יהיה בטופ. הגענו למשחק הזה מעל מכבי תל אביב בטבלה עוד לפני המשחק, לקחו לנו 2 נקודות, נתנו להם 3 נקודות, והמשחק הזה היה עבורי חותמת שהקבוצה שלי יכולה להיות תחרותית ולהסתכל בלבן של העיניים לכל קבוצה. קראתי לאלטמן לפני המשחק, הוא התאמן רק אימון אחד, ואמרתי לו שהוא יחליט אם הוא בסגל או לא. הוא החליט מיד שכן, אמר שאימון אחד מספיק לו ושהוא יהיה שם. הדוקטור אמר לי שאפשר לתת לו רק רבע שעה, זה היה שווה את הסיכון".

שחקני הפועל תל אביב חוגגים ניצחון היסטורי (רדאד ג'בארה)

“הקהל שלנו נשמע בלי סוף מתחילת המשחק, אנחנו שמחים ששימחנו אותם. אנחנו לא שוכחים שבעונה שעברה היינו בליגה הלאומית ולקח לנו זמן להתניע. בונים פה משהו מאוד יפה, אך גם מאוד מאוזן. נשמח היום מאוד ויש לנו נתניה בשבוע הבא. אלטמן שחקן ווינר ואנחנו קבוצה ווינרית. אני מאוד מאמין בקבוצה הזאת. גם אחרי ההפסד האכזרי בדרבי בגביע, אני מאמין בקבוצה הזו, בשחקנים. הקבוצה הזו עושה דרך. אנחנו עוברים את הדברים הקשים והטובים ביחד. לא האמנתי שזה יהיה ככה כמו המשחק היום, אבל אחרי ה-1:1 דאפה רץ עם הכדור לחצי והאמנו שאפשר להכריע את המשחק, ואני שמח שהצלחנו לעשות את זה”.

“האוהדים שלנו סבלו המון שנים ועכשיו יש להם הערב שמחה אמיתית, ליהנות מההישג הזה, להתגאות בשחקנים שלהם, זה מגיע להם. מגיע כבוד לשחקנים שלא שיחקו הרבה זמן ונזרקו ישר לקבל דקות כמו דרבי כמו טל ארצ’ל. הייתה הערב התפרצות רגש גדולה מאוד. מרגש להיות המאמן שעוזר לקבוצה שלו לנצח דרבי אחרי שנים. לשמחתי עם הפועל באר שבע היו לי ניצחונות מתוקים על מכבי תל אביב כשחקן וכמאמן, אני שמח שזה קרה עכשיו גם בהפועל תל אביב. אני שואף להחזיר את המועדון הזה לימים הגדולים שלו. הקלישאה היא שיש לנו משחק ליגה מול נתניה שהחליפה מאמן והיא קבוצה טובה מאוד, אבל היום אני מאשר לשחקנים לחגוג ולשמוח, מחר נהיה בחופש ואז נתחיל בהכנות”.

שחקני הפועל תל אביב בשיגעון עם הקהל אחרי הניצחון ההיסטורי (רדאד ג'בארה)

כובש שער השוויון, עומרי אלטמן, הוסיף: “אני מודה לאליניב ברדה שנתן לי את האופציה להחליט אם לשחק היום, והשאר היסטוריה. אין לי מילים לתאר את ההרגשה שהייתה כשהכדור של צ’יקו נכנס לרשת. הזמן שחיכינו שהשער יאושר הרגיש לי כמו שנה. זה היה משהו שחלמתי עליו המון המון זמן. זה מגיע לאוהדים האלה, למועדון הזה, זה מגיע לנו כשחקנים, לצוות, לבעלים, ואני באמת שמח שסוף סוף עשינו את זה”.

“מאז שנכנסתי ניסיתי להביא אנרגיות לחברים שלי, שהיו צריכים את זה בדקות האלה. אין לי מטרות אישיות יותר מדי, אני לא חושב על הדברים האלה, אני רוצה שהמועדון הזה והקבוצה הזאת ספציפית יגיעו כמה שיותר רחוק, כי יש פה פוטנציאל לעשות משהו מאוד מיוחד. האם אני חושב שמגיע לי יותר דקות? לא, אני חושב שאני מקבל מספיק, לי ולאליניב יש קשר מצוין, קיבלתי הרבה דקות לפני שנפצעתי. אני מרגיש שאני במקום טוב, מתקדם לאט לאט מבחינת יכולת וכושר, ואני מרוצה מכל מה שקורה איתי בהפועל תל אביב”.