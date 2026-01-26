הפועל רק נקודה ממכבי: תמונת המצב בליגת העל

מכבי תל אביב פספסה הזדמנות לחזור למאבק האליפות, וזה קרה לה בצורה הכי מאכזבת שאפשר. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ ספגה הערב (שני) 2:1 דרמטי מול הפועל תל אביב בדרבי והפער מבית”ר ירושלים שבפסגה צמח ל-10 נקודות לאחר המחזור ה-20. מנגד, האדומים עלו למקום הרביעי על חשבון מכבי חיפה בזכות הנקודה.

במצב העניינים הנוכחי בית”ר ירושלים מוליכה עם 46 נקודות, רק אחת יותר מהפועל באר שבע השנייה, ומכבי ת”א שלישית עם 36 נקודות. הפועל ת”א כעת רביעית עם 35 נקודות, ומכבי חיפה שהפסידה למכבי נתניה התרחקה מהטופ 3 כשבמאזנה 32 נקודות.

טבלת צמרת ליגת העל

1: בית"ר ירושלים – 46 נקודות, 24+

2: הפועל ב"ש – 45 נקודות, 27+

3: מכבי ת"א – 36 נקודות, 14+

4: הפועל ת"א – 35 נקודות, 19+

5: מכבי חיפה – 32 נקודות, 10+

6: בני סכנין – 27 נקודות, 3-

7: מכבי נתניה – 27 נקודות, 7-