נערים א' - על: בני יהודה ואשדוד השיגו ניצחונות

ערב מוצלח לשתיים מקבוצות הפלייאוף התחתון, כאשר בני יהודה ניצחה 1:2 בחוץ את בית"ר ירושלים. גם מ.ס אשדוד זכתה בניצחון חוץ דרמטי 3:4 בחדרה

קבוצת נערים ב של מ.ס. אשדוד (באדיבות טוטו-פוטו TOTO-FOTO)
המחזור ה-19  של משחקי הפלייאוף התחתון בליגת העל של שנתון נערים א' המשיך  הערב (שני) עם שני משחקים, שסיפקו לא מעט עניין ולא מעט שערים. המחזור יימשך ביומיים הקרובים, במשחקים שייערכו בשתי הקצוות הגאוגרפיים של הליגה: מחר (שלישי) תארח עירוני קרית שמונה המוחרגת מירידה את הפועל פ"ת. ביום רביעי תארח הפועל באר שבע את בני סכנין. מכאן למשחקי היום בפלייאוף התחתון.

הפועל חדרה - מ.ס אשדוד 4:3

קאמבק מדהים לחניכים של אמיר שוויקי במשחק בין שתי הראשונות בבית התחתון, שאליו חדרה התייצבה ביתרון של שלוש נקודות על פני יריבתה, שבזכות קאמבק מרשים חוזרת עם כל הקופה לעיר הנמל הדרומית, תוך שהיא כובשת את המקום הראשון בבית התחתון, בזכות יחס שערים עדיף על פני הפועל חדרה.

הפועל חדרה הייתה דומיננטית יותר במחצית הראשונה, באה על שכרה עם צמד שערים שכבש מלך שעריה, מואמן קבהא: בדקה ה-19 מסירת רוחב מאגף ימין מצא את קבהא במרכז הרחבה, קבהא המשיך בנגיעה לרשת. בשלהי המחצית הראשונה הגבהת קרן מאגף שמאל הסתיימה בנגיחה מטווח קצר של קבהא לרשת, בשער שהכפיל את יתרונה של חדרה ל-0:2, והעלה את מאזן שערי הליגה של השחקן ל-12. 

במחצית השנייה החל הקאמבק של אשדוד בניצוחו של מלך השערים שלה, ליאם מלכה, שב-23 הדקות הראשונות כבש שלושער, שהצליח למחוק את יתרונה של חדרה, שמצידה הצליחה להגיב עם שער משלה אחרי השער הראשון שכבש ליאם מלכה. בדקה ה-46 ניסיון בילד אפ מיותר של הגנת חדרה עלה לה באיבוד כדור מיותר, שנוצל ע"י מלכה לכיבוש שער בבעיטה מהרחבה - 1:2 לזכות חדרה.

בדקה ה-58 הפועל חדרה שלחה אל שדה המשחק את החלוץ, נור עבדל ג'מאל, שכעבור שש דקות סיים התקפת מעבר בבעיטה מהרחבה לרשת וקבע יתרון 1:3 לזכות חדרה. דקה לאחר מכן, איבוד כדור של חדרה במחצית המגרש שלה, הוביל להתקפת מעבר מהירה של אשדוד, שהסתיימה בבעיטה מהרחבה מרגלו של ליאם מלכה, שהשלים צמד וצימק את יתרון המארחת ל-2:3.

עם האוכל בא התיאבון, בדקה ה-69 מסירת רוחב בגובה נמוך, שנשלחה מאגף ימין של אשדוד, מצאה את ליאם מלכה, שהמשיך בבעיטה מהאוויר מטווח קצר לרשת. שלושער למלך שערי אשדוד, שבשער הליגה ה-15 שלו העונה, קבע שוויון 3:3.

בדקה ה-78 חדרה נותרה בעשרה שחקנים, בשל הרחקתו בכרטיס צהוב שני של אחד משחקני ההגנה שלה. עמוק בתוספת הזמן אשדוד הצליחה לחולל מהפך מדהים: בעיטה חופשית של הילאי שוקאני מכ-25 מטרים הסתיימה בשער, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:4 לזכותה של אשדוד.

בית"ר ירושלים - בני יהודה ת"א 2:1

החניכים של עופר ראובן מצליחים להתרחק כדי שלוש נקודות מהקו האדום, בו מדורגת בני סכנין. לעומתה, בית"ר ירושלים נותרה ביתרון של נקודה אחת בלבד על פני הקו האדום. בדקה ה-10 בני יהודה עלתה ליתרון: הרחקה לא מוצלחת של הגנת בית"ר ירושלים של כדור קרן שהוגבה לרחבה, הובילה למסירה לעברו של ליאם בר שלום, שעבר את השוער המקומי ובעט לרשת מקרוב - 0:1 לבני יהודה.

שחקני בני יהודה בנערים אשחקני בני יהודה בנערים א' מוכנים (שחר גרוס)

בדקה ה-76 חטיפת כדור של בני יהודה ת"א כ-25 מטרים משערה של בית"ר ירושלים, יצרה התקפת מעבר מהירה, בסיומה יוסף אווקה כבש שער בבעיטה מהרחבה. אווקה בשערו הראשון העונה הכפיל את יתרון הכתומים ל-0:2.

בדקה ה-81 עבירה על שחקן בית"ר ירושלים ברחבת בני יהודה הובילה לפסיקה לבעיטת פנדל, שאותה תרגם יהונתן ששון לכיבוש שער, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:2 לזכות בני יהודה ת"א.

