היזהרו מהתחזות לרשת מגה ספורט והצעת מבצעי שווא

מערך הסייבר הלאומי פרסם אזהרה לציבור בעקבות זיהוי הונאה רחבת היקף ברשתות החברתיות, המתבצעת באמצעות התחזות לרשת מגה ספורט והצעת מבצעי שווא על מוצרי ספורט.

על פי ההודעה, בימים האחרונים אותרו עמודי פייסבוק וחשבונות טיקטוק מזויפים, המציגים עצמם כעמודים רשמיים של מגה ספורט ומפרסמים מחירים חריגים במיוחד. ההערכה היא כי מטרת הפעילות היא גניבת פרטי אשראי ופרטים אישיים של גולשים שנחשפים לפרסומים ולוחצים על הקישורים.

התרעה והמלצות לציבור

רשת מגה ספורט עדכנה כי בתוך שעות ספורות התקבלו מאות פניות מלקוחות שחשדו בפעילות, והנושא הועבר לטיפול מערך הסייבר הלאומי וכן לחברות Meta ו-TikTok. במקביל, פורסמו המלצות לציבור ובהן לבצע רכישות אך ורק דרך אתרים רשמיים ועמודים מאומתים, להימנע מלחיצה על קישורים חשודים ולא להזין פרטי אשראי באתרים שאינם מוכרים.

במערך הסייבר הלאומי ציינו כי בכל מקרה של חשד להונאה או פגיעה ניתן לפנות למרכז 119 לקבלת סיוע והכוונה.