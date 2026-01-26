חושבת קדימה: 4 הכישרונות שבדרך לברצלונה

לה מאסיה, מפעל הכישרונות של ברצלונה, ממשיכה לחולל פלאים, וההוכחה הברורה ביותר לכך היא שחקני הבית שמובילים את הקבוצה הראשונה. עם זאת, מאחר שלא כולם מצליחים לעשות את הקפיצה הגדולה ורבים מתקשים לקבל דקות משחק, הם בוחרים לחפש הזדמנויות במקום אחר. יש לכך לא מעט דוגמאות, האחרונה שבהן היא דרו, שעובר לפ.ס.ז', ובקרוב גם המעבר של אנדרס קואנקה לקומו, המועדון של ססק פברגאס, עשוי להפוך לרשמי.

המועדון הקטלוני מפתח ומייצא כישרונות, אך גם מייבא אותם. ההוכחה לכך היא שברצלונה עומדת להשלים ארבע החתמות מבטיחות בבת אחת: חמזה עבד אלכרים, חלוץ מרכזי מאל אהלי, אייג'יי טבארס, קיצוני מנוריץ', ג'וונסלי אונשטיין, בלם מגנק, ופטריסיו פסיפיקו, מגן מדפנסור ספורטינג קלאב מאורוגוואי.

רובם צפויים להגיע כדי לחזק את ברצלונה ב’ של ג'וליאנו בלטי, אך במועדון מאמינים בהתפתחות שלהם כך שיוכלו לשמש בעתיד גם את הקבוצה הראשונה. מדובר בשחקנים שטרם מלאו להם 20: עבד אלכרים ואונשטיין בני 18, פטריסיו פסיפיקו בן 19, והצעיר מכולם הוא טבארס, בן 16 בלבד. האסטרטגיה של ברצלונה היא לאתר כישרונות כאלה, לצרף אותם בעלות יחסית נמוכה, ואז ללטש אותם, בין אם כדי שיגיעו לרמה הגבוהה ביותר ובין אם כדי להשאילם ולמכור אותם בהמשך במחיר גבוה יותר.

חמזה עבד אלכרים (IMAGO)

חמזה עבד אלכרים

עבד אלכרים המצרי הוא חלוץ 9 קלאסי, שהרשים את הסקאוטים של ברצלונה במונדיאל עד גיל 17 שנערך בקטאר. מעברו בהשאלה עד סוף העונה קרוב מאוד להשלמה. למועדון הקטלוני תהיה אופציית רכישה בסכום של כ-3 מיליון אירו, שעשוי, עם בונוסים, להגיע עד 5 מיליון. עם זאת, לאופציה יש תאריך תפוגה, וברצלונה תצטרך להחליט אם לממש אותה במהלך השבוע הראשון של יוני.

אייג'יי טבארס

החתמה נוספת שנמצאת קרוב מאוד לסגירה היא זו של טבארס מנוריץ'. הקיצוני האנגלי הצעיר, בן 16 בלבד, נחשב לכישרון גדול ולא נעלם מעיניהן של קבוצות רבות נוספות. עם זאת, ברצלונה הקדימה את כולן והציגה בפניו תוכנית קריירה שנראית כזו ששכנעה אותו לבחור בצבעי הבלאוגרנה. מדובר בקיצוני טכני, שחקן נבחרת אנגליה עד גיל 17, המשחק בעיקר באגף שמאל אך יכול לתפקד גם כחלוץ מרכזי.

אייג'יי טבארס (נוריץ')

ג'וונסלי אונשטיין

ג'וונסלי אונשטיין מחזיק בפרופיל שמועדונים רבים מחפשים. מדובר בבלם שמאלי המשחק בקבוצת המילואים של גנק, בעל פוטנציאל גדול וגם שחקן בין-לאומי. אונשטיין בן ה-18 הוא שחקן נבחרת הולנד עד גיל 17, ומתואר כבלם מודרני עם מבנה גוף מרשים, גובה של 1.88 מטר, מהירות ושליטה טובה בכדור. גם מילאן גילתה בו עניין. על פי ההערכות, הוא אמור למלא את מקומו של אנדרס קואנקה, שעושה את דרכו לאיטליה.

פטריסיו פסיפיקו

ההחתמה הרביעית, שגם היא קרובה מאוד להשלמה, היא של פטריסיו פסיפיקו מדפנסור ספורטינג קלאב מאורוגוואי. הוא צפוי להגיע תחילה בהשאלה, כאשר לברצלונה תהיה אופציה לרכוש אחוזים מכרטיס השחקן. פסיפיקו הוא שחקן ורסטילי, היכול לשחק גם כבלם וגם כמגן שמאלי. הוא חזק פיזית, בעל יכולות טכניות, ויחזק את ברצלונה אתלטיק של בלטי. פסיפיקו הוא שחקן נבחרת אורוגוואי עד גיל 20.