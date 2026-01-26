הירושלמית שניצחה בנערים ב' וזו שפספסה

המחזור ה-20 של משחקי הפלייאוף התחתון ננעל הערב (שני). התוצאות שהושגו במשחקי היממה האחרונה, יצרו תזוזות בטבלה. בני יהודה ת"א ניצלה איבוד נקודות של הפועל רמת השרון - ועלתה למקום הראשון בטבלת הבית התחתון, הפועל ירושלים הצליחה להתרחק מהקו האדום בזכות ניצחון בצפון.

מ.כ נהלל יזרעאל - הפועל ירושלים 2:0

הפועל ירושלים התארחה באחת הנקודות הצפוניות ביותר בליגה, אצל קבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל, במה שהיווה את המשחק המרכזי של המחזור בבית התחתון. הפועל ירושלים התייצבה למשחק כשהיא מדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על ההישארות בליגה (קריית שמונה מוחרגת מירידה), בעוד שנהלל יזרעאל הקדימה אותה בשתי נקודות.

לפני כחודש וחצי נפגשו הקבוצות במגרש באבו גוש, הפועל ירושלים זכתה בניצחון 0:5. הפעם נפגשו הקבוצות בצפון, הנסיעה הארוכה לא השפיעה לרעה על שחקני הפועל ירושלים, שהצליחו לקטוע רצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון ולשפר עמדות בטבלה, כשהם מקדימים כעת בנקודה אחת את נהלל יזרעאל, שירדה למקום המוביל למשחק המבחן. יאבסרו וונדמו, קשרה של הפועל ירושלים, שכבש עד היום ארבעה שערים, היה השחקן הבולט בשורות קבוצתו. צמד שערים שכבש, סייע להשגת המטרה.

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' לפני המשחק (אורן בן חקון)

בדקה השמינית יאבסרו וונדמו השתלט על הכדור כ-30 מטרים משערה של נהלל יזרעאל, התקדם עם הכדור עוד כעשרה מטרים, ושחרר בעיטה עוצמתית לחיבורים - והעלה את האורחים ליתרון 0:1. בדקה ה-56 הגבהת כדור קרן מצאה את ראשו של יאבסרו וונדמו, שנגח מטווח קצר לרשת וקבע בשלב מוקדם את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות הפועל ירושלים.

במחזור הבא מ.כ נהלל יזרעאל תתארח אצל עירוני קריית שמונה, שאותה היא מקדימה בשמונה נקודות. נהלל יזרעאל תקווה לקטוע רצף של שלושה הפסדים. הפועל ירושלים תקווה להמשיך במסלול הניצחונות, כשתארח את הפועל באר שבע - שמקדימה אותה בשש נקודות.

בית"ר ירושלים - הפועל רמת השרון 1:1

קבוצת "צו הפיוס" מהבירה אירחה אתמול (ראשון) את הקבוצה המפתיעה של העונה, שברוב שלבי העונה הייתה בחלק העליון של מרכז הטבלה. רמת השרון ידעה שכדי לשמור על מקומה בפסגת הבית התחתון בצוותא עם בני יהודה ת"א, עליה לחזור עם שלוש נקודות מבית וגן. בית"ר ירושלים ידעה שניצחון יקדם אותה הרחק מהקו האדום, אך בעקבות התוצאה היא רחוקה שש נקודות משם.

שחקני בית"ר ירושלים נערים ב' לפני המשחק (אורן בן חקון)

בדקה ה-27 התחכמות שחצנית של שחקן הגנה של רמת השרון, שהחל התקפה בסמוך לקו השער, עלתה לרמת השרון באיבוד כדור בסמוך לרחבת ה-16, תומר מרקוביץ' היה שם כדי לבעוט ממפתן הרחבה בעיטה חזקה לרשת ולעלות את קבוצתו ליתרון 0:1.

בדקה ה-53 הגבהת כדור חופשי מטווח קצר לזכותה של רמת השרון, הסתיימה בדחיקה מהאוויר ממטרים ספורים מרגלו של יונתן אוריאל, שקבע שוויון 1:1. רמת השרון שיחקה כ-20 דקות בעשרה שחקנים, זאת מאחר ואחד משחקניה ספג שני כרטיסים צהובים בתוך ארבע דקות. למרות זאת, שמרה הקבוצה על רשת נקייה.

אכזבה בבית"ר נערים ב' (אורן בן חקון)

בית"ר ירושלים, שעומדת על מאזן של שלוש תוצאות תיקו וניצחון אחד בארבעת המחזורים האחרונים, תקווה לשפר עמדות במשחק החוץ מול בני יהודה ת"א, שמקדימה אותה בחמש נקודות. הפועל רמת השרון, לה הייתה זו תוצאת תיקו שלישית ברציפות, שמגיעה אחרי סדרה של שלושה הפסדים רצופים, תקווה לשוב למסלול הניצחונות במשחק הביתי מול הפועל ראשל"צ - שאותה היא מקדימה בארבע נקודות.