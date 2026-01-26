8 לברדה ושיקו: ציוני הפועל ת"א אחרי הדרבי

מערכת ONE
|
שוער:
אסף צור: 6 - עבודה שקטה של צור ברוב דקות המשחק
הגנה:
מרקוס קוקו: 7 - עשה עבודה הגנתית מצוינת
טל ארצ'ל: 7 - המגן נקרא אל מרכז ההגנה ועשה עבודה נהדרת
שיקו: 8 - השער שלו ייכנס לספרי ההיסטוריה
זיו מורגן: 6 - ענד את הסרט ונתן את הכל
קישור:
לוקאס פלקאו: 7 - הלב במרכז המגרש
אנדריאן קרייב: 7 - הברומטר של הפועל עם משחק אדיר במרכז השדה
עמית למקין: 6 - גיבור הניצחון על ב"ש לא שחזר את הניצוץ בדרבי
התקפה:
רוי קורין: 6 - עשה בעיקר לחץ ועבודה הגנתית
לויזוס לויזו: 6 - חוסר דיוק בפעולה האחרונה, מצופה ממנו להרבה יותר
אנס מחמיד: 5 - לא היה מרוכז, השער של מכבי התחיל אחרי טעות שלו
מאמן:
אליניב ברדה: 8, הביא ניצחון היסטורי, החילופים של המאמן עשו את ההבדל ושברו את הבצורת אחרי 12 שנים
מחליפים:
דניאל דאפה: 6 - הכניס הרבה בלגן עם הכניסה שלו
שאנדרה סילבה: 7 - חזר מפציעה עם בישול גדול
דורון ליידנר: 6 - הפועל היו צריכים אותו
רועי אלקוקין: 7 - כניסה נהדרת של השחקן הצעיר
עומרי אלטמן: 8 - האס של ברדה