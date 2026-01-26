4 ללאזטיץ' ושלמה, 6 להייטור ופרץ: ציוני מכבי

שוער:

אופק מליקה: 4, משחק לא טוב שלו

אופק מליקה שומר על הכדור מקרוב (רדאד ג'בארה)

הגנה:

רז שלמה: 4, הופעה חלשה שלו

רז שלמה מוסר (רדאד ג'בארה)

מוחמד עלי קמארה: נפצע, אין ציון

מוחמד עלי קמארה יורד מהדשא (רדאד ג'בארה)

הייטור: 6, היה היחיד שתפקד בקבוצה

זיו מורגן מול הייטור (חגי מיכאלי)

רוי רביבו: 6, אין למכבי ת״א שום משחק התקפה בלעדיו

מרקוס קוקו מנסה לעצור את רוי רביבו (רדאד ג'בארה)

קישור:

איסוף סיסוקו: 5, שום יכולת לקדם את המשחק

רוי קורין רודף אחרי איסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)

איתמר נוי: 5, היה בסדר ולא ברור מדוע הוחלף

איתמר נוי (חגי מיכאלי)

דור פרץ: 6, עשה גול יפה ואח״כ היה בסדר

אנס מחמיד מול דור פרץ (חגי מיכאלי)

התקפה:

שגיב יחזקאל: 6, עשה משחק טוב עד שהתעייף לגמרי

שגיב יחזקאל במאבק (חגי מיכאלי)

הליו וארלה: 5, בישול טוב, אבל היה ללא טיפת כוח מהדקה ה-70

הליו וארלה מוקף בשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

סייד אבו פרחי: 5, נאבק ונלחם, אבל הוא לא מספיק טוב לעמדת החלוץ במכבי

סייד אבו פרחי משחרר מסירה (רדאד ג'בארה)

מאמן:

ז’רקו לאזטיץ’: 4, מאמן לא טוב, שמגיב מאוחר כל הזמן, שמעלה שחקנים פצועים למשחק, וגם יש לו סגל לא טוב, אבל לא עד כדי כך רע וחסר אופי כמו שהם נראים תחתיו

ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

מחליפים:

איתי בן חמו: 6, היה בסדר גמור עד הדקות האחרונות

עידו שחר: 5, נכנס בצורה סבירה למשחק

קרווין אנדרדה: 4, הופעה נוראית שלו מהרגע שנכנס, תרם רבות למהפך של הפועל