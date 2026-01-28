יום רביעי, 28.01.2026 שעה 11:32
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

מחזור ההכרעה: ל-32 קבוצות יש על מה לשחק

הכול ייקבע הערב. כמעט לכל אחד מ-36 המועדונים בליגת האלופות יש עדיין על מה לשחק. הצפיפות בצמרת והמאבק על הטופ 10: מתכוננים ללילה אירופי דרמטי

|
ק-אליסטר ואמבפה (IMAGO)
ק-אליסטר ואמבפה (IMAGO)

פורמט ליגת האלופות החדש מבטיח מחזור סיום דרמטי במיוחד הערב (רביעי, 22:00), כזה שבו כמעט הכל עדיין פתוח. בניגוד לשנים האחרונות, שבהן שלב הבתים הוכרע מוקדם יחסית, הפעם התמונה רחוקה מלהיות סגורה. מתוך 36 הקבוצות שהגיעו לשלב הזה, לא פחות מ-32 עדיין נאבקות על עתידן, העפלה ישירה לשמינית הגמר, כניסה לפלייאוף או הדחה מהמפעל.

ארסנל היא הקבוצה היחידה שמחזיקה במאזן מושלם עד כה, אך גם זה לא מספיק כדי להבטיח לה את המקום הראשון. באיירן מינכן נמצאת במרחק של 3 נקודות בלבד ועדיין שומרת על סיכוי מתמטי לעקוף. השתיים, עם 21 ו-18 נקודות בהתאמה, הן היחידות שכבר הבטיחו מקום בשמינית הגמר. אחריהן בדירוג נמצאות ריאל מדריד וליברפול עם 15 נקודות כל אחת, וטוטנהאם עם 14.

המאבק האמיתי מתחיל בהמשך הטבלה. הקבוצות המדורגות בין המקום ה-6 ל-13 צברו כולן 13 נקודות, מה שיוצר צפיפות קיצונית ומאבק ישיר על כל שער וכל נקודה. מתחתיהן, בשלב זה, רק ארבע קבוצות הודחו סופית מהמפעל: פרנקפורט, סלביה פראג, קייראט ו-ויאריאל. לפי שיטת הפורמט החדשה, שמונה קבוצות מעפילות ישירות לשמינית הגמר, 16 נוספות ממשיכות לשלב הפלייאוף, ושמונה נפרדות מליגת האלופות.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

טבלת האלופות

1: ארסנל – 21 נקודות, 18+
2: באיירן – 18 נקודות, 13+
3: ריאל מדריד – 15 נקודות, 11+
4: ליברפול – 15 נקודות, 6+
5: טוטנהאם – 14 נקודות, 8+
6: פ.ס.ז' – 13 נקודות, 10+
7: ניוקאסל – 13 נקודות, 10+
8: צ'לסי – 13 נקודות, 6+

-

9: ברצלונה – 13 נקודות, 5+
10: ספורטינג – 13 נקודות, 5+
11: מנצ'סטר סיטי – 13 נקודות, 4+
12: אתלטיקו מדריד – 13 נקודות, 3+
13: אטאלנטה – 13 נקודות, 1+
14: אינטר – 12 נקודות, 6+
15: יובנטוס – 12 נקודות, 4+
16: דורטמונד – 11 נקודות, 4+
17: גלאטסראיי – 10 נקודות, 0
18: קרבאח – 10 נקודות, 2-
19: מארסיי – 9 נקודות, 0
20: לברקוזן – 9 נקודות, 4-
21: מונאקו – 9 נקודות, 6-
22: פ.ס.וו איינדהובן – 8 נקודות, 1+
23: אתלטיק בילבאו – 8 נקודות, 4-
24: אולימפיאקוס – 8 נקודות, 5-

-

25: נאפולי – 8 נקודות, 5-
26: קופנהאגן – 8 נקודות, 6-
27: קלאב ברוז' – 7 נקודות, 5-
28: בודה גלימט – 6 נקודות, 2-
29: בנפיקה ליסבון – 6 נקודות, 4-
30: פאפוס – 6 נקודות, 6-
31: אוניון סנט זילואז’ – 6 נקודות, 10-
32: אייאקס – 6 נקודות, 12-
33: פרנקפורט – 4 נקודות, 9-
34: סלביה פראג – 3 נקודות, 11-
35: ויאריאל – 1 נקודה, 10-
36: קייראט – 1 נקודה, 14-

ארסנל לא הפייבוריטית של המהמרים

למרות המאזן המושלם וההובלה בטבלה, ארסנל אינה נחשבת לפייבוריטית לזכייה בליגת האלופות בעיני סוכנויות ההימורים. באופן מפתיע, דווקא פאריס סן ז'רמן, שמדורגת במקום השישי, ומנצ'סטר סיטי, שנמצאת רק במקום ה-11, הן אלו שמקבלות את היחס הנמוך ביותר להנפת הגביע (פי 9.00). גם ברצלונה (יחס של פי 10) ובאיירן מינכן (פי 15) מקדימות את התותחנים (פי 17).

הפער בין התוצאות על הדשא לבין התחזיות בשוק ההימורים מדגיש עד כמה הפורמט החדש יוצר אי ודאות גדולה, ומבטיח שליגת האלופות תיכנס למחזור הסיום שלה כשהכל פתוח, והדרמה בשיאה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */