מחזור ההכרעה: ל-32 קבוצות יש על מה לשחק

פורמט ליגת האלופות החדש מבטיח מחזור סיום דרמטי במיוחד הערב (רביעי, 22:00), כזה שבו כמעט הכל עדיין פתוח. בניגוד לשנים האחרונות, שבהן שלב הבתים הוכרע מוקדם יחסית, הפעם התמונה רחוקה מלהיות סגורה. מתוך 36 הקבוצות שהגיעו לשלב הזה, לא פחות מ-32 עדיין נאבקות על עתידן, העפלה ישירה לשמינית הגמר, כניסה לפלייאוף או הדחה מהמפעל.

ארסנל היא הקבוצה היחידה שמחזיקה במאזן מושלם עד כה, אך גם זה לא מספיק כדי להבטיח לה את המקום הראשון. באיירן מינכן נמצאת במרחק של 3 נקודות בלבד ועדיין שומרת על סיכוי מתמטי לעקוף. השתיים, עם 21 ו-18 נקודות בהתאמה, הן היחידות שכבר הבטיחו מקום בשמינית הגמר. אחריהן בדירוג נמצאות ריאל מדריד וליברפול עם 15 נקודות כל אחת, וטוטנהאם עם 14.

המאבק האמיתי מתחיל בהמשך הטבלה. הקבוצות המדורגות בין המקום ה-6 ל-13 צברו כולן 13 נקודות, מה שיוצר צפיפות קיצונית ומאבק ישיר על כל שער וכל נקודה. מתחתיהן, בשלב זה, רק ארבע קבוצות הודחו סופית מהמפעל: פרנקפורט, סלביה פראג, קייראט ו-ויאריאל. לפי שיטת הפורמט החדשה, שמונה קבוצות מעפילות ישירות לשמינית הגמר, 16 נוספות ממשיכות לשלב הפלייאוף, ושמונה נפרדות מליגת האלופות.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

טבלת האלופות

1: ארסנל – 21 נקודות, 18+

2: באיירן – 18 נקודות, 13+

3: ריאל מדריד – 15 נקודות, 11+

4: ליברפול – 15 נקודות, 6+

5: טוטנהאם – 14 נקודות, 8+

6: פ.ס.ז' – 13 נקודות, 10+

7: ניוקאסל – 13 נקודות, 10+

8: צ'לסי – 13 נקודות, 6+

-

9: ברצלונה – 13 נקודות, 5+

10: ספורטינג – 13 נקודות, 5+

11: מנצ'סטר סיטי – 13 נקודות, 4+

12: אתלטיקו מדריד – 13 נקודות, 3+

13: אטאלנטה – 13 נקודות, 1+

14: אינטר – 12 נקודות, 6+

15: יובנטוס – 12 נקודות, 4+

16: דורטמונד – 11 נקודות, 4+

17: גלאטסראיי – 10 נקודות, 0

18: קרבאח – 10 נקודות, 2-

19: מארסיי – 9 נקודות, 0

20: לברקוזן – 9 נקודות, 4-

21: מונאקו – 9 נקודות, 6-

22: פ.ס.וו איינדהובן – 8 נקודות, 1+

23: אתלטיק בילבאו – 8 נקודות, 4-

24: אולימפיאקוס – 8 נקודות, 5-

-

25: נאפולי – 8 נקודות, 5-

26: קופנהאגן – 8 נקודות, 6-

27: קלאב ברוז' – 7 נקודות, 5-

28: בודה גלימט – 6 נקודות, 2-

29: בנפיקה ליסבון – 6 נקודות, 4-

30: פאפוס – 6 נקודות, 6-

31: אוניון סנט זילואז’ – 6 נקודות, 10-

32: אייאקס – 6 נקודות, 12-

33: פרנקפורט – 4 נקודות, 9-

34: סלביה פראג – 3 נקודות, 11-

35: ויאריאל – 1 נקודה, 10-

36: קייראט – 1 נקודה, 14-

ארסנל לא הפייבוריטית של המהמרים

למרות המאזן המושלם וההובלה בטבלה, ארסנל אינה נחשבת לפייבוריטית לזכייה בליגת האלופות בעיני סוכנויות ההימורים. באופן מפתיע, דווקא פאריס סן ז'רמן, שמדורגת במקום השישי, ומנצ'סטר סיטי, שנמצאת רק במקום ה-11, הן אלו שמקבלות את היחס הנמוך ביותר להנפת הגביע (פי 9.00). גם ברצלונה (יחס של פי 10) ובאיירן מינכן (פי 15) מקדימות את התותחנים (פי 17).

הפער בין התוצאות על הדשא לבין התחזיות בשוק ההימורים מדגיש עד כמה הפורמט החדש יוצר אי ודאות גדולה, ומבטיח שליגת האלופות תיכנס למחזור הסיום שלה כשהכל פתוח, והדרמה בשיאה.