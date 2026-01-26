יום שני, 26.01.2026 שעה 19:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

יובל שדה חתם בקלוז' ויצטרף אליה בסוף העונה

שחקנה של מכבי נתניה יעבור עם סיום חוזהו לקבוצה הרומנית ויצטרף למושבה המתרחבת במדינה, כשחתם לשלוש עונות במדיה. היהלומים יקבלו עבורו דמי השבחה

|
יובל שדה חוגג (חגי מיכאלי)
יובל שדה חוגג (חגי מיכאלי)

המושבה הישראלית ברומניה תתרחב בקיץ הקרוב עם הצטרפותו של יובל שדה אל קלוז’. הקבוצה, שמדורגת במקום התשיעי בליגה המקומית, הודיעה היום (שני) על החתמתו של קשר/בלם מכבי נתניה, שמסיים את חוזהו בסיום העונה הנוכחית.

שדה בן ה-25, אשר מחזיק באזרחות רומנית, חתם לשלוש עונות בקלוז’ באמצעות סוכנו עידן בן אבו, כשהיהלומים יקבלו עבורו דמי השבחה. הוא נמצא במדי נתניה מאז 2019 ושיחק במדיה 142 פעמים כשכבש שבעה שערים והוסיף שלושה בישולים.

למעשה, שדה עתיד להיות השחקן הישראלי החמישי המשחק בליגה הבכירה ברומניה, כשהוא יצטרף אל ניקיטה סטויאנוב שחתם בדינמו בוקרשט בקיץ, ואל עופרי ארד, גיא דהן ואביאל זרגרי שעשו את המעבר לרומניה בחלון הנוכחי כשחתמו בסטיאווה בוקרשט, אוניראה סלובוציה והרמנשטאט בהתאמה. בנוסף, גם מאוויס צ’יבוטה משחק בשפסי מהליגה השנייה וניב לוי בפלוישטי שבליגה השלישית.

