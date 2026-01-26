יום שני, 26.01.2026 שעה 20:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4317-3519הפועל ת"א1
3923-4819מכבי ת"א2
3820-4319מכבי חיפה3
3623-3619הפועל ב"ש4
3530-5119מכבי נתניה5
3329-3719מכבי פ"ת6
2833-3619הפועל פ"ת7
2836-3019בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
2828-3020בני יהודה1
2729-2920מ.ס. אשדוד2
2630-3520הפועל כפ"ס3
2442-3220הפועל ראשל"צ4
2233-2920הפועל רעננה5
2138-2320עירוני ק"ש6
2039-2220מכבי הרצליה7
2042-2320הפועל חיפה8
1352-3120הפועל רמה"ש9
848-2220הפועל עכו10

נוער: הבלמים שעולים מהלאומית לליגת העל

שני בלמים, שהחלו את העונה בקבוצות מהליגות הלאומיות, הצטרפו ביממה האחרונה לקבוצות מליגת העל. יהלי שובל להפועל פ"ת, חאלד חביבאלה להפועל חיפה

|
יהלי שובל (באדיבות המועדון)
יהלי שובל (באדיבות המועדון)

קבוצות ליגת העל לנוער ממשיכות לערוך שינוים בסגלן בתקופת חלון ההעברות. שתי העברות מסקרנות, שהתבצעו ביממה האחרונה, מצביעות על מעבר של בלמים ילידי 2008 מקבוצות משתי הליגות הלאומיות לקבוצות בליגת העל, האחת משחקת בפלייאוף העליון והאחת משחקת בפלייאוף התחתון. שני השחקנים הגיעו בעסקת העברה לקבוצתם החדשה.

הפועל פ"ת, שמדורגת במקום השביעי, הודיעה הערב (שני) על צירופו של יהלי שובל לשורותיה. שובל מגיע משמשון "פזטל" ת"א - שמדורגת במקום החמישי בטבלת לאומית דרום. יהלי שובל היה שחקן מרכזי בשורות העולה החדשה ובהשתלבותה המוצלחת בליגה. השחקן רשם 11 הופעות מלאות ועוד הופעה חלקית במשחק הניצחון 1:4 על מ.כ שדרות בגביע המדינה. השחקן כבש ארבעה שערים. שובל עשה דרך רצופה בקבוצות הדרום של החטיבה הצעירה של הפועל ת"א, לאחר מכן המשיך לשתי עונות בקבוצות נערים ב' ונערים א' של הפועל רעננה. כעת חוזר השחקן לשחק שוב בליגת העל.

הפועל חיפה, שמדורגת במקום ה-15 בטבלה, כשלזכותה פער של שבע נקודות מהקו האדום, צירפה לשורותיה את חאלד חביבאלה - שרשם העונה 11 הופעות במדי קבוצת הנוער של צעירי כפר כנא, שבע מהן מלאות. השחקן כבש שני שערים לזכות הקבוצה, שמקדימה בנקודה אחת את הקו האדום של טבלת לאומית צפון. בנוסף, רשם השחקן שתי הופעות מלאות והופעה אחת חלקית במדי קבוצת הבוגרים של המועדון, המשחקת בליגה ב'. השחקן החל את דרכו בקבוצת ילדים ג' של מכבי חיפה/נהלל, בשנתון ילדים א' עבר לבני סכנין, לאחר שלוש עונות בסכנין עבר בעונה שעברה לקבוצת נערים א' של עירוני קרית שמונה, בשורותיה הרבה לשחק וכבש שלושה שערים.

