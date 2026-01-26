מסכמים את UFC 324 בפרק 26 של "נוקאאוט!"

יניב קמינסקי ואולגה רובין בפרק חדש, ה-26 במספר של פודקאסט “נוקאאוט!” מסכמים את UFC 324, האירוע הראשון בעידן פרמאונט והאירוע הראשון לשנת 2026 ב-UFC, עם הניצחון הענק של ג'סטין גייצ'י על פאדי פימבלט אחרי חמישה סיבובים מלאים באקשן, שהוכיחו מצד אחד שלכוכב הבריטי הצעיר יש המון לב וחתיכת לסת, אבל מנגד גם שהוא עדיין לא ברמה הנדרשת כדי להיות אלוף העולם. גייצ’י, שקלקל לכולם את התוכניות, הזכיר לכל מי ששכח מאיזה חומר הוא עשוי וסלל לעצמו את הדרך לבית הלבן ביוני.

בקרב לפני המרכזי, שון אומלי חוזר למסלול הניצחונות עם הופעה לא מרשימה מול סונג יאדונג וקרא תיגר על האלוף פיטר יאן. אהוב ליבנו, ג'יאן סילבה, חזר לנצח מול ארנולד אלן הקשוח וריגש את כולם עם סרטון ויראלי כשהוא נפגש עם חגורת האליפות ופרץ בבכי. עוד על הקארד המקדים, על ההתעלפות אחרי השקילה של סמות’רמן, שביטלה את הקרב שלו מול ריקי טורסיוס, והקרב של הרננדז מול ג’ונסון שבוטל בגלל הימורים לא חוקיים, הבונוסים החדשים ועוד.

וגם: עונים על השאלות מהבית ומתכוננים ל-UFC 325 בסידני בסופ"ש הקרוב – אלכסנדר וולקנובסקי ינסה להגן שוב על החגורה בקרב חוזר מול דייגו לופז הצעיר, שינסה שוב את מזלו מול האלוף האוסטרלי. מאוריציו רופי בקרב ראשון מאז שעזב את הפייט נרדז מול רפאל פיזייב, ושאר הקרבות בקארד המרכזי. האזנה נעימה