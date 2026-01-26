יום שני, 26.01.2026 שעה 18:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%4848-516244דטרויט פיסטונס
64%4930-529545בוסטון סלטיקס
60%5012-516745ניו יורק ניקס
59%5528-559949טורונטו ראפטורס
55%5503-556247קליבלנד קאבלירס
54%5470-543746שיקגו בולס
53%5159-519745פילדלפיה 76'
52%4865-486342אורלנדו מג'יק
47%5593-551947אטלנטה הוקס
46%5694-567848מיאמי היט
43%5053-489744מילווקי באקס
40%5396-547347שארלוט הורנטס
30%5059-479844ברוקלין נטס
26%5498-509646אינדיאנה פייסרס
23%5231-482643וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5090-557747אוקלהומה ת'אנדר
68%5422-561147דנבר נאגטס
68%4933-517644סן אנטוניו ספרס
67%4798-509043יוסטון רוקטס
60%4994-515645פיניקס סאנס
58%5437-562748גולדן סטייט ווריורס
55%5460-559047מינסוטה טימברוולבס
53%5210-511045לוס אנג'לס לייקרס
48%4883-489444לוס אנג'לס קליפרס
48%5437-537346פורטלנד בלייזרס
46%5270-524646דאלאס מאבריקס
36%5200-508144ממפיס גריזליס
33%5878-553246יוטה ג'אז
28%5678-523947סקרמנטו קינגס
26%5601-529446ניו אורלינס פליקנס

החולשה בפורטלנד ש"מבזבזת את הקסם של דני"

בארה"ב טוענים שהבלייזרס כבר לא יכולים להתעלם מכך שהם קבוצת השלשות הגרועה ב-NBA: "חייבים להקיף את אבדיה בקלעי שלשות לפני שיהיה מאוחר מדי"

|
דני אבדיה (IMAGO)
דני אבדיה (IMAGO)

בתקשורת האמריקאית מזהירים כי פורטלנד נכנסת לצומת קריטי סביב דני אבדיה, כזה שיכול להכריע האם הזינוק המרשים שלו יהפוך לסיפור הצלחה מתמשך או לפוטנציאל שהתפספס. לפי הניתוח, הבעיה אינה באבדיה עצמו, אלא בסביבה שנבנית סביבו, קבוצה שמתקשה לרווח את המגרש ולתרגם את היתרון שלו בחדירה לסל לנקודות קלות, ובמצב כזה גם עונת שיא שלו עלולה להיתקע אם הבלייזרס לא יפעלו בזמן.

“פורטלנד חייבת להקיף את דני אבדיה בקלעי שלשות לפני שיהיה מאוחר מדי. עד כמה שהמשפט הזה נשמע דרמטי, הבלייזרס נכנסים לאזור מסוכן שרבים מדי מהכוכבים המבוססים על חדירה לסל כבר נכנסו אליו בעבר. כקבוצה הגרועה ביותר ב-NBA בקליעה לשלוש, פורטלנד חייבת לטפל בחולשה הקטלנית הבולטת שלה, אחרת היא עלולה לא למצות עד הסוף את הזינוק המרשים של אבדיה”, נכתב בתקשורת בפורטלנד.

הבלייזרס מדורגים כיום במקום הרביעי בליגה בניסיונות שלשות למשחק. זה מעיד בבירור על מחויבות לריווח המגרש, כך שאבדיה, כמו גם שחקנים אחרים שמצטיינים בחדירה, יוכלו להיכנס לצבע ולעשות את הקסם שלהם. למרבה הצער, פורטלנד גם מדורגת אחרונה בליגה באחוזי קליעה לשלוש, וזה לא בהכרח תוצאה של בחירת זריקות גרועה בלבד.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

הבלייזרס במקום ה-30 באחוזי שלשות ממצבי תפיסה וזריקה, למרות שהם מדורגים שמיניים בכמות הניסיונות. גרוע מכך, הם רק במקום ה-25 באחוזי שלשות ממצבים חופשיים לגמרי. במילים פשוטות, פורטלנד לא קולעת. לשמחתה של הקבוצה, מועד סגירת חלון הטריידים עדיין לא הגיע, והבלייזרס יכולים לצרף את סוג הכישרון שהם זקוקים לו, אם יהיו מוכנים להמר בשוק הפתוח.

הבלייזרס זקוקים נואשות לקלעים כדי להוריד לחץ מהשחקנים החודרים

ישנם סימנים חיוביים בתוך הארגון שמרמזים על אפשרות לשיפור פנימי מסוים. שיידון שארפ, למשל, קולע 40.4 אחוז מהשלוש ב-5.9 ניסיונות למשחק ב-23 ההופעות האחרונות שלו. טומאני קמארה חווה התעוררות דומה עם 37.5 אחוז ב-24 המשחקים האחרונים, בעוד קיילב לאב קולע 39.3 אחוז מהשלשות שלו ב-15 המשחקים האחרונים.

עד כמה שההתפתחות שלהם מעודדת, העובדה נותרת בעינה: הבלייזרס דלים בקלעים יעילים. זה מדאיג אפילו יותר כשמביאים בחשבון שמוביל הקבוצה באחוזי שלשות, ג’רמי גרנט, שיחק רק בשני משחקים מאז 19 בדצמבר. “פורטלנד פשוט לא יכולה להרשות למגמת הקליעה הבינונית להימשך, אם היא רוצה למצות את מה שמסתמן כעונת אולסטאר של אבדיה”.

פורטלנד לא תמצה את העונה הנהדרת שלו? אבדיה (רויטרס)פורטלנד לא תמצה את העונה הנהדרת שלו? אבדיה (רויטרס)

אבדיה מעמיד כיום ממוצעים של 26.2 נקודות, 7.1 ריבאונדים ו-6.9 אסיסטים. חשוב מכך, הוא מוביל את ה-NBA עם 20.3 חדירות למשחק, 10.0 מסירות מתוך חדירה ו-2.7 אסיסטים מתוך חדירה למשחק. “כאשר מוקד ההתקפה מעדיף בבירור לחדור לצבע ולמצוא קלעים פנויים, הבלייזרס חייבים להשתמש בשוק הטריידים כדי להשלים סביבו קלעים יעילים שירווחו את המגרש כפי שהוא זקוק להם”, סיכמו בארה”ב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */