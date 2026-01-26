צמיד הפלא: הסערה מאחורי הטכנולוגיה החדשה

אליפות אוסטרליה הפתוחה במלבורן נמשכת בימים אלו, כשהיום (שני) שוחק דרבי איטלקי מעניין בזירה המרכזית במסגרת משחקי שמינית הגמר. יאניק סינר, המדורג במקום השני בעולם גבר בשלוש מערכות על לורנצו דרדרי, המדורג 22 בעולם, והעפיל לשלב הבא. שעות ספורות לפני כן סיפק קרלוס אלקראס תצוגה חד צדדית מול טומי פול, שסיימה את ההתמודדות בניצחון חלק של המדורג הבכיר. מעבר להיבט הספורטיבי, שני המשחקים חוברו לאלמנט לא שגרתי: צמידי ה-Whoop שנאלצו להסיר שני הכוכבים הגדולים של הטורניר.

מה כל כך מיוחד בצמיד הזה?

האביזר, שנאסר לשימוש במהלך המשחקים, עורר עניין רב במסדרונות הטורניר. מדובר במכשיר מתקדם לניטור פרמטרים פיזיולוגיים כגון קצב לב, עומס, התאוששות ואיכות שינה, אשר עלול (לפי הנהלים) להעביר נתונים אל מחוץ למגרש וגם לתוכו בזמן משחק. למרות שאין אחידות בין ה-ATP, ה-ITF וה-WTA בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגיות מסוג זה, בטורנירי גראנד סלאם ההכרעה נתונה לשופט הכיסא.

לאחרונה הצמיד המדובר זוכה לפופולריות עצומה בעולם הספורט, בין היתר לאחר שאומץ על ידי ספורטאי על כמו לברון ג’יימס וכריסטיאנו רונאלדו, שאפילו החליטו להשקיע מכספם במיזם החדש, ואף נענד לאחרונה גם על ידי כוכבי טניס נוספים, בהם ארינה סבלנקה, המדורגת ראשונה בטניס הנשים כיום.

יאניק סינר ולורנצו דרדרי, סיפקו דרבי איטלקי מסקרן (IMAGO)

במסיבת העיתונאים שלאחר ניצחונו התייחס סינר לסוגיה בקור רוח והבהיר כי אינו מתכוון לערער על ההחלטה. האיטלקי הסביר כי מטרת השימוש בצמיד אינה קבלת מידע בזמן אמת, אלא איסוף נתונים לניתוח שלאחר המשחק והאימונים, אך למרות זאת קיבל ללא עוררין את פסיקת השופט. “חוקים הם חוקים” אמר, והוסיף כי אף שהחלופות הקיימות פחות נוחות עבורו, הוא מכבד את הנהלים ולא יעשה שימוש בצמיד בהמשך הטורניר. הסערה, כך נראה, עוד תמשיך ללוות את עולם הטניס בעידן בו הגבול בין טכנולוגיה לתחרות הוגנת הופך דק מתמיד.