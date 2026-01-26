יום שני, 26.01.2026 שעה 17:27
ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5016-7219באיירן מינכן1
4217-3819בורוסיה דורטמונד2
3622-3818הופנהיים3
3626-3619שטוטגרט4
3524-3618לייפציג5
3225-3518באייר לברקוזן6
2732-3119פרייבורג7
2742-3919איינטרכט פרנקפורט8
2430-2419אוניון ברלין9
2032-2819פ.צ. קלן10
2032-2319בורוסיה מנשנגלדבאך11
1941-2819וולפסבורג12
1936-2219אוגסבורג13
1827-1718המבורג14
1835-2118ורדר ברמן15
1532-2119מיינץ16
1331-1618סט. פאולי17
1342-1719היידנהיים18

באיירן לאופמקאנו: לא נשפר את ההצעה שקיבלת

אלופת גרמניה הגישה לצרפתי הצעה לחוזה חדש וכועסת מכך שעדיין לא הגיב, כשהוא מצידו רוצה שדרוג נוסף בשכר כדי לחתום. ריאל מדריד ופ.ס.ז' אורבות

|
דאיו אופמקאנו (IMAGO)
דאיו אופמקאנו (IMAGO)

באיירן מינכן מתחילה לאבד סבלנות מול דאיו אופמקאנו, כאשר סוגיית הארכת החוזה שלו נותרת תקועה ללא התקדמות. הבלם הצרפתי מחזיק כבר שבועות בהצעה רשמית מהקבוצה הבווארית, אך עד כה נמנע מלתת תשובה סופית, דבר שמעורר תסכול גובר בצמרת המועדון.

לפי דיווחים בגרמניה, בבאיירן חשים כי הגיעו לתקרת היכולת הכלכלית שלהם, ואינם מתכוונים לשפר את ההצעה שהונחה על השולחן. במשרדי המועדון קיימת תחושת קיפאון, כאשר חוסר ההכרעה מצד השחקן וההתנהלות דרך סוכניו בלבד נתפסים כגורם שמעכב את התהליך ומעמיד את עתידו בקבוצה בסימן שאלה.

מבחינה מקצועית, קשה להבין במינכן מה עוד מחפש הבלם. אופמקאנו נחשב לשחקן מפתח בהרכב, נמצא בכושר הטוב בקריירה שלו וזוכה לשבחים רבים מהמאמן על היציבות והיכולת. למרות זאת, הוא נמנע מהצהרות פומביות ומותיר את ניהול המו"מ בידי אנשיו, מה שמגביר את חוסר הסבלנות סביבו.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)דאיו אופמקאנו (IMAGO)

הטון משתנה והמסר חד

בתוך המועדון חל שינוי בגישה. אם בעבר שררה אופטימיות זהירה לגבי סגירת הארכת החוזה, הרי שכעת המסר ברור יותר: ההצעה הנוכחית לא תשופר. הנהלת באיירן הבהירה זאת לגורמים המעורבים, והכדור עובר כעת באופן מלא למגרש של אופמקאנו, שצריך להחליט האם להישאר או לפתוח דף חדש.

רק לפני כמה חודשים נראה היה שהמשך דרכו במינכן מובטח. ההצעה להארכת חוזה התקבלה אז כעניין כמעט סגור, ואף הרחיקה קבוצות פאר מאירופה שעקבו אחר מצבו. אלא שמאז, השתיקה המתמשכת מצד השחקן יצרה סדקים באותו ביטחון והובילה להתגברות השמועות על עזיבה בקיץ הקרוב.

בגרמניה מדווחים כי חוסר שביעות הרצון של נציגי השחקן מתנאי ההצעה, לצד הסירוב של באיירן לשפר אותה, עלולים להוביל לתרחיש חדש: עזיבה ללא תמורה. מצב כזה עשוי לפתוח מחדש את השוק עבור מועדונים כמו ריאל מדריד ופ.ס.ז’ שמחפשים בלם בכיר לעונה הבאה, כאשר ההכרעה נמצאת כעת בידיו של דאיו אופמקאנו בלבד.

