באיירן לאופמקאנו: לא נשפר את ההצעה שקיבלת

באיירן מינכן מתחילה לאבד סבלנות מול דאיו אופמקאנו, כאשר סוגיית הארכת החוזה שלו נותרת תקועה ללא התקדמות. הבלם הצרפתי מחזיק כבר שבועות בהצעה רשמית מהקבוצה הבווארית, אך עד כה נמנע מלתת תשובה סופית, דבר שמעורר תסכול גובר בצמרת המועדון.

לפי דיווחים בגרמניה, בבאיירן חשים כי הגיעו לתקרת היכולת הכלכלית שלהם, ואינם מתכוונים לשפר את ההצעה שהונחה על השולחן. במשרדי המועדון קיימת תחושת קיפאון, כאשר חוסר ההכרעה מצד השחקן וההתנהלות דרך סוכניו בלבד נתפסים כגורם שמעכב את התהליך ומעמיד את עתידו בקבוצה בסימן שאלה.

מבחינה מקצועית, קשה להבין במינכן מה עוד מחפש הבלם. אופמקאנו נחשב לשחקן מפתח בהרכב, נמצא בכושר הטוב בקריירה שלו וזוכה לשבחים רבים מהמאמן על היציבות והיכולת. למרות זאת, הוא נמנע מהצהרות פומביות ומותיר את ניהול המו"מ בידי אנשיו, מה שמגביר את חוסר הסבלנות סביבו.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)

הטון משתנה והמסר חד

בתוך המועדון חל שינוי בגישה. אם בעבר שררה אופטימיות זהירה לגבי סגירת הארכת החוזה, הרי שכעת המסר ברור יותר: ההצעה הנוכחית לא תשופר. הנהלת באיירן הבהירה זאת לגורמים המעורבים, והכדור עובר כעת באופן מלא למגרש של אופמקאנו, שצריך להחליט האם להישאר או לפתוח דף חדש.

רק לפני כמה חודשים נראה היה שהמשך דרכו במינכן מובטח. ההצעה להארכת חוזה התקבלה אז כעניין כמעט סגור, ואף הרחיקה קבוצות פאר מאירופה שעקבו אחר מצבו. אלא שמאז, השתיקה המתמשכת מצד השחקן יצרה סדקים באותו ביטחון והובילה להתגברות השמועות על עזיבה בקיץ הקרוב.

בגרמניה מדווחים כי חוסר שביעות הרצון של נציגי השחקן מתנאי ההצעה, לצד הסירוב של באיירן לשפר אותה, עלולים להוביל לתרחיש חדש: עזיבה ללא תמורה. מצב כזה עשוי לפתוח מחדש את השוק עבור מועדונים כמו ריאל מדריד ופ.ס.ז’ שמחפשים בלם בכיר לעונה הבאה, כאשר ההכרעה נמצאת כעת בידיו של דאיו אופמקאנו בלבד.