בגיל 18 וחצי: ציון הדרך הנדיר של לאמין ימאל

לאמין ימאל ממשיך לשבור תקרות זכוכית, ומול אוביידו הוא סיפק רגע נוסף שממחיש עד כמה מדובר בתופעה יוצאת דופן. עם שער אקרובטי מרהיב בבעיטת מספרת, הקיצוני בן ה-18 הגיע לציון דרך היסטורי של מעורבות ישירה ב-100 שערים בקריירה המקצוענית שלו, במדי ברצלונה ונבחרת ספרד גם יחד.

מספרים, רגעים והדרך ל-MVP של הליגה

לאמין ימאל עומד כעת על 100 מעורבויות ישירות בשערים, כאשר 82 מהן נרשמו במדי ברצלונה ו-18 נוספות עם נבחרת ספרד. את ציון הדרך המרשים הזה הוא השיג בגיל 18 שנים, 6 חודשים ו-12 ימים בלבד, נתון שמציב אותו בין השחקנים הצעירים והפוריים ביותר שנראו בכדורגל האירופי. כזכור, הבישול הראשון שלו בקבוצה הבוגרת הגיע כבר באוגוסט 2023 מול ויאריאל, כשהיה בן 16 בלבד, ואת שער הבכורה כבש חודשיים לאחר מכן בגראנדה.

התרומה ההתקפית שלו בברצלונה מתפרסת על פני שלוש עונות: בעונת 2023/24 רשם 7 שערים ו-9 בישולים ב-50 משחקים, בעונת 2024/25 כבר זינק ל-18 שערים ו-25 בישולים ב-55 הופעות, ובעונת 2025/26 הוא עומד על 11 שערים ו-12 בישולים. יש לציין כי בסטטיסטיקות נכללים גם פנדלים שסחט ובישולים שנרשמו גם במקרים גבוליים, אך התמונה הכוללת נותרת מרשימה במיוחד.

מטורף! צפו בגולאסו המדהים של לאמין ימאל

גם בזירה הבין-לאומית לאמין ימאל ממשיך לספק מספרים חריגים. ב-23 הופעות עם הנבחרת הבוגרת של ספרד הוא כבש 6 שערים ובישל 12 נוספים. כבר במשחק הבכורה שלו, בספטמבר 2023 מול גאורגיה, הוא מצא את הרשת והפך לשחקן הצעיר ביותר אי פעם שמבקיע במדי הנבחרת, כשהוא בן 16 ו-57 ימים בלבד.

מעבר לסטטיסטיקה, המשחק מול אוביידו סיפק המחשה נוספת להשפעה שלו על הדשא. המספרת בדקה ה-72 הדהימה את הספסל ואת הקהל, והוא הוחלף בהמשך כדי לשמור כוחות לקראת המשחק הקרוב מול קופנהגן. הספרדי נבחר ל-MVP של המשחק, וכבר לפניו קיבל את פרס שחקן החודש של לה ליגה לחודש דצמבר, לאחר שזכה בו גם בנובמבר. העונה כולה הוא עומד על 11 שערים ו-12 בישולים, זאת למרות פתיחת עונה מורכבת שכללה פציעה באזור המפשעה.

מעבר לשער הנדיר, לאמין תרם גם הגנתית במהלך שהוביל לשער הראשון של דני אולמו, פעולה שהמאמן האנזי פליק הגדיר כלא פחות חשובה מהכיבוש עצמו. כך, עם שילוב של יצירתיות, בגרות ושקט נדיר לגילו, לאמין ימאל מסמן את עצמו לא רק כאחד הכישרונות הגדולים בעולם, אלא גם כמועמד רציני לתואר ה-MVP של לה ליגה.