ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3024-3020מ.ס קריית ים3
3023-2419הפועל כפ"ס4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2527-2419עירוני מודיעין10
2427-2019הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1925-2319הפועל חדרה14
1928-2420הפועל נוף הגליל15
1840-3020מכבי יפו16

הוארך מעצר 7 חשודים בפרשת הטיות המשחקים

ביהמ"ש האריך את מעצרם של שבעה מהחשודים בהטיות המשחקים בליגה הלאומית, במסגרת אחת הפרשות החמורות בכדורגל הישראלי, הוארך עד ל-29.1, יום חמישי

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

בית משפט השלום בעכו האריך היום (שני) את מעצרם של שבעה מהחשודים המרכזיים בפרשת הטיות המשחקים המכונה "כדור הכסף", עד לתאריך 29.1.26. ההחלטה מהווה שלב נוסף בחקירה שמטלטלת את הכדורגל הישראלי. נציין שהמשטרה ביקשה שמעצרם יוארך ב-12 ימים ובפועל ביהמ”ש הורה להאריכו בארבעה ימים. שמות החשודים לא הותרו לפרסום.

אחת הפרשות החמורות שנראו בכדורגל הישראלי

הפרשה נחשבת לאחת מפרשות השחיתות הגדולות שידע הכדורגל המקומי בשנים האחרונות. במסגרת החקירה עצרה ימ"ר חוף לא פחות מ-19 חשודים, שחקנים ובעלי תפקידים פעילים באותה קבוצה מהליגה הלאומית, מ.ס קריית ים.

כמו כן זימנה המשטרה לעדות סוכן שחקנים ששוחרר ללא כל תנאים מגבילים. לפי החשד, מדובר במעורבות רחבת היקף שכללה קניית ומכירת משחקים, קשר עם ארגון פשע, פעילות של הלבנת הון ואף חשד לחוזים כפולים. על פי החשדות, לאחר הטיית תוצאות המשחקים דאגו המעורבים גם להמר על אותם משחקים בפלטפורמות הימורים שונות, בארץ ובחו"ל.

סוגיה זו נמצאת גם היא בבדיקה, ובמסגרת החקירה עוכבו לחקירה גם גורמים מוכרים הקשורים לקבוצות נוספות. במשטרה מגדירים את ההתפתחויות כ"רעידת אדמה" של ממש בענף. מתוך 19 החשודים שנעצרו בפרשה, שבעה מוגדרים כחשודים המרכזיים, ולכן הם אלה שהובאו לדיון בהארכת מעצר.

בהודעת המשטרה עם הפיכתה של הפרשה לגלויה, נמסר כי החקירה הסמויה נמשכה חודשים ארוכים, בליווי צמוד של התאחדות הכדורגל. על פי החשד, ארגון פשע היה מעורב בפעילות הניהולית והכלכלית של הקבוצה, תוך הזרמת כספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים לצורך הטיות משחקים והימורים אסורים. במשטרה הדגישו כי בהתאם להתקדמות החקירה יוחלט בהמשך האם לבקש הארכות מעצר נוספות.

