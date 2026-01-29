לא יציב, לא ממושמע, חם מזג: היכרות עם סהיטי

בספטמבר האחרון, סירב אמיר סהיטי לזימון מנבחרת קוסובו. המאמן פרנקו פודה כלל אותו בסגל לקראת המשחקים מול שווייץ ושבדיה במוקדמות המונדיאל, אך הקשר בחר לוותר והסביר: "יש שחקנים שפותחים בהרכב למרות שלא שיחקו במשך חודשים בקבוצותיהם. אני משחק בהמבורג. זה מועדון גדול, ואני בכושר טוב. אין לי בעיה להיות על הספסל מסיבות מקצועיות, אבל אני רוצה לשחק כאשר אני ראוי לכך. זה לא מתאפשר, ולכן אמרתי למנהל הנבחרת שלא אגיע הפעם".

זו הייתה התנהלותו של הקיצוני המועמד להצטרף למכבי תל אביב החודש. כדי להבין את גודל האבסורד, צריך לדעת כי סהיטי הוא שחקן חדש בסגל קוסובו. פודה צירף אותו באופן קבוע בקמפיין האחרון בליגת האומות, והוא שולב מספר פעמים כמחליף. בצמד המפגשים מול איסלנד בפלייאוף במרץ, הוא קיבל 57 דקות על הדשא במצטבר. זה לא היה מספיק לטעמו, אז הוא החליט לשבור את הכלים באופן בוטה במיוחד. לעתים נדירות ניתן לחזות בהתפרצות אגו כה חריגה מצד שחקן כה זניח בתוכיות של המאמן.

מיותר לציין כי פודה העדיף לא ליצור קשר עם סהיטי מאז. לקראת המשחקים באוקטובר, אמר הגרמני נרחצות: "הוא דיבר לא יפה על שחקנים אחרים, וזה לא מקובל מבחינתי. כל שחקן צריך לכבד החלטות של מאמן ולקבל אותן". באופן אירוני למדי, סהיטי אף לא יכול להתפאר יותר בהישגיו בהמבורג. האיש שהתלונן על אלה שלא משחקים במשך חודשים, לא משחק כעת בעצמו במשך חודשים. מאמן המבורג מרלין פולצין לא השתמש בו כלל אחרי שתי הופעות גרועות במדי העולה החדשה לבונדסליגה במחזורים הראשונים באוגוסט. בדרך כלל אין לו מקום אפילו על הספסל, והמועדון מחפש יעד חדש עבורו.

אמיר סהיטי (IMAGO)

בעונה שעברה, גילה לפרקים סהיטי יכולת טובה בליגה השנייה. המבורג רכשה אותו בקיץ 2024 מהיידוק ספליט תמורת 1.2 מיליון אירו, ולקח לו זמן להסתגל לכדורגל הגרמני, אבל שער ניצחון דרמטי באצטדיונה של הרטה ברלין בינואר הזניק את מניותיו. בסיבוב השני הוא היה לו מקום קבוע באגף הימני בהרכב של פולצין. הוא הצטיין עם צמד ב-2:2 מול שאלקה בגלזנקירשטן, והאוהדים זוכרים לו לטובה את הבישול לשער היתרון במפגש מול אולם שהבטיח את העליה במחזור הלפני האחרון. המבורג שבה לבונדסליגה אחרי 7 שנים ארוכות בגלות, וגם שמו של סהיטי נרשם בדפי ההיסטוריה.

העניין הוא כי יש הבדל מהותי בין הליגה השנייה לבונדסליגה. המבורג התחזקה בחלון ההעברות בקיץ, החתימה בין היתר בהשאלה מארסנל את פאביו ויירה הפורטוגלי, וסהיטי גילה שהוא מיותר. "הסיבה להדחתו פשוטה מאוד. יש שחקנים הרבה יותר טובים ממנו בסגל", מספר העיתונאי הגרמני תומאס הורנר. העובדה כי הוא יושב ביציע ולא משמש אופציה על הספסל מפתיעה את הפרשנים הגרמנים יותר, ובמועדון לא התייחסו לכך פומבית, אך ניתן להניח בזהירות המתבקשת כי הסיבה עשויה להיות נעוצה באופיו של סהיטי. כפי שניתן ללמוד מהתנהגותו בנבחרת, הוא לא נוטה לקבל ברוח טובה החלטות מקצועיות שלא מוצאות חן בעיניו.

לא מקבל ברוח טובה החלטות שאינן לרוחו. סהיטי (IMAGO)

לא מדובר בגישה של שחקן צעיר וחסר ניסיון בתחילת דרכו. סהיטי בן ה-27 כבר ממש לא נער, ובגיל הזה קשה יותר להשתנות – אם כי מאמנים מסוימים עשויים לתרום רבות, כפי שמראה, למשל, המקרה של אוסמן דמבלה בפאריס סן ז'רמן. סהיטי מעולם לא פגש מאמן שהצליח לאלף ולמתן אותו, וגם בהיידוק הוא זכור כבן אדם שמושפע מאוד ממצב רוח, הן על המגרש והן בחדר ההלבשה. בתקופה הארוכה שבילה במועדון הקרואטי מהעיר הציורית על שפת הים האדריאטי, היו לו משחקים מעולים, אך חוסר היציבות בלט מעל הכל, ולא ניתן היה לסמוך עליו.

“שחקן מופרע בכל המובנים”

העיתונאי הקרואטי יוראי ורדוליאק מספר: "אמיר הוא שחקן מופרע בכל המובנים. הוא מתבסס על האינסטינקטים שלו על המגרש, ומסוגל לספק מהלכים נהדרים, אבל הוא לא ממושמע טקטית, אוהב להסתובב על המגרש איפה שבא לו, וממש לא יציב. אם תרגיל כלשהו מצליח לו, הוא עלול לשכוח מהקבוצה ולהתחיל לשחק לבד. אם דברים לא מסתדרים, הוא מאבד את החשק ואת המוטיבציה. ביום טוב הוא מסוגל להכריע משחקים ולגרום הנאה לצופים. ביום רע עדיף להחליף אותו במחצית. אף פעם אי אפשר לדעת מה תקבל ממנו, והמזג החם שלו ממש לא עוזר".

העיתונאי הקרואטי אלכסנדר חוליגה מוסיף: "לסהיטי יש כישרון טבעי, ואין עוררין על כך. השאלה היא מה הוא עושה עם הכישרון הזה, כי הראש שלו לא מסודר. הוא פרוע, ולכן לקח לו זמן רב להיכלל בסגל הראשון של היידוק. היו תקופות בהן נדמה היה שהוא עשוי לקחת יותר אחריות ולהיות יותר ממושמע טקטית, אך בסופו של דבר התקוות האלה לא התממשו אף פעם. הוא מצוין בכדרור, אבל קבלת ההחלטות שלו בחלק הקדמי לא טובה, במיוחד מול השער עם אחוז ניצול הזדמנויות נמוך. הוא נייד, מהיר ומסוגל להפעיל לחץ גבוה ללא כדור, אבל אף פעם לא היה לו חשק לרדת קצת יותר למטה ולתרום בהגנה. הוא לא יציב באופן קיצוני, ואחרי רצף של משחקים טובים יכולים לבוא שבועות ארוכים עם יכולת איומה. אם הוא כבר עושה זאת, הוא בעיקר מבצע עבירות". באשר לעמדה האופטימלית של סהיטי על המגרש, קובע חוליגה: "הוא ימני וטוב יותר באגף ימין מאשר משמאל, גם אם כדורי הרוחב שלו לא מספיק איכותיים".

"ביום רע עדיף שיוחלף במחצית". סהיטי (IMAGO)

לסהיטי באמת לקח הרבה זמן לפרוץ. הוא למד באקדמיה קטנה בפרישטינה, בירת קוסובו, שם התיידד עם הבלם אמיר רחמאני, שהפך לימים לכוכב גדול בליגה האיטלקית במדי נאפולי. "כל הכבוד לו, הוא עשה את זה", אמר סהיטי שחלם לעשות קריירה דומה והקפיד לספר על חלומו להתברג באחת הליגות הבכירות באירופה. הוא עשה את הצעדים הראשונים במקדוניה במדי רבוטניצ'קי, ואז הוחתם בהיידוק בהיותו בן 19. הכדרור והמהירות לא הספיקו כדי לבסס את עצמו שם, והוא בילה שנתיים בקבוצת המילואים, ואז עונה נוספת בהשאלה בשיבניק הקטנה בה היה שותף מרכזי לניצחון חוץ מכונן על דינאמו זאגרב.

רק ב-2021, בהיותו בן 23, הוא חזר לספליט ונכנס להרכב היידוק, אך מעולם לא הפך לשחקן מוביל, האוהדים גילו בשלב מסוים חוסר סבלנות כלפיו. מעטים הצטערו כאשר הוא נמכר להמבורג תמורת סכום שנתפס כגבוה יחסית במונחי המועדון. עד שעזב, הספיק סהיטי לעבוד במשך כחודשיים בהדרכתו של ג'נארו גאטוזו שמונה למאמן היידוק ביוני 2024. באופן כל מפתיע, התקשורת בין השניים לא הייתה חלקה, והאיטלקי השעה את סהיטי מנסיעה למשחק אחרי שהקשר סירב לאכול ארוחה ביחד עם הקבוצה.

אמיר סהיטי (IMAGO)

גם בעיצומה של התקופה החיובית בהמבורג באביב שעבר, היה מעורב סהיטי בתקרית לא נעימה. במשחק החוץ מול רגנסבורג, הוא קיבל כרטיס צהוב על התחזות, הורחק מיד בצהוב שני על התחצפות לשופט, ואז ביצע תנועה מגונה לעבר הקהל המקומי שקילל אותו, וספג בשל כך קנס של 8,000 אירו. אלה שמכירים את פועלו בקרואטיה, כלל לא הופתעו לשמוע על כך.

בשורה התחתונה, מדובר בשחקן עם פוטנציאל לא רע, שמעולם לא מומש במלואו בגלל בעיות אופי קשות. סהיטי לא יציב, לא ממושמע, לא יודע לקבל סמכות ולא מפרגן לשחקנים שמקבלים עדיפות על פניו. הוא מסוגל להיות דומיננטי במשחקים ספציפיים, אך השפעתו הכללית עלולה להיות שלילית, הן על המגרש והן בחדר ההלבשה. מכבי תל אביב צריכה לקחת שיקולים אלה בחשבון כשהיא מחליטה לגבי החתמתו.