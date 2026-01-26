ללא חטופים בעזה: הוחזרה גופתו של רן גואילי

כמובן שהטראומה תישאר איתנו עוד המון זמן ונזכור תמיד את אלו שנפלו, אבל צה”ל בישר היום (שני) את ההודעה לה חיכינו כל כך – יש אפס חטופים בעזה. נציגים של צה”ל הודיעו למשפחה שגופתו של החטוף רן גואילי ז”ל אותר, זוהה ויושב לקבורה.

גופתו של רן גואילי הושבה לישראל אחרי 843 ימים, וכעת לראשונה מאז 2014 אין יותר חטופים בעזה. בהודעה נרשם: “על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, רס”ל רן גואילי ז”ל, לוחם יס”מ, בן 24 במותו, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה”.

גואילי ז”ל היה אוהד של הפועל באר שבע ובמועדון הקפידו מידי יום ומידי משחק להנגיש את החשיבות של החזרתו לישראל, גם כאשר היה החטוף האחרון ברצועת עזה.

רן ז”ל, הוא בנם של טוליק ואיציק, אחיהם של עומרי ושירה ואחיינו של זיו. מלבד אהבתו להפועל באר שבע, הוא היה רוכב אופנועי שטח מושבע, דבר שהוביל אותו לתפקידו ביס"מ שם הצליח מאוד למרות גילו הצעיר.