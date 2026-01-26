שער שוויון החזירה את הילדים למגרשים בצפון

לאחר כמעט שנתיים וחצי בהן מגרשי הספורט בצפון הארץ עמדו ריקים, חזרה השבוע הפעילות לקריית שמונה. עמותת שער שוויון קיימה אמש טורניר אזורי ראשון מאז שחזרו הביתה מהפינוי במלחמה, אירוע שסימן עבור הילדים, ההורים והקהילה חזרה לשגרה, לתנועה ולחיים.

בטורניר השתתפו 14 קבוצות ילדים וילדות מיישובי הגליל העליון והגולן: שש קבוצות מקריית שמונה לצד קבוצות מכפר גלעדי, מטולה, קיבוץ דן, מג’דל שמס, מסעדה, בוקעתא, ע’ג’ר וחצור הגלילית. עבור רבים מהמשתתפים, זה היה הטורניר הראשון מאז החזרה לבתים, לאחר תקופה ממושכת של פינוי, נדודים וחוסר יציבות.

את האירוע הוביל עדי אלישע, מנהל מרחב גליל בעמותת שער שוויון, שחקן עבר בעירוני קריית שמונה ושותף לאליפות ההיסטורית של המועדון. אלישע, שפונה בעצמו במהלך המלחמה ושב לאחרונה לעיר, מתאר מציאות חברתית מורכבת שנוצרה בעקבות הפינוי.

טורניר אזורי למגרשים בצפון (מערכת)

“נוצרו פערים חדשים בין ילדים שפונו למרכז הארץ וזכו למסגרות ולשפע, לבין כאלה שפונו לפריפריה ונותרו מאחור”. אלישע הסביר והמשיך: “ “זה בא לידי ביטוי בביטחון העצמי, בתחושת הערך ולפעמים אפילו בדברים הקטנים כמו מראה חיצוני. על המגרש, כאשר כולם עם אותם מדים, כל זה נעלם. שם כולם שווים”. לדבריו, החזרה לפעילות ספורטיבית מאפשרת לילדים לבנות מחדש את תחושת המסוגלות, השייכות והגאווה המקומית, שנפגעו משמעותית במהלך השנה האחרונה.

“זו הפעילות היחידה שהוא בחר להישאר בה”. אחד הסיפורים הבולטים מהטורניר הוא סיפורו של תבור שחר, בן 10, תלמיד כיתה ה’ בבית הספר עוזיאל בקריית שמונה. במהלך המלחמה פונתה משפחתו לגוש עציון, תבור החליף שלושה בתי ספר ואביו שירת תקופה ארוכה במילואים בעזה ובצפון. אמו מספרת כי בתקופה הזו הוא הלך ונסגר בתוך עצמו: “הכול היה זמני. הבית, בית הספר, החברים”, היא אומרת. “כשהוא חזר לקריית שמונה והצטרף לשער שוויון, פתאום הייתה לו מסגרת קבועה”, המשיכה. לדבריה, למרות הקושי שלו בהתמדה, זו הפעילות היחידה שבה בחר להישאר: “מאז שהוא התחיל להתאמן, הוא חזר לחייך, לרוץ, להאמין בעצמו. משהו בו נפתח מחדש”, סיכמה

בטורניר נכחו גם ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן, סגן ראש העיר וממונה תיק הספורט אלכס קרצון, ושחקני קבוצת הכדורגל של קריית שמונה, שהגיעו לחזק את הילדים ולהעניק השראה. ראש העיר שטרן אמר: “החזרה לפעילות ספורטיבית היא חלק בלתי נפרד משיקום העיר והקהילה. שער שוויון פועלת גם בעתות משבר, ומעניקה לילדים כלים וערכים דווקא כשהם זקוקים להם יותר מכול”.

טורניר אזורי למגרשים בצפון (מערכת)

אלכס קרצון הוסיף: “בתקופה שבה הקהילה של קריית שמונה מתמודדת עם אתגרים לא פשוטים, לתוכניות כמו שער שוויון יש משמעות עירונית עמוקה. הן מייצרות יציבות עבור הילדים, מחברות בין משפחות ומחזירות למרחב הציבורי אנרגיה חיובית ותקווה. זו לא רק פעילות של אחר הצהריים, זו פעילות קהילתית שמחזקת את העיר מבפנים”.

טורניר אזורי למגרשים בצפון (מערכת)

עם סיום הטורניר, היה ברור למשתתפים כי מדובר בהרבה יותר מאירוע ספורט. עבור הילדים שעלו שוב על הדשא, זה היה רגע של חזרה לשגרה, לתנועה ולביטחון ובעבור הקהילה כולה, סימן לכך שהצפון מתחיל להתאושש.