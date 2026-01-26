יום שני, 26.01.2026 שעה 15:42
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
241079-112914הפועל העמק
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181306-117415אליצור נתניה
171209-113914מכבי רעננה
161164-100115הפועל גליל עליון

נדחה ערעור ראשל"צ לקיום משחק חוזר מול ר"ג

באיגוד הכדורסל החליטו שלא להיענות לבקשת הכתומים לערוך מחדש את המפגש נגד חניכיו של שמוליק ברנר לאחר הקטטה: "לא קיימת סמכות משפטית או תקנונית"

|
גולן גוט (ראובן שוורץ)
גולן גוט (ראובן שוורץ)

אחרי הקטטה הענקית במפגש בין מכבי ראשון לציון לבין מכבי עירוני רמת גן, בו הורחקו שחקנים ובסופו של דבר נגמר ב-87:99 לחניכיו של שמוליק ברנר, הקבוצה הכתומה שהפסידה החליטה לערער על התוצאה ולדרוש משחק חוזר בטענה לכך שזה השפיע על תוצאת הסיום.

באיגוד הכדורסל של ישראל בחרו שלא להיענות לדרישה של מכבי ראשון לציון והערעור נדחה, מה שאומר שלא יתקיים משחק חוזר בין שני הצדדים, והניצחון ב-12 הפרש של מכבי עירוני רמת גן יישאר כמו שהוא.

“הערעור נדחה במלואו”: ההסבר המלא

נרשם במכתב: “מבלי להקל ראש בתחושת המועדון, ומבלי להתעלם מהכשלים בדוח המקצועי, לא קיימת סמכות משפטית או תקנונית להתערב בתוצאת המשחק. המשחק הוכרע במגרש וההכרעה על כל מורכבותה עומדת בעינה”.

עוד נרשם: “לפיכך, הערעור נדחה במלואו. תוצאת המשחק תישאר על כנה, ולא יתקיים משחק חוזר. כמו כן, נדחות הבקשות לביטול הקנסות ולמתן הוראות מחייבות לצוותי השיפוט”.

לסיכום: “איגוד הכדורסל נמצא בעיצומו של תהליך מול איגוד השופטים ומנהלת הליגה הנוגע לבקרה ושקיפות, לטובת חיזוק אמון הציבור, נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה נוספת”.

