יום שני, 26.01.2026 שעה 15:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5017-4223ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3834-4123מנצ'סטר יונייטד4
3725-3923צ'לסי5
3632-3523ליברפול6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2423סנדרלנד10
3225-2422אברטון11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2537-3022לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

נביא: האמירה של רונאלדו על קאריק ב-2021

חזה את העתיד? הפנומן אמר על האיש שעל הקווים ביונייטד לפני 4 שנים: "הוא היה שחקן מעולה ויכול להפוך גם למאמן כזה, שום דבר לא בלתי אפשרי עבורו"

|
כריסטיאנו רונאלדו ומייקל קאריק (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו ומייקל קאריק (IMAGO)

אי אפשר היה לדמיין פתיחה יותר חלומית למייקל קאריק במנצ’סטר יונייטד. מאז שאקס השדים האדומים מונה למאמן, הקבוצה שיחקה את שני המשחקים הכי קשים שיש, דרבי מול מנצ’סטר סיטי ואתמול (ראשון), נגד מוליכת הטבלה, ארסנל, בחוץ, כשהיא מנצחת בשניהם תוך יכולת משכנעת. יש מי שחזה זאת כבר לפני 4 שנים.

בחזרה לסוף שנת 2021. אולה גונר סולשיאר בדיוק פוטר מיונייטד, ובזמן לפני מנויו של אריק טן האח, קאריק היה המאמן הזמני לתקופה של כמה משחקים. באותו זמן, מי ששיחק בקבוצה, הוא גם אחד ששיתף פעולה עם קשר העבר במדי השדים האדומים, לא אחר מכריסטיאנו רונאלדו, שנתן אמירה שצפויה להפוך לניבוי עתידות.

“שום דבר לא בלתי אפשרי בשביל קאריק”

“מייקל קאריק היה מעולה כשחקן והוא יכול להפוך גם למאמן כזה. שום דבר אינו בלתי אפשרי בשביל הבחור הזה. באופן אישי, אני גאה שיצא לי לשתף איתו פעולה כשחקן וגם להתאמן תחתיו”, אמר הפנומן הפורטוגלי בדצמבר 2021, ממש נבואה שהגשימה את עצמה.

מייקל קאריק מתדרך את כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)מייקל קאריק מתדרך את כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

מי שחולק על דעתו של רונאלדו, הוא רוי קין: “כל אחד יכול לנצח שני משחקים, הם צריכים מאמן עם שם גדול יותר”. ריו פרדיננד מיהר לענות לו: “אנשים אומרים שלא משנה מה קאריק יעשה, הוא לא צריך לקבל הזדמנות לאמן את מנצ’סטר יונייטד, זה חוסר כבוד בלתי נתפס”.

