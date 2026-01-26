אסף שלם: מה שקרה אתמול זה חציית קו אדום

הכדורסל הישראלי נכנס לסערה, לאחר שאתמול (ראשון), במסגרת המשחק בין הפועל ת”א להפועל ב”ש/דימונה, נכנס בעלי האדומיםף עופר ינאיף לתוך תחומי המגרש ואף הגיע עד לשולחן המזכירות. כל זאת משום שלטענתו היה חשש לשלום השחקנים מהמשחק האגרסיבי של ב”ש. יו”ר איגוד השופטים, אסף שלם, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עופר ינאי אמר למה באים אליו בטענות והוא יפנה אליך כדי לא להעניש את השופטים.

”אני לא ראיתי לעולם את שמעון מזרחי ובעל קבוצה אחרת מגיע לשולחן המזכירות, וגם אם היה אז הם הלכו לספסל ואז, וזה גם לא בסדר. מה שקרה אתמול זה חציית קו אדום ודבר חדש שנצטרך להתמודד איתו”.

מה תעשו איתו?

”נתמודד כדי שלא יקרו דברים כאלה ויגרמו לתגובה הולמת, לא כמו אתמול”.

מה ציפיתם מהשופטים?

”ציפינו שהם יתנהגו בהתאם לחוקה, להרחיק אותו מהמגרש”.

עופר ינאי בא בטענות (ראובן שוורץ)

הנחיתם אותם לפני?

”לא צריך להנחות. יש תקנון ויש חוקה והם פועלים בהתאם לחוקה, ופה הם פעלו לא בהתאם לחוקה וזה הכל”.

הוא טען שהיה משחק אגרסיבי וחשש לשחקנים.

”לא היה משחק אגרסיבי ואני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה ששחקנים קיבלו מכות בפנים, אני לא יודע על מה מדובר”.

“אנחנו לא נהנים מצילום כמו ביורוליג”

היו טענות שיפוט קשות גם בראשל”צ.

”הסקנו את המסקנות וגם שם היו בעיות, שופטים לוקחים הרבה החלטות ולפעמים יש טעות, במוניטור שיש לנו אנחנו לא נהנים מצילום כמו ביורוליג”.

דימיטריס איטודיס ועופר ינאי (רועי כפיר)

המנהלת יוצאת למכרז חדש, אתם תרצו מצלמות נוספות?

”כולם נרתמים לגודל המוניטור והוספת מצלמות, אין משחק שלא ניגשים מספר פעמים למוניטור, האירועים האלו לוקחים זמן וכשאין את כל הכלים אתה עושה טעות”.

אתה מתכוון לדבר עם עופר ינאי?

”לא, אין לי מה, אני בשיח עם קבוצות ומי שפונה אלינו אנחנו מדברים בשמחה ואנחנו לא יוצרים שיחות יזומות עם המאמנים, אין לנו בעיה עם אף קבוצה מליגת העל”.

מה תעשו עם השופטים?

”יש את הוועדה המקצועית ונקבל החלטה”.

לא ישפטו מחזור שניים?

”הם שופטים מצוינים שעשו טעות, אבל חלק מהפקת לקחים והעברת מסר, צריך לנקוט בצעדים ונתקדם משם”.