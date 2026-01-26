יום שני, 26.01.2026 שעה 15:41
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3420-3817מ.ס. טירה2
3214-2616מכבי נווה שאנן3
3116-2617הפועל כרמיאל4
3013-2417מכבי אתא ביאליק5
2723-2817הפועל ב.א.גרבייה6
2424-2117בני מוסמוס7
2221-2017הפועל בית שאן8
2132-2217עירוני נשר9
1817-1616הפועל מגדל-העמק10
1824-1617צעירי אום אל פאחם11
1537-2017צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1029-1016מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

בלמה של הפועל רמת גן נחת בהפועל הרצליה

רכש חדש בליגה א': אדר אזרואל יחזק את החלק האחורי של דור לוי. המאמן יעלה לדין, נוכח מה שארע מול רמה"ש ("אמר לחובשת לא להיכנס כדי לבזבז זמן")

|
אדר אזרואל (באדיבות הפועל הרצליה)
אדר אזרואל (באדיבות הפועל הרצליה)

מהליגה הלאומית לליגה א' דרום. הפועל הרצליה מודיעה היום (שני) כי אדר אזרואל, הבלם בן ה-23, שחקנה של הפועל רמת גן עד לא מכבר, יהיה חלק מהסגל של דור לוי. מדובר בבוגר מכבי חיפה, עמה יצא לחו"ל ושיחק אף בליגת האלופות, זכה בשתי אליפויות עם קבוצתו הצעירה וכבר במחצית עונת 2021/22 עזב את הנוער של חיפה לטובת הבוגרים של הפועל רעננה, מהלאומית דאז.

בעונת 2022/23 הפך לשחקן הפועל עפולה מהלאומית ובהמשך שיחק גם בהפועל אום אל פאחם והפועל רמת גן, כאמור, מתחילת העונה הנוכחית. בעונה החולפת, אגב, חזר לקדנציה שנייה בעפולה. מאחוריו גם 13 הופעות במדי הנבחרות הצעירות לגיל 16-17 בין השנים 2017-2018. הפועל הרצליה, מליגה א' דרום, תהיה הראשונה שלו בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי.

בתוך כך, ל-ONE הגיע דו"ח השופט של אופק מלכה, לאחר ההתמודדות בין הפועל הרצליה להפועל ניר רמת השרון, שהסתיימה לה ב-1:1. כך נכתב בו: "1. בדקה ה-80 של המשחק, שחקן של קבוצת הפועל הרצליה נפצע וביקש ממני לקבל טיפול באופן דחוף על ידי החובשת של הקבוצה שגם הייתה רשומה בטופס המשחק בתור החובשת הראשית של המשחק.

"כאשר ביקשתי ממנה בבירור, אני ועוד מספר שחקנים להיכנס למגרש, היא סירבה להיכנס ולהעניק טיפול לשחקן הפצוע, שהיה שרוע על הדשא, במטרה לבזבז את זמן המשחק. שמה של החובשת - נועה אייש. מי שהיה אחראי לכל הדבר היה המאמן הראשי של קבוצת הפועל הרצליה, דור לוי, שאמר לה לא להיכנס כדי לבזבז את זמן המשחק.

ההרחקות והעמדות לדין

"2. בדקה ה-78 של המשחק, השחקן של קבוצת הרצליה שישב על הספסל, עוז אהרון, מס’ 6, צעק לעברי ‘בן שר***ה’ ועל כך הנפתי לו כרטיס אדום ישיר. 3.בסיום המשחק, בדרכי לחדר ההלבשה, ניגש אליי הבעלים של קבוצת הפועל הרצליה, אליהו חיו חמו, אשר לא היה רשום בטופס המשחק וירד לכר הדשא והטיח בי קללות: ‘בן %ונה אפס’, ‘ילד פחדן’, ‘אתה בושה’.

עוז אהרון, שחקן הרצליה, עלה היום (שני) לדין משמעתי (דיון אוטומטי) כשיצא אשם תחת הסעיף "העלבת שופט המשחק", ולפיכך נקבע כי הוא מורחק משני משחקים בפועל. ברביעי הקרוב, יועמדו לדין גם דור לוי, מאמן הקבוצה, בגין "התנהגות בלתי ספורטיבית"; נועה אייש, בגין "אי ציות להוראת שופט המשחק" ואליהו חיו חמו, בגין "העלבת שופט המשחק" ו"הפרת סדר".

