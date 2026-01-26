בלמה של הפועל רמת גן נחת בהפועל הרצליה

מהליגה הלאומית לליגה א' דרום. הפועל הרצליה מודיעה היום (שני) כי אדר אזרואל, הבלם בן ה-23, שחקנה של הפועל רמת גן עד לא מכבר, יהיה חלק מהסגל של דור לוי. מדובר בבוגר מכבי חיפה, עמה יצא לחו"ל ושיחק אף בליגת האלופות, זכה בשתי אליפויות עם קבוצתו הצעירה וכבר במחצית עונת 2021/22 עזב את הנוער של חיפה לטובת הבוגרים של הפועל רעננה, מהלאומית דאז.

בעונת 2022/23 הפך לשחקן הפועל עפולה מהלאומית ובהמשך שיחק גם בהפועל אום אל פאחם והפועל רמת גן, כאמור, מתחילת העונה הנוכחית. בעונה החולפת, אגב, חזר לקדנציה שנייה בעפולה. מאחוריו גם 13 הופעות במדי הנבחרות הצעירות לגיל 16-17 בין השנים 2017-2018. הפועל הרצליה, מליגה א' דרום, תהיה הראשונה שלו בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי.

בתוך כך, ל-ONE הגיע דו"ח השופט של אופק מלכה, לאחר ההתמודדות בין הפועל הרצליה להפועל ניר רמת השרון, שהסתיימה לה ב-1:1. כך נכתב בו: "1. בדקה ה-80 של המשחק, שחקן של קבוצת הפועל הרצליה נפצע וביקש ממני לקבל טיפול באופן דחוף על ידי החובשת של הקבוצה שגם הייתה רשומה בטופס המשחק בתור החובשת הראשית של המשחק.

"כאשר ביקשתי ממנה בבירור, אני ועוד מספר שחקנים להיכנס למגרש, היא סירבה להיכנס ולהעניק טיפול לשחקן הפצוע, שהיה שרוע על הדשא, במטרה לבזבז את זמן המשחק. שמה של החובשת - נועה אייש. מי שהיה אחראי לכל הדבר היה המאמן הראשי של קבוצת הפועל הרצליה, דור לוי, שאמר לה לא להיכנס כדי לבזבז את זמן המשחק.

ההרחקות והעמדות לדין

"2. בדקה ה-78 של המשחק, השחקן של קבוצת הרצליה שישב על הספסל, עוז אהרון, מס’ 6, צעק לעברי ‘בן שר***ה’ ועל כך הנפתי לו כרטיס אדום ישיר. 3.בסיום המשחק, בדרכי לחדר ההלבשה, ניגש אליי הבעלים של קבוצת הפועל הרצליה, אליהו חיו חמו, אשר לא היה רשום בטופס המשחק וירד לכר הדשא והטיח בי קללות: ‘בן %ונה אפס’, ‘ילד פחדן’, ‘אתה בושה’.

עוז אהרון, שחקן הרצליה, עלה היום (שני) לדין משמעתי (דיון אוטומטי) כשיצא אשם תחת הסעיף "העלבת שופט המשחק", ולפיכך נקבע כי הוא מורחק משני משחקים בפועל. ברביעי הקרוב, יועמדו לדין גם דור לוי, מאמן הקבוצה, בגין "התנהגות בלתי ספורטיבית"; נועה אייש, בגין "אי ציות להוראת שופט המשחק" ואליהו חיו חמו, בגין "העלבת שופט המשחק" ו"הפרת סדר".