עידו עולי חתם בכפר שלם, אגבריה ברמת גן

רכש חדש להפועל כפר שלם: עידו עולי, חתם הבוקר בהפועל כפר שלם ויחזק את הקבוצה של ירון הוכנבוים עד תום העונה. הקשר בן ה-19, ששייך למכבי ת"א, הושאל בחצי השנה האחרונה להפועל ירושלים מליגת העל, כאשר אשתקד, הוא שיחק במדי עירוני רמה"ש בליגה הלאומית וכבש שני שערי ליגה בחצי עונה.

גם הפועל ראשל"צ התעניינה בשחקן ולאחר סאגה, הוחלט שבמסגרת שיתוף הפעולה של כפר שלם עם מכבי ת"א, הוא יחתום אצלה. בנוסף, הקבוצה מת"א, לא עוצרת בעולי, וקרובה לצרף שחקן נוסף אשר מושאל מהצהובים לקבוצה של זיו אריה ושיחק בעונה שעברה ברמה"ש. מדובר בשחקן ההתקפה אוראל באייה, אשר כבש אשתקד תשעה שערים.

גם הפועל ר"ג של מסאי דגו רושמת חיזוק נוסף: במועדון מהמרכז הודיעו הבוקר על שחרורו של אדר אזרואל, כאשר מי שהגיע במקומו לעמדת המגן השמאלי הוא פארס אגבריה.

פארס אגבריה (פרטי)

השחקן הצעיר, אשר גדל במכבי נתניה ושיחק בנבחרות הצעירות, היה חלק לאחרונה מהפועל אום אל פאחם. המגן חתם באמצעות סוכנת השחקנים רעות בר עוז מחברת Scoutwin.