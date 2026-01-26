יום שני, 26.01.2026 שעה 14:13
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3024-3020מ.ס קריית ים3
3023-2419הפועל כפ"ס4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2527-2419עירוני מודיעין10
2427-2019הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1925-2319הפועל חדרה14
1928-2420הפועל נוף הגליל15
1840-3020מכבי יפו16

עידו עולי חתם בכפר שלם, אגבריה ברמת גן

הקשר שהושאל ממכבי ת"א להפועל ירושלים יצטרף לקבוצה של הוכנבוים, כאשר גם אוראל באייה צפוי לעשות בקרוב את הדרך. המגן שגדל בנתניה יחזק את דגו

|
עידו עולי (פרטי)
עידו עולי (פרטי)

רכש חדש להפועל כפר שלם: עידו עולי, חתם הבוקר בהפועל כפר שלם ויחזק את הקבוצה של ירון הוכנבוים עד תום העונה. הקשר בן ה-19, ששייך למכבי ת"א, הושאל בחצי השנה האחרונה להפועל ירושלים מליגת העל, כאשר אשתקד, הוא שיחק במדי עירוני רמה"ש בליגה הלאומית וכבש שני שערי ליגה בחצי עונה.

גם הפועל ראשל"צ התעניינה בשחקן ולאחר סאגה, הוחלט שבמסגרת שיתוף הפעולה של כפר שלם עם מכבי ת"א, הוא יחתום אצלה. בנוסף, הקבוצה מת"א, לא עוצרת בעולי, וקרובה לצרף שחקן נוסף אשר מושאל מהצהובים לקבוצה של זיו אריה ושיחק בעונה שעברה ברמה"ש. מדובר בשחקן ההתקפה אוראל באייה, אשר כבש אשתקד תשעה שערים.

גם הפועל ר"ג של מסאי דגו רושמת חיזוק נוסף: במועדון מהמרכז הודיעו הבוקר על שחרורו של אדר אזרואל, כאשר מי שהגיע במקומו לעמדת המגן השמאלי הוא פארס אגבריה.

פארס אגבריה (פרטי)פארס אגבריה (פרטי)

השחקן הצעיר, אשר גדל במכבי נתניה ושיחק בנבחרות הצעירות, היה חלק לאחרונה מהפועל אום אל פאחם. המגן חתם באמצעות סוכנת השחקנים רעות בר עוז מחברת Scoutwin.

