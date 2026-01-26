"התנהגות ינאי חמורה ובלתי מתקבלת על הדעת"

איגוד שופטי הכדורסל פרסם היום (שני) הודעה חריפה ויוצאת דופן נגד בעלי הפועל תל אביב, עופר ינאי, בעקבות התנהלותו במהלך המשחק אמש מול הפועל באר שבע. באיגוד לא חסכו בביקורת וכינו את מעשיו של ינאי "התערבות בוטה, פוגענית ומסוכנת".

"איגוד שופטי הכדורסל רואה בחומרה רבה את האירוע, בו מר עופר ינאי קם ממקומו, פנה לשופטים בתקשורת מילולית ובתנועות ידיים בעת שהמשחק עדיין משוחק, ובהמשך חצה את תחום המגרש, צעד לאורכו מתחת לסל והגיע עד אזור שולחן המזכירות".

באיגוד הבהירו כי מדובר בחציית קו אדום: "מדובר בהתנהלות חמורה, פסולה ובלתי מתקבלת על הדעת, התנהגות אותה לא הכרנו בעבר, המהווה הפרעה ישירה לניהול המשחק וניסיון ברור להשפיע על צוות השיפוט בדרך שאינה חוקית ואינה ראויה. כניסה לשטח זה מהווה התערבות בוטה, פוגענית ומסוכנת בסדרי המשחק, ופוגעת בעצמאות השיפוט ובסמכות השופטים".

עוד נמסר מהאיגוד כי החוקה חלה על כולם ללא יוצא מן הכלל: "כל שטח המגרש וכן רצועה של שני מטרים מחוצה לו מהווים שטח סטרילי, האסור בכניסה לכל גורם שאינו מוסמך לכך במפורש. איסור זה חל על כל אדם, ובוודאי על מי שיושב באזור הפרקט, גם אם הוא בעלים, בעל תפקיד או גורם בכיר במועדון. התנהלות כזו עלולה לפתוח פתח להפרות נוספות ויש למגרה באופן חד וברור".

עופר ינאי (שחר גרוס)

השופטים שלא הרחיקו את ינאי – ייענשו

בנוסף לביקורת כלפי ינאי, הוועדה המקצועית קבעה כי השופטים כשלו ויוענשו: "הוועדה המקצועית סבורה כי היה על צוות השיפוט לעשות שימוש מלא בסמכות הנתונה לו על פי החוקה, ולהורות על הרחקתו המיידית של מר עופר ינאי מתחומי המגרש והיציע, וכן להימנע מחידוש המשחק עד לביצוע ההרחקה בפועל. בהתאם לכך, המליצה הוועדה על נקיטת צעדי ענישה כנגד השופטים".

לסיום, באיגוד שיגרו מסר של אזהרה לקראת ההמשך: "איגוד השופטים ינחה את כל השופטים לפעול בנחישות ובאופן מיידי במקרים דומים בעתיד, ולעצור את המשחק ככל שיידרש עד לסילוק כל גורם מפריע. האיגוד מצפה מכל בעלי הקבוצות לכבד את גבולות המותר והאסור, ויפעל בכל הכלים העומדים לרשותו כדי למנוע הישנות מקרים חמורים מסוג זה אשר פוגעים בתדמית הענף כולו".