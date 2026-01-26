יום שני, 26.01.2026 שעה 14:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"לא מוכנים יותר לשחק לפני ב"ש שהלחץ עלינו"

אחרי ה-1:1 מול אשדוד, בבית"ר זועמים על לוח המשחקים ויפעלו לשנות אותו: "רוצים שזה יהיה שוויוני". וגם: אברמוב רוצה רכש, יצחקי ואלמוג כהן - לא

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)

הלחץ עושה את שלו? בבית"ר ירושלים לא אוהבים שהם משחקים אחרי הפועל ב"ש. “אנחנו לא מוכנים לזה יותר, רוצים שזה יהיה שוויוני ושהלחץ לא יהיה עלינו", הבהירו בקבוצה מהבירה, שם הולכים לעשות בלאגן עם לוח המשחקים כדי לשנות את זה במחזורים הבאים.

יש לציין שבמחזור הקודם בית"ר שיחקה לפני ב"ש, אבל היו הרבה פעמים העונה שהקבוצה הדרומית שיחקה לפני כן וכך הלחץ עבר לירושלמים.

כל זה מגיע למחרת אובדת הנקודות של בית"ר ב-1:1 מול מ.ס אשדוד, שעצר את רצף הניצחונות של ברק יצחקי ושחקניו. יש לציין שבשבת הפועל ב"ש מתוכננת להתארח אצל מכבי בני ריינה ב-17:30 ובית"ר אמורה לשחק ב-19:15 מול הפועל חיפה.

יצחקי: היה לנו משחק פחות טוב

המחלוקת על הרכש

בתוך כך, ברק אברמוב רוצה לחזק את בית"ר בשחקן רכש נוסף. בשבוע שעבר הוא ישב עם ברק יצחקי ואלמוג כהן, שאמרו לו: "הקבוצה טובה מבחינתנו, אנחנו לא רוצים עוד חיזוק כי זה יכול לפגוע במרקם". הבעלים אמר להם: "בואו נחזק". בשלב זה הם לא מוכנים ומעדיפים להישאר עם הסגל הנוכחי.

