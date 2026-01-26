"לא מוכנים יותר לשחק לפני ב"ש שהלחץ עלינו"

הלחץ עושה את שלו? בבית"ר ירושלים לא אוהבים שהם משחקים אחרי הפועל ב"ש. “אנחנו לא מוכנים לזה יותר, רוצים שזה יהיה שוויוני ושהלחץ לא יהיה עלינו", הבהירו בקבוצה מהבירה, שם הולכים לעשות בלאגן עם לוח המשחקים כדי לשנות את זה במחזורים הבאים.

יש לציין שבמחזור הקודם בית"ר שיחקה לפני ב"ש, אבל היו הרבה פעמים העונה שהקבוצה הדרומית שיחקה לפני כן וכך הלחץ עבר לירושלמים.

כל זה מגיע למחרת אובדת הנקודות של בית"ר ב-1:1 מול מ.ס אשדוד, שעצר את רצף הניצחונות של ברק יצחקי ושחקניו. יש לציין שבשבת הפועל ב"ש מתוכננת להתארח אצל מכבי בני ריינה ב-17:30 ובית"ר אמורה לשחק ב-19:15 מול הפועל חיפה.

יצחקי: היה לנו משחק פחות טוב

המחלוקת על הרכש

בתוך כך, ברק אברמוב רוצה לחזק את בית"ר בשחקן רכש נוסף. בשבוע שעבר הוא ישב עם ברק יצחקי ואלמוג כהן, שאמרו לו: "הקבוצה טובה מבחינתנו, אנחנו לא רוצים עוד חיזוק כי זה יכול לפגוע במרקם". הבעלים אמר להם: "בואו נחזק". בשלב זה הם לא מוכנים ומעדיפים להישאר עם הסגל הנוכחי.