יום שני, 26.01.2026 שעה 13:51
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3024-3020מ.ס קריית ים3
3023-2419הפועל כפ"ס4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2527-2419עירוני מודיעין10
2427-2019הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1925-2319הפועל חדרה14
1928-2420הפועל נוף הגליל15
1840-3020מכבי יפו16

"מדובר בארגון פשיעה שהשתלט על הקבוצה"

רס"מ חוסיין ספאדי שמנהל את החקירה, אמר על הפרשה בתוכנית "שיחת היום": "השתמשו בקבוצה כפלטפורמה לביצוע עבירות פליליות. עלינו מ-17 ל-19 עצורים"

|
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

פרשת המעצרים בליגה הלאומית מסעירה את הכדורגל הישראלי. היא התפוצצה הבוקר (שני) עם גל מעצרים של שחקנים ובעלי תפקידים הקשורים לקבוצה בליגה הלאומית בחשד למכירת וקניית משחקים, מעורבות עם ארגון פשע והפעלת פלטפורמה להלבנת הון. רס”מ חוסיין ספאדי מימ”ר חוף במשטרה שמנהל את החקירה דיבר על הפרשה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה יכול להגיד על הפרשה? מה הצלחתם למצוא ומה עדיין בודקים?
”בשלב זה אנחנו עדיין ביום הראשון של מעצרים, יש 17 עצורים בבוקר ועכשיו עלינו ל-19 חשודים”.

מקבוצות אחרות או אותה קבוצה?
”אי אפשר לפרט, החקירה עדיין בתחילתה. מדובר בארגון פשיעה שהשתלט על קבוצת כדורגל, לא רק כלכלית וניהולית, אלא השתמשו כפלטפורמה לביצוע עבירות פליליות, רווחים על פי תוצאות והימורים לא חוקיים”.

נראה עוד מעצרים מקבוצות אחרות? חשודים נוספים? לטנגו הזה צריך שני צדדים.
”כן, ברור, אבל כרגע אי אפשר לפרט אם יהיו מעצרים או לא”.

כמה יובאו להארכת מעצר לדעתך?
”מעדיף לא לפרט בשלב זה”.

אתם מתכוונים לבצע עימותים בין החשודים?
”לא נפרט”.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

“עדיין בשלבים ראשוניים של החקירה”

החקירה הפכה להיות גלויה אחרי חקירה סמויה.
”מחוז חוף נכנסה בשיתוף פעולה עם ההתאחדות כחקירה סמויה והיום היא הפכה לגלויה, אנחנו עדיין בשלבים הראשוניים”.

יש כמות משחקים שמכורים, על כמה מדובר?
”מדובר בקבוצה אחת בשלב זה, קבוצה בכירה בליגה הלאומית. מדובר בערך על 3 שנים”.

עיכבתם גם סוכן שחקנים, מה תגיד על המעורבות שלו?
”אני לא יכול לפרט על דברים כאלה”.

כמה שוחררו או ישוחררו?
”לא יכול לפרט, אנחנו עדיין בשלב הראשון”.

אם יש חשד לשני צדדים, אז נראה עוד נחקרים. הלאומית תמשיך כסדרה לאור מה שאתם מחזיקים?
”זה לא באחריות שלנו, ההתאחדות איתנו בשיתוף פעולה”.

אתה אומר שלוש שנים אחרונות, כמה זה נוגע לעונה הנוכחית של הלאומית עצמה?
”בודקים כל מקרה מהשנה שעברה ומלפני שנתיים, לא יודע להגיד לך בדיוק איזה משחק והחקירה בעיצומה אז אי אפשר לפרט”.

אתה טוען שיש מעורבות בארגון פשע בקבוצה, על מה מדובר?
”לא יכול להגיד לך כרגע, מדובר כרגע בגורמים שמעורבים בפשיעה”.

מה ההיקפים הכספיים?
”עשרות מיליוני שקלים”.

