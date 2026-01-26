"מדובר בארגון פשיעה שהשתלט על הקבוצה"

פרשת המעצרים בליגה הלאומית מסעירה את הכדורגל הישראלי. היא התפוצצה הבוקר (שני) עם גל מעצרים של שחקנים ובעלי תפקידים הקשורים לקבוצה בליגה הלאומית בחשד למכירת וקניית משחקים, מעורבות עם ארגון פשע והפעלת פלטפורמה להלבנת הון. רס”מ חוסיין ספאדי מימ”ר חוף במשטרה שמנהל את החקירה דיבר על הפרשה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה יכול להגיד על הפרשה? מה הצלחתם למצוא ומה עדיין בודקים?

”בשלב זה אנחנו עדיין ביום הראשון של מעצרים, יש 17 עצורים בבוקר ועכשיו עלינו ל-19 חשודים”.

מקבוצות אחרות או אותה קבוצה?

”אי אפשר לפרט, החקירה עדיין בתחילתה. מדובר בארגון פשיעה שהשתלט על קבוצת כדורגל, לא רק כלכלית וניהולית, אלא השתמשו כפלטפורמה לביצוע עבירות פליליות, רווחים על פי תוצאות והימורים לא חוקיים”.

נראה עוד מעצרים מקבוצות אחרות? חשודים נוספים? לטנגו הזה צריך שני צדדים.

”כן, ברור, אבל כרגע אי אפשר לפרט אם יהיו מעצרים או לא”.

כמה יובאו להארכת מעצר לדעתך?

”מעדיף לא לפרט בשלב זה”.

אתם מתכוונים לבצע עימותים בין החשודים?

”לא נפרט”.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

“עדיין בשלבים ראשוניים של החקירה”

החקירה הפכה להיות גלויה אחרי חקירה סמויה.

”מחוז חוף נכנסה בשיתוף פעולה עם ההתאחדות כחקירה סמויה והיום היא הפכה לגלויה, אנחנו עדיין בשלבים הראשוניים”.

יש כמות משחקים שמכורים, על כמה מדובר?

”מדובר בקבוצה אחת בשלב זה, קבוצה בכירה בליגה הלאומית. מדובר בערך על 3 שנים”.

עיכבתם גם סוכן שחקנים, מה תגיד על המעורבות שלו?

”אני לא יכול לפרט על דברים כאלה”.

כמה שוחררו או ישוחררו?

”לא יכול לפרט, אנחנו עדיין בשלב הראשון”.

אם יש חשד לשני צדדים, אז נראה עוד נחקרים. הלאומית תמשיך כסדרה לאור מה שאתם מחזיקים?

”זה לא באחריות שלנו, ההתאחדות איתנו בשיתוף פעולה”.

אתה אומר שלוש שנים אחרונות, כמה זה נוגע לעונה הנוכחית של הלאומית עצמה?

”בודקים כל מקרה מהשנה שעברה ומלפני שנתיים, לא יודע להגיד לך בדיוק איזה משחק והחקירה בעיצומה אז אי אפשר לפרט”.

אתה טוען שיש מעורבות בארגון פשע בקבוצה, על מה מדובר?

”לא יכול להגיד לך כרגע, מדובר כרגע בגורמים שמעורבים בפשיעה”.

מה ההיקפים הכספיים?

”עשרות מיליוני שקלים”.