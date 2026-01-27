אלטמן, פרץ וטבארש: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור ה-20 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, לפני שהמחזור ה-21 ייצא לדרך, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)

הריברטו טבארש

נראה ששינוי המערך והמיקום מצד רוני לוי עשו טוב לקיצוני של מכבי נתניה, שרקד על הדשא ב-1:4 נגד מכבי חיפה. טבארש כבש את ה-1:2, הרשית גם את ה-1:3 כדי להשלים צמד ואפילו קינח עם בישול גדול לבאסם זערורה כדי להיות השחקן הכי טוב על הדשא באצטדיון מרים.

הריברטו טבארש (שחר גרוס)

אליאל פרץ

הרבה זמן שהקשר לא כבש צמד, אבל את זה בדיוק הוא עשה ב-2:3 על קריית שמונה ודאג שהפועל באר שבע לא תאבד נקודות במשחק לא פשוט בכלל, ובעיקר במשחק שאסור היה לקבוצה של רן קוז’וק לאבד נקודות. פרץ כבש את ה-1:2 ואת ה-1:3, כלומר השיב יתרון לב”ש והכפיל את היתרון לאחר מכן.

אליאל פרץ חוגג (מרטין גוטדאמק)

עמרי אלטמן

הסמל הכי גדול של הפועל תל אביב בעשור האחרון שם עוד חותמת לכך, כשנגח את השוויון בתוספת הזמן ואיפשר לצ’יקו להשלים מהפך שייזכר שנים וסוף לבצורת, כשהאדומים רשמו 1:2 היסטורי על מכבי תל אביב. אלטמן נגח בדקה ה-91 פנימה עם כל הלב שער ענק.

עמרי אלטמן בשיגעון (רדאד ג'בארה)

ליאור גליקליך

לא מעט גבות הורמו שהשוער השני החליף את גד עמוס בין הקורות, וב-0:1 של מכבי בני ריינה על הפועל חיפה הוא הוכיח למה השינוי הזה קרה. מופע נהדר בשער לשחקן, שהיה אחד הגורמים המרכזיים לשלוש הנקודות הקריטיות במאבקי התחתית.

ליאור גליקליך (חג'אג' רחאל)

נדב זמיר

השוער השני שנמצא בין המועמדים, כאשר הפועל ירושלים ניצחה 1:2 וגם היא אספה שלוש נקודות חשובות מאוד בקרב התחתית. אמנם אנדרו אידוקו גנב את ההצגה עם המספרת בתוספת הזמן, אבל ללא השוער הקבוצה של זיו אריה לא הייתה מגיעה למצב שבו היא יכולה לנצח את המפגש. משחק נהדר של זמיר.

נדב זמיר (רדאד ג'בארה)

יאיר מרדכי

לא הרבה פעמים קורה ששחקן שמפסיד מועמד למצטיין המחזור, אבל ההופעה של כוכב קריית שמונה הייתה עד כדי כך נהדרת. צמד מרהיב לרשת של הפועל באר שבע לא הספיק והצפוניים נכנעו 3:2, אבל מרדכי הראה פעם נוספת איזה כישרון הוא ולמה לא מעט קבוצות רוצות אותו.