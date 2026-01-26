יום שני, 26.01.2026 שעה 13:52
ספורט אחר

נבחרת הנשים בכדורמים ניצחה 9:24 את שווייץ

הבנות פתחו את אליפות אירופה כשהן כבר הוליכו 0:10 ושייטו לניצחון מרשים בפתיחת משחקי בית ד'. מריה בוגצ'נקו ועלמא יעקובי בלטו עם 4 שערים כ"א

|
הנבחרת עשתה זאת (איגוד הכדורמים בישראל)
הנבחרת עשתה זאת (איגוד הכדורמים בישראל)

נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים פתחה היום (שני) את אליפות אירופה, הנערכת בפונצ'אל שבפורטוגל, בצורה הכי חיובית שיש, עם ניצחון מרשים 9:24 על שווייץ.

היה זה לא רק המשחק הפותח של בית ד', בו גם נמצאות אלופת אירופה הולנד ובריטניה החזקה, אלא גם זה שהוציא לדרך את הטורניר כולו. למעשה, מן הרגע הראשון לא היה ספק מי הנבחרת הטובה יותר בבריכה בפורטוגל: נועה ססובר כבשה את השער הראשון במשחק כבר אחרי 40 שניות, מריה בוגצ'נקו הוסיפה צמד מהיר והרבע הראשון הסתיים ב-0:7 מוחץ לכחולות-לבנות.

רק כשלוח התוצאות הראה 0:10, השווייצריות כבשו את השער הראשון במשחק, אבל לכולם היה ברור מי תנצח את המשחק. עד סוף הרבע השני הפער צמח ל-1:16 והמחצית השנייה הייתה לפרוטוקול בלבד.

הנבחרת עשתה זאת במשחר הראשון (איגוד הכדורמים בישראל)הנבחרת עשתה זאת במשחר הראשון (איגוד הכדורמים בישראל)

כבשו לישראל: מריה בוגצ'נקו ועלמא יעקובי 4 שערים כ"א, תהל לוי, כרמל רחום, נגה לוינשטיין ונועה ססובר 3 כ"א, מיה תירוש 2, נועה מרקובסקי ורוני גזית 1 כ"א.

מחר האתגר הגדול

מחר (17:30 שעון ישראל) ייערך המשחק הכי חשוב של ישראל בשלב הבתים באליפות. הכחולות לבנות יפגשו את בריטניה, ככל הנראה בקרב ישיר על המקום השני בבית, בהנחה שהולנד, האלופה המכהנת ואחת הנבחרות החזקות בעולם, תנצח את כל משחקיה. שתי הראשונות מכל בית יעפילו לשמינית הגמר, בעוד שתי האחרונות ינשרו למשחקי הדירוג על מקומות 9-16.

הנבחרת עשתה זאת במשחר הראשון (איגוד הכדורמים בישראל)הנבחרת עשתה זאת במשחר הראשון (איגוד הכדורמים בישראל)

יהיה זה מפגש פיקנטי, כשבריטניה הייתה זו שניצחה באליפות אירופה לפני שנתיים את ישראל 4:5 בדו-קרב פנדלים (אחרי 9:9 בתום הזמן החוקי) בשלב הפלייאוף ומנעה ממנה עלייה לשמינית הגמר וכעת ישראל רוצה לסגור חשבון פתוח עם היריבה.

בנבחרת הלאומית ציינו: "פתחנו את הטורניר טוב, חזק וכמו שרצינו. הבנות עשו משחק מעולה גם בהגנה וגם בהתקפה וכעת הפנים קדימה למשחק מול בריטניה. נעשה הכל להביא כבוד למדינה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */