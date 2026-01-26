נבחרת הנשים בכדורמים ניצחה 9:24 את שווייץ

נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים פתחה היום (שני) את אליפות אירופה, הנערכת בפונצ'אל שבפורטוגל, בצורה הכי חיובית שיש, עם ניצחון מרשים 9:24 על שווייץ.

היה זה לא רק המשחק הפותח של בית ד', בו גם נמצאות אלופת אירופה הולנד ובריטניה החזקה, אלא גם זה שהוציא לדרך את הטורניר כולו. למעשה, מן הרגע הראשון לא היה ספק מי הנבחרת הטובה יותר בבריכה בפורטוגל: נועה ססובר כבשה את השער הראשון במשחק כבר אחרי 40 שניות, מריה בוגצ'נקו הוסיפה צמד מהיר והרבע הראשון הסתיים ב-0:7 מוחץ לכחולות-לבנות.

רק כשלוח התוצאות הראה 0:10, השווייצריות כבשו את השער הראשון במשחק, אבל לכולם היה ברור מי תנצח את המשחק. עד סוף הרבע השני הפער צמח ל-1:16 והמחצית השנייה הייתה לפרוטוקול בלבד.

הנבחרת עשתה זאת במשחר הראשון (איגוד הכדורמים בישראל)

כבשו לישראל: מריה בוגצ'נקו ועלמא יעקובי 4 שערים כ"א, תהל לוי, כרמל רחום, נגה לוינשטיין ונועה ססובר 3 כ"א, מיה תירוש 2, נועה מרקובסקי ורוני גזית 1 כ"א.

מחר האתגר הגדול

מחר (17:30 שעון ישראל) ייערך המשחק הכי חשוב של ישראל בשלב הבתים באליפות. הכחולות לבנות יפגשו את בריטניה, ככל הנראה בקרב ישיר על המקום השני בבית, בהנחה שהולנד, האלופה המכהנת ואחת הנבחרות החזקות בעולם, תנצח את כל משחקיה. שתי הראשונות מכל בית יעפילו לשמינית הגמר, בעוד שתי האחרונות ינשרו למשחקי הדירוג על מקומות 9-16.

יהיה זה מפגש פיקנטי, כשבריטניה הייתה זו שניצחה באליפות אירופה לפני שנתיים את ישראל 4:5 בדו-קרב פנדלים (אחרי 9:9 בתום הזמן החוקי) בשלב הפלייאוף ומנעה ממנה עלייה לשמינית הגמר וכעת ישראל רוצה לסגור חשבון פתוח עם היריבה.

בנבחרת הלאומית ציינו: "פתחנו את הטורניר טוב, חזק וכמו שרצינו. הבנות עשו משחק מעולה גם בהגנה וגם בהתקפה וכעת הפנים קדימה למשחק מול בריטניה. נעשה הכל להביא כבוד למדינה".