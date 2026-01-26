יום שני, 26.01.2026 שעה 13:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

כתב האישום נגד טבריה צפוי להיות מוגש מחר

חשיפת "שיחת היום": תובע ההתאחדות לכדורגל, עו״ד גלעד ברגמן, צפוי להגיש מחר את כתב האישום החמור בגין חוזים כפולים, נגד בעלי תפקידים ושחקנים

|
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

ההתאחדות לכדורגל מתכוונת להגיש מחר (שלישי) כתב אישום חמור נגד עירוני טבריה בגין חוזים כפולים.

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, כבר לפני מספר חודשים החלה ההתאחדות לכדורגל בחקירה הסמויה נגד טבריה שהפכה לגלויה עם הזמנה לעדויות ולחקירה של שחקנים.

כתב האישום אמור להיות נגד בעלי תפקידים ושחקנים עם דרישה להורדה גדולה של נקודות. טבריה לאורך כל החודשים האחרונים מכחישה בכל תוקף את האשמות.

ההכחשה של קלמנזון

רק אתמול אמר אריה קלמנזון מבעלי טבריה אמר בתוכנית "שיחת היום" של ONE: ”לפני חודשיים התפוצצה הפרשה בתקשורת, כבר אז ידענו מה עשינו, מה העבירות, אפילו מה העונש. עברו חודשיים וכלום לא השתנה. אז אם זה היה כל כך חמור, למה לא טיפלו בזה כבר?

אריה קלמנזון (חגאריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

“ביום רביעי שעבר, במשך 3 דקות, קיבלתי עשרה טלפונים, מכל הכתבים. זה היה משהו יזום. לא יכול להיות שעוד לא התפרסמה הידיעה ובאותן 3 דקות קיבלתי עשרות טלפונים, זה משהו מגמתי. מה שיותר חמור מזה, שבעוד שאני מתראיין, אמר לי אחד הכתבים ‘קיבלתי שאלה מבכיר בהתאחדות’. כל הכותרות האלו היו יזומות. ”גם אם הייתה פה עבירה טכנית, אין שום כסף שלא רשום, אנחנו לא מטומטמים. אין כספים שחורים בעסק שלנו, אין שום דבר שנתן לנו יתרון ספורטיבי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
