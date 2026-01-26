הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי באתר ובערוץ ONE: כל החדשות לגבי החשדות למכירת המשחקים, מה ברדה ולאזטיץ מכינים לדרבי, ומה אברמוב מתכנן לבית"ר גידי ליפקין ואסי ממן | 26/01/2026 13:00 לויזוס לויזו (רועי כפיר) כל החדשות לגבי החשדות למכירת המשחקים, מה אליניב ברדה וז’רקו לאזטיץ מכינים לדרבי, ומה ברק אברמוב מתכנן לבית״ר ירושלים: כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט!התוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש