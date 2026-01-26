יום שני, 26.01.2026 שעה 14:15
ספורט אחר  >> המשחקים הפאראלימפיים

עשתה היסטוריה: מעיין זיקרי ניצחה את לוסי שוקר

הישראלית, המדורגת במקום ה-18 בעולם בטניס פראלימפי, גברה על הבריטית, מהמקום ה-15 והצליחה לעלות לסיבוב הראשון בגרנד סלאם אוסטרליה. כל הפרטים

|
מעיין ואסי סטוקול (פרטי)
מעיין ואסי סטוקול (פרטי)

מעיין זיקרי, המדורגת 18 בעולם, עשתה היסטוריה כשניצחה היום (שני) בשלב המוקדמות את לוסי שוקר מבריטניה המדורגת 15 בעולם בתוצאה 6:2  3:6 5:7 ועלתה בפעם הראשונה לסיבוב ראשון בגרנד סלאם אוסטרליה.

מעיין, המתאמנת עם עופר סלע ואסי סטוקול, תפגוש ביום רביעי בסיבוב הראשון את אניק ואן קוטה, המדורגת שנייה בעולם, או את מנמי טנקה, המדורגת במקום ה-12 בעולם. הטניסאית אמרה: "אני ממש שמחה מהניצחון, לוסי הובילה בסט האחרון והצלחתי להתעלות, לעשות מהפך ולנצח את המשחק. עכשיו אני כמובן מתכוננת למשחק הבא”. 

גיא ששון, המתאמן עם מרטין דמאין, יתחרה בטורניר הקוואד. ביום רביעי יפגוש הישראלי המדורג שלישי בעולם את דונלד רמפדי מדרום אפריקה, המדורג במקום ה-10 בעולם. זו הפעם השלישית של גיא בגרנד סלאם אוסטרליה. בפעמים הקודמות, הגיע למקום השני ביחידים ולמקום השני בזוגות יחד עם נילסוינק ההולנדי.

מאמנים וטניסאים (פרטי)מאמנים וטניסאים (פרטי)

עוד יתחרו

סרגי ליסוב, המתאמן עם עופרי לנקרי, יתחרה בטורניר הגברים ותהיה זו הפעם הראשונה שלו באליפות אוסטרליה. סרגיי המדורג במקום ה-13 בעולם יפגוש בסיבוב הראשון את זנצ'ו ג'י הסיני, המדורג במקום 11 בעולם.

טוען תגובות...
