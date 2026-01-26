עשתה היסטוריה: מעיין זיקרי ניצחה את לוסי שוקר

מעיין זיקרי, המדורגת 18 בעולם, עשתה היסטוריה כשניצחה היום (שני) בשלב המוקדמות את לוסי שוקר מבריטניה המדורגת 15 בעולם בתוצאה 6:2 3:6 5:7 ועלתה בפעם הראשונה לסיבוב ראשון בגרנד סלאם אוסטרליה.

מעיין, המתאמנת עם עופר סלע ואסי סטוקול, תפגוש ביום רביעי בסיבוב הראשון את אניק ואן קוטה, המדורגת שנייה בעולם, או את מנמי טנקה, המדורגת במקום ה-12 בעולם. הטניסאית אמרה: "אני ממש שמחה מהניצחון, לוסי הובילה בסט האחרון והצלחתי להתעלות, לעשות מהפך ולנצח את המשחק. עכשיו אני כמובן מתכוננת למשחק הבא”.

גיא ששון, המתאמן עם מרטין דמאין, יתחרה בטורניר הקוואד. ביום רביעי יפגוש הישראלי המדורג שלישי בעולם את דונלד רמפדי מדרום אפריקה, המדורג במקום ה-10 בעולם. זו הפעם השלישית של גיא בגרנד סלאם אוסטרליה. בפעמים הקודמות, הגיע למקום השני ביחידים ולמקום השני בזוגות יחד עם נילסוינק ההולנדי.

מאמנים וטניסאים (פרטי)

עוד יתחרו

סרגי ליסוב, המתאמן עם עופרי לנקרי, יתחרה בטורניר הגברים ותהיה זו הפעם הראשונה שלו באליפות אוסטרליה. סרגיי המדורג במקום ה-13 בעולם יפגוש בסיבוב הראשון את זנצ'ו ג'י הסיני, המדורג במקום 11 בעולם.