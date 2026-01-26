אחרי 20 שנה: הבוגאטי ויירון חוזרת, ובגדול

לפני שני עשורים, בוגאטי ויירון לא רק נכנסה לעולם הרכב – היא טלטלה אותו. זו הייתה מכונה ששברה את כל מה שהכרנו על “מכוניות על”, עם נתון כמעט בלתי נתפס לתקופה: 1,001 כוחות סוס. בזמן שרכבי על אחרים ניסו להרשים עם בערך חצי מזה, בוגאטי הגיעה עם הצהרה ברורה: כאן מתחיל עידן חדש. מעבר לעוצמה, הוויירון הייתה גם הראשונה שהוכיחה שאפשר לשלב מהירות של מכונית מסלול עם יוקרה של רכב פאר אמיתי – וכשהיא חצתה את רף ה-430 קמ״ש, עולם הרכב הבין שהמילה “גבול” הפכה למשהו הרבה יותר גמיש.

הבסיס לכל הסיפור הזה התחיל במוחו של פרדיננד קארל פייך, אחד האנשים המשפיעים ביותר בתעשיית הרכב המודרנית. לפי הסיפור, הוא הגה את רעיון מנוע ה-W במהלך נסיעה ברכבת מהירה ביפן, ובאותו רגע גם שרטט את לב היצירה: בלוק W16 עם ארבעה מגדשי טורבו. האתגר לא היה רק להוציא מספרים מפלצתיים, אלא לעשות את זה במבנה קומפקטי יחסית, כזה שיאפשר לבוגאטי לשמור על פרופורציות נכונות והתנהגות כביש חדה – ולכן המנוע תוכנן להיות באורך של 645 מ״מ בלבד, מה שאפשר בסיס גלגלים של 2,700 מ״מ ושמר על זריזות מפתיעה ביחס לממדים.

ועכשיו, בשנת 2026, מגיעה גרסה שמחזירה את הוויירון לקדמת הבמה – לא כדגם סדרתי, אלא כפרויקט על-אקסקלוסיבי שנולד מבקשה אחת של לקוח. מדובר ב-FKP Hommage, שדרוג ייחודי המבוסס על ויירון מקורית, שהוזמן על ידי מיליארדר אנונימי דרך Programme Solitaire – מחלקה חדשה בבוגאטי שמטפלת בפרויקטים נדירים במיוחד ומסכימה לקבל רק שתי בקשות כאלה בשנה. כלומר, גם בעולם של בוגאטי, זה כבר “רמה אחרת” של נדירות.

הדבר הכי בולט בפרויקט הזה הוא מה שקורה מתחת למכסה המנוע: אותה ארכיטקטורת W16 נשמרה, אבל עודכנה כדי להקפיץ את ההספק ל-1,600 כוחות סוס. זה נתון שמיישר קו עם מפלצות מודרניות כמו Bolide, Centodieci, Chiron Super Sport וגם Mistral – בזמן שהוויירון החזקה ביותר שיוצרה אי פעם הסתפקה ב-1,200 כוחות סוס. המשמעות היא לא רק “עוד כוח”, אלא קפיצה שמכניסה את הוויירון הישנה לתחרות ישירה מול רכבי העל החדשים ביותר של המותג.

כדי לעמוד בעומס הזה, בוגאטי לא הסתפקה בכוונון קל. לפי הפרטים, הותקנו מגדשי טורבו בקוטר גדול יותר, ונוספו מערכות קירור בעלות קיבולת גבוהה יותר כדי להתמודד עם החום הקיצוני שמייצר מנוע כזה כשהוא דוחף את עצמו לקצה. בנוסף, תיבת ההילוכים עברה חיזוקים ייעודיים כדי לעמוד בעלייה העצומה במומנט, כי כשכוח מגיע לרמות כאלה, גם כל החלקים מסביב חייבים להיות ברמה של “מנוע מטוס”. ההנעה נשארת כפולה, כמובן, כי בשלב הזה אין דרך אחרת לתרגם את המספרים האלה לכביש בלי לאבד שליטה.

FKP Hommage (מתוך האתר הרשמי)

גם מבחוץ, ה-FKP Hommage נראה כאילו הוא נולד מחדש כדגם שעתיד לצאת לשוק בפעם הראשונה בשנת 2026. החזית מקבלת פרשנות מעודכנת, והאלמנט הכי מזוהה עם בוגאטי – גריל הפרסה – עבר תהליך מרשים במיוחד: הוא עוצב מתוך חתיכת אלומיניום אחת, בעיבוד שבבי מדויק שמדגיש את האופי “התעשייתי-יוקרתי” של המותג. הצבע האדום החיצוני משתמש בבסיס אלומיניום מתחת לשכבת לכה שקופה עם פיגמנט, כדי לייצר עומק ויזואלי יוצא דופן, שמנוגד בצורה חדה לפחמן חשוף שעבר גוון של 10% שחור – שילוב שמייצר מראה דרמטי אבל אלגנטי.

הפרופורציות מתחזקות גם בזכות חישוקים גדולים: 20 אינץ’ מלפנים ו-21 אינץ’ מאחור, עטופים בצמיגי מישלין, כאלה שנועדו להתמודד עם מהירות, חום ועומסים שמעט מאוד מכוניות בעולם בכלל פוגשות. זו לא בחירה קוסמטית, אלא דרישה הנדסית, כי כשאתה בונה רכב שמסוגל לייצר כוח ברמה של רכב על מודרני, גם האחיזה והעמידות חייבות להיות בהתאם.

בתוך תא הנוסעים בוגאטי הלכה עד הסוף, והפכה את הרכב הזה לפרויקט קוטור אמיתי. הריפודים כוללים בדים של Custom Car Couture שמיוצרים בפריז, כלומר לא עוד עור סטנדרטי, אלא עולם של טקסטיל בעבודת יד שמזכיר יותר חליפת יוקרה מאשר מכונית. הדשבורד, לפי בקשת הלקוח, כולל אלמנט שאין כמעט סיכוי לראות באף רכב אחר: שעון Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon בקוטר 41 מ״מ, שמשולב בצורה אינטגרלית בתוך הקונסולה.

FKP Hommage (מתוך האתר הרשמי)

אבל זה לא נגמר בזה – כדי שהשעון לא יהיה רק “תכשיט יקר”, פותחה עבורו מערכת מתיחה אינרציאלית שמתחברת לתנועת הרכב, כך שהמכונית עצמה למעשה “מניעה” את המנגנון. גם בסיס ההתקנה של השעון קיבל גימור מיוחד, פוליש שמזוהה עם מנועי בוגאטי ההיסטוריים מתקופתו של אטורה בוגאטי – מחווה קטנה שמראה כמה עמוק נכנסו כאן לפרטים.

היחידה הזו היא הדוגמה השנייה בלבד במסגרת Programme Solitaire, מה שמחדד עד כמה מדובר בפריט אספנות ברמת מוזיאון. מי שירצה לראות אותה מקרוב יוכל לעשות זאת בפריז, בתצוגת Ultimate Supercar Garage במהלך תערוכת Rétromobile, שתהיה פתוחה בין 29 בינואר ל-1 בפברואר. ובמובן מסוים, זו בדיוק המהות של הפרויקט: לא עוד “עוד גרסה” של בוגאטי, אלא תזכורת מוחשית לכך שהוויירון הייתה מהפכה – ושגם היום, כשמעבירים אותה דרך ידיים מודרניות ומוסיפים לה 1,600 כוחות סוס, היא עדיין מסוגלת לגרום לעולם לעצור ולהסתכל.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

פורסם במקור ב-MARCA