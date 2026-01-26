"אין מישהו שיכול להבטיח מניעת הכנסת אבוקות"

כל העיניים נשואות אל עבר המשחק הגדול והדרבי התל אביבי היום (שני, 20:30), כשלאחר המנה שקיבלנו בגביע המדינה, אנחנו מקבלים מנה נוספת, כשהפעם מכבי מארחת את הפועל לדרבי נוסף. דובר מחוז ת”א, שחר גמזו, דיבר לקראת המשחק וההכנות בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE

בפעם הקודמת ביצעתם מעצר של אוהד שהחביא פירוטכניקה בשירותים והשתמשתם בפעילות סמויה, הדרבי הקודם פוצץ, מה הפעם?

“יש פעילות סמויה של מחוז ת”א, יש 27 כתבי אישום של אוהדי הפועל תל אביב. עשו שם קרנבל באצטדיון, לא במובן החיובי, ואז אנחנו מבינים שהיה אירוע נוסף של פירוטכניקה ואמל”ח, רימוני עשן צה”ליים שנתפסו בסליק הזה בשירותים, השיטות התקדמו ואנחנו מפענחים כל פעם משהו אז הם משדרגים את עצמם. היו הרבה אבוקות ורימוני עשן בתוך הקיר עם אריח שמחסה את הפיר.

“המטרה שלנו היא למנוע את ההכנסה הזאת ושהקהל לא ייפגע, פעלנו בפעילות סמויה, ברגע שראינו שהאוהד הגיע לקחת את זה אז ביצענו מעצר ואז כתב אישום וכמובן הרחקה לתקופה ארוכה מהמגרשים. מבחינתנו זו הצלחה, אבל זו הצלחה שהיא עוד צעד שלנו להילחם בדבר הזה של הפירוטכניקה”.

אז מה יהיה היום? תמיד מנסים למנוע את זה ואנחנו רואים את האוהדים פותחים פירוטכניקה.

”כמו שציינתי בעבר, לא חושב שיש מישהו, במשטרה לפחות, שיכול להבטיח באופן חד משמעי שנמנע באופן גורף את זה, אנחנו עושים מאמצים, המטרה לא להילחם באוהדים, אלא לשמור על שלום הציבור וראינו פציעות שהיו בדרבי שלא התקיים. המטרה היא לשמור עליהם, ברגע שאנחנו מבינים שיש מידע להכנסת פירוטכניקה אז מפעילים את כל המשאבים שלנו וכמובן לסכל את זה, אנחנו תופסים לא מעט. רק אתמול במשחק של בית”ר באשדוד תפסנו”.

האבוקות של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

ביצעתם בדיקות של השירותים?

”כמו בכל משחק מבצעים פעילות מקדימה ואנחנו עושים עבודת מטה סדורה עם מפקד מרחב איילון, מבצעים פעילות מקדימה לדבר הזה, בין אם זה למנוע גרפיטי ואנחנו מכירים את הדרבי שמייצר לנו לא מעט דברים כאלה, לילה לפני המשחק כמו בפעם הקודמת בגביע, שהחלו לצבוע בגרפיטי את הרחובות”.

הלילה לא היה?

”ביצענו פעילות ממשוכת והתוצאה זה שאין גרפיטי בקירות, לפחות על פי מה שאנחנו מכירים, והנוכחות שלנו מונעת את הפעילות הפלילית”.

סגרתם כבר את בלומפילד כשטח?

”יש מעגלים קרובים יותר שמבצעים בידוקים על מי נכנס ומי יוצא מהאצטדיון, אין גרנטי באופן מוחלט שנצליח למנוע הכנסה, אבל יש פיקוח ובדיקה. ההיערכות של המשטרה היא במתכונת דומה לדרבי הקודם, 500 שוטרים ולמעלה מ-500 סדרנים שיאבטחו את המשחק הזה וידאגו לשלומו של הציבור, וכמובן לדאוג לניהולו התקין של המשחק וסיומו התקין וחזרה של כולם הביתה בשלום”.

כמה להערכתם הקהל למד לקח? הוא מנסה לאתגר אתכם עם פטנטים אחרים, השירותים, הגבס אתמול, וברור לי שיש שיתופי פעולה כי אי אפשר להכניס כמות כזאת בלי שמישהו משתף פעולה.

”האתגרים באירועים האלה גדולים מאוד, יש את אתגר התנועה ואנחנו צריכים להכווין את התנועה בתל אביב שנמצאת בתקופה אינטנסיבית, עבודות בכביש וגם עומס תנועה, יש אתגר בעניין הזה ואנחנו יודעים להיערך נכון. יש עניין ביטחוני וכל מדינת ישראל נמצאת בזה. גם שם יש דגש לכל נושא הביטחון של המגיעים למשחק, כל האתגרים האלו מתכנסים לאתגרים שאתה דיברת עליהם, יש כל מיני שיטות שהם מכניסים פירוטכניקה והרצון שלהם זה לייצר הפעלת אמצעים באצטדיון ולצבוע את האצטדיון בצבע שלו, אבל אנחנו יודעים לפעול ואיפה שצריך למנוע אנחנו מונעים, ההיערכות שלנו היא גדולה ורחבה עם כל האתגרים, אנחנו עדיין יודעים לעמוד בזה ולאפשר למשחק להיות משוחק באופן תקין”.