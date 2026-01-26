יום שני, 26.01.2026 שעה 12:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הצביעו בסקרים: הפועל ת"א תשבור את הבצורת?

האדומים יפגשו את מכבי ת"א ב-20:30 בדרבי הגדול של העיר ואתם עונים בוואטסאפ: מי יכבוש במשחק והאם ניצחון של הצהובים יחזיר אותם למאבק האליפות?

|
סתיו טוריאל רודף אחרי רוי רביבו (רועי כפיר)
סתיו טוריאל רודף אחרי רוי רביבו (רועי כפיר)

מכבי ת”א תארח הערב (שני, 20:30) בבלומפילד את הפועל ת”א לדרבי תל אביבי נוסף, בו האדומים יקוו סוף סוף לשבור את הבצורת, לאחר שלא ניצחו את הצהובים מעל עשור. החבורה של לאזטיץ’ תקווה לשים מאחור את התבוסה למכבי חיפה וההפסד באירופה ולצאת לדרך חדשה בליגה.

כעת, זה הזמן שלכם לענות בסקר בערוץ הוואטסאפ של ONE: מי תנצח, מי יכבוש והאם העובדה שהפועל ת”א לא ניצחה דרבי 12 שנים תשפיע עליה לרעה? וגם: האם ניצחון של מכבי ת”א יחזיר אותה למאבק האליפות והאם המשחק יגיע לסיומו מבלי שהוא יתפוצץ? הצביעו בערוץ הוואטסאפ של ONE.

