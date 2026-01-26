יום שני, 26.01.2026 שעה 12:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הייטור ונוי: ההתלבטויות שיש ללאזטיץ' לדרבי

מכבי ת"א צריכה ניצחון על הפועל ב-20:30 כדי להישאר בתמונת סיכויי האליפות. אבו פרחי צפוי לפתוח בחוד. שיחות עם נציגי סהיטי שמועמדותו פורסמה פה

|
ז'רקו לאזטיץ' ואיתמר נוי (Picture by Pedja Milosavljevic)
ז'רקו לאזטיץ' ואיתמר נוי (Picture by Pedja Milosavljevic)

מכבי תל אביב תארח הערב (שני, 20:30) את הפועל תל אביב לדרבי נוסף, הפעם במסגרת הליגה. לעיני אצטדיון מלא, האלופה תנסה לצמק את הפער בצמרת הטבלה ולהשאיר את עצמה בתמונת מאבק האליפות. ניצחון יוריד את ההפרש לשבע נקודות, עדיין הפרש גבוה, אך כאשר יש משחקים ישירים בין הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, ובין השתיים האלה למכבי ת"א מיד לאחר מכן, ברור לכולם שניצחון בדרבי ישמור את הצהובים בתמונת הסיכויים. 

למאמן, ז'רקו לאזטיץ', יש לא מעט חיסורים של שחקני מפתח והוא התלבט מאוד בנוגע לאופציות שניצבות בפניו לקראת המשחק. הייטור, שרשם משחק טוב ביום חמישי מול פרייבורג, עשוי להמשיך למשחק נוסף בהגנה לצד רז שלמה, כאשר מוחמד עלי קמארה, שהמאמן טען שיש ספק גדול לגבי שיתופו בדרבי, ככל הנראה יכול לפתוח וישלים את ההגנה לצד רוי רביבו. 

התלבטות נוספת דווקא לא קשורה לפציעה, אלא ליכולת הגבוהה שהציג ביום חמישי האחרון. איתמר נוי מועמד להישאר בהרכב כאשר לצידו איסוף סיסוקו ודור פרץ, בעוד בכנפיים ישחקו שגיב יחזקאל והליו וארלה, ובשפיץ סייד אבו פרחי.

הייטור (רדאד גהייטור (רדאד ג'בארה)

כפי שפורסם אתמול ב-ONE, אחד המועמדים המובילים לחיזוק הקבוצה הוא שחקן הכנף הימני, אמרי סהיטי, ובמכבי ת"א מנהלים שיחות עם נציגיו כדי לראות האם אפשר לייצר עסקה שתנחית אותו בקריית שלום בימים הקרובים. במועדון מבינים שהם חייבים להתחזק וכמובן שניצחון בדרבי יעניק להם דחיפה הכרחית ללכת על חיזוק בעוד יותר עוצמה. 

לאזטיץ': "דרבי זה דרבי"

הרכב משוער: אופק מליקה, הייטור, רז שלמה, עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי (עידו שחר), דור פרץ, שגיב יחזקאל, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

