יום שני, 26.01.2026 שעה 14:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"בלי שינויים, מכבי תילחם על כרטיס לאירופה"

אבי נמני ב"שיחת היום": "יש למכבי בעיה גדולה בחוליה הקדמית, אין שוברי שוויון, גם הפועל צריכה חיזוק". וגם: מצבו של פרץ וההימור על התוצאה בדרבי

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

את הדרבי הקודם מכבי ת”א ניצחה רק אחרי דרמה אדירה בפנדלים. זה היה בגביע, והערב (שני, 20:30) מגיע דרבי נוסף, הפעם בליגה והצהובים יקוו שזה יילך להם פחות קשה מול הפועל ת”א. כוכב העבר של מכבי ת”א ופרשן ONE, אבי נמני, דיבר לקראת המשחק המסקרן בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

הניצחון האחרון של הפועל בדרבי היה ב-26.4.2014, זה יכול לקרות הערב או שלא?
”אני רואה את המשחק יותר תלוי במכבי, למרות תקופה לא טובה שלה, וגם בהפועל חסרים שחקנים משמעותיים, אז אני בתחושה שמכבי תנצח את המשחק, זה יהיה בשיניים, אבל ניצחון כמו 0:1, 1:2”.

לא יהיה משחק טוב אתה אומר.
”אני רוצה שיהיה משחק טוב, אבל משחקים לא מתפתחים למשהו גדול בתקופה האחרונה. אין קשר לתוצאה, אם מכבי לא תעשה את השינויים הנדרשים היא תמצא את עצמה נלחמת על כרטיס לאירופה. גם הפועל צריכה שינויים וחיזוקים, יש פציעות ואין מחליפים ראויים, זה יכול להביא אותה לבעיה, והקבוצות היו צריכות לקבל החלטה מוקדם יותר. דרבי זה דרבי וזה תמיד מעניין, למכבי יש יתרון של הקהל אז יש לזה השפעה שהרוב יהיה צהוב. למרות שזה דרבי ודברים יכולים להשתנות, אבל אני עם מכבי”.

רוי קורין מול הליו וארלה (רדאד גרוי קורין מול הליו וארלה (רדאד ג'בארה)

מי צריך לפתוח בחוד?
”זה לא שיש פערים עצומים אם זה ישחק או השני ישחק, יש למכבי בעיה גדולה בחוליה הקדמית, אין חלוץ איכותי ושחקני הכנף השנה לא כאלה שמצליחים לתרום ולא מגיעים לציפיות, אין איכויות ושוברי שוויון”.

מי השחקן שצריך לקחת על עצמו הערב?
”לא יודע מי משחק בינתיים כי יש כאלה בסימן שאלה, זה יוחלט רק שעתיים לפני המשחק”.

יש כמה שחקנים שבטח מהם מצופה, כמו דור פרץ.
”יכול להיות שהוא לא יעלה”.

הוא כשיר או לא?
”עדיין סוחב פציעה ואני מקווה שייצא ממנה כמה שיותר”.

דור פרץ על הדשא (רועי כפיר)דור פרץ על הדשא (רועי כפיר)

“רואה את מכבי מנצחת בקושי”

שתי הקבוצות לא מגיעות במצב אופטימלי, ודרבי זה דרבי וכל האמוציות.
”אני רואה את מכבי מנצחת בסופו של דבר, אבל בקושי. שתי הקבוצות לא רוצות להפסיד את המשחק”.

אם לאזטיץ’ ינצח אז הוא ייצא גדול.
”בשביל לצאת גדול צריך להביא תוצאות”.

כולם בטוחים שהוא מפסיד.
”לא יודע מי בטוח שהוא מפסיד, לא יודע מי זה כולם, אני יכול לשקף לך איך אני רואה את הדברים, אני רואה את מכבי מנצחת בקשה מאוד”.

אם מכבי תפסיד, הוא יסיים את דרכו או שזה לא קשור, דנו על זה מיליון פעמים?
”אז כנראה שנדון על זה בפעם המיליון ואחת”.

זז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

יש שחקן שחתם אצלך שאתה יכול לספר לנו?
”בוא נחכה שהדברים יתפתחו”.

אני פרסמתי שיוגש כתב אישום נגד טבריה, אז זה בטח יזעזע ועוד פרשה בלאומית.
”טוב שמטפלים. דבר שני לא יודע מה ייסגר, בין מה שאומרים למה שיקרה אי אפשר לדעת”.

ביום הראשון אלה תמיד כותרות.
”נכון, ודברים כאלה נסגרים בהסדרי טיעון וכאלה אז לא נחפש אשמים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */