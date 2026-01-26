"צריך לבוא בלי פחד, הפועל תנצח דרבי העונה"

הפועל ת”א לא ניצחה דרבי מאז 26 באפריל 2014, אז זה הסתיים ב-1:3 אדום על מכבי ת”א משערים של עומר דמארי, אוראל דגני וגילי ורמוט. ישראל זגורי היה אז על הדשא כשהפועל ת”א חגגה ניצחון על חשבון היריבה העירונית בפעם האחרונה, ורגע לפני הדרבי ב-20:30 הוא דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

היית שם בניצחון האחרון של הפועל בדרבי, איך זה היה? ספר על התחושות.

”עבר הרבה זמן והאמת שרציתי שזה יקרה במפגש הקודם והם היו קרובים, מקווה שזה יקרה היום כי הגיע הזמן”.

אתה זוכר את הניצחון?

”בטח, לנצח דרבי זו הרגשה כיפית. כשאני הייתי זו לא התקופה שהיינו אנדרדוג לגמרי”.

אתה זוכר את המשחק שניצחתם, מה היה בדיוק?

”הובלנו 0:3 כבר במחצית. בכל העונה הזו היו 4 משחקי דרבי, שתיים תיקו ואחד הם ניצחו ואחד אנחנו, ובאמת שבכל הדרבים היינו יותר טובים, רן בן שמעון אימן אותנו, זו תקופה שונה והיו שחקנים נהדרים, שכטר, דמארי, אבוטבול, ורמוט. התחרנו על אליפות בהתחלה ובסוף לא זכינו כמובן”.

ישראל זגורי במדי בני יהודה (איציק בלניצקי)

מה אתה חושב שיהיה היום?

”אני חושב שהפועל יכולה לנצח, אבל לדעתי ייגמר תיקו”.

לשחקנים ששומעים אותך, תן טיפ עבורם, כי זה משחק שצריך להתעלות בו.

”זה הרבה מנטלי, הפועל הוכיחה שהיא קבוצה טובה תחת ברדה, צריך לבוא בלי פחד ולבוא קשוחים. היה נראה במשחק הקודם, למרות יתרון מספרי, שהם רצו להגיע לפנדלים, צריך לשחק משוחרר”.

זו הזדמנות טובה אתה אומר, מכבי לא אימתנית כמו השנים האחרונות.

”הפועל קבוצה מצוינת גם והיא לא הפסידה משחקים בבלומפילד, אני מאמין שהפועל תנצח העונה דרבי”.

אליניב ברדה. הפועל ת"א הוכיחה שהיא קבוצה טובה תחתיו (רדאד ג'בארה)

אתה היית כישרון גדול והקריירה שלך מפוספסת.

”חלק מהקריירה מפוספסת ופציעה אחרי פציעה, זה תקע לי את הכל, פעם זה שריר אחורי ואז ארבע ראשי ומיניסקוס, עד הפציעה הצלחתי להגיע ואחרי זה היה פספוס כי לא היה רצף משחקים”.

התחלת עם ציפיות והגעת למכבי חיפה ואולי ההחלטות לא היו נכונות.

”בהפועל רמת גן עשינו גביע והיה לי צומת דרכים לבחור בין מכבי להפועל והגעתי להפועל, זו הייתה קבוצה שהתחרתה באליפויות ואז היא התדרדרה, אם הייתי בוחר במכבי אז אולי הדברים היו אחרים, אבל זה מה שצריך היה לקרות”.

אתה רוצה להשתלב בהפועל?

”רציתי וזה לא יצא לפועל, אני מאמין שבהמשך אשתלב בכדורגל”.

ישראל זגורי (חגי מיכאלי)

כמה אתה חושב שינצחו?

”או הפועל או תיקו, לא יודע אם הם ינצחו היום אבל השנה הם ינצחו דרבי, הבטחה שלי”.

אם הם לא ינצחו השנה אז זה באמת לא יקרה.

”הם ינצחו השנה בעזרת השם”