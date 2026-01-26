יום שני, 26.01.2026 שעה 12:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

היחסים ב-Winner לדרבי התל אביבי הגדול

אחרי הדרמה בגביע, מכבי ת"א היא כמובן הפייבוריטית במשחק עם יחס של פי 1.95. שבירת הרצף מהצד של הפועל מקבלת יחס של פי 3.45. וגם: איטליה וכדורסל

|
קרווין אנדרדה מול לוקאס פלקאו (רועי כפיר)
קרווין אנדרדה מול לוקאס פלקאו (רועי כפיר)

יום שני הגדול כבר פה, כשאנחנו מקבלים מספר משחקים מסקרנים כשבמוקד, נמצא כמובן הדרבי הענק בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב במשחק המרכזי של ליגת העל. בכדורסל, בני הרצליה מארחת את מכבי ראשון לציון ובאיטליה, ורונה פוגשת את אודינזה.

מכבי ת”א – הפועל ת”א

במשחק המרכזי של ליגת העל, אחרי הדרבי המדהים בגביע, בו הצהובים יצאו עם ידם על העליונה לאחר דו קרב פנדלים משוגע, הם כמובן הפייבוריטים הערב עם יחס של פי 1.95 לניצחון. קטיעת רצף של האדומים מקבלת יחס של פי 3.45 וחלוקת נקודות מקבל יחס של פי 3.25. 

אלעד מדמון מתקל את שיקו (רדאד גאלעד מדמון מתקל את שיקו (רדאד ג'בארה)

בני הרצליה – מכבי ראשל”צ

במשחק מרתק בליגת ווינר סל, המארחת היא כמובן הפייבוריטית הגדולה עם יחס של פי 1.80 לניצחון במעל ל-9 נקודות, כשניצחון של הקבוצה מעיר היין, הפסד שלה עד 9 נקודות או שהמשחק ילך להארכה מקבל יחס של פי 1.80. ניצחון של החבורה של יהוא אורלנד ב-9 נקודות בדיוק קיבל יחס של פי 9.00.

שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)

ורונה – אודינזה

המחזור ה-22 של הליגה האיטלקית ננעל עם משחק מסקרן, כשהפייבוריטית היא דווקא האורחת, עם יחס של פי 2.60 לניצחון. היחס לכך ש-3 הנקודות יישארו עם הקבוצה הביתית, הוא פי 2.75, כשחלוקת נקודות מקבלת יחס של פי 2.80.

