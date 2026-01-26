הרכבים וציונים



רוי קורין מול הליו וארלה (רדאד ג'בארה) רוי קורין מול הליו וארלה (רדאד ג'בארה)

בשביל משחקים כאלו אנחנו אוהבים כדורגל. הדרבי התל אביבי חוזר אלינו, פחות משבועיים אחרי שקיבלנו אותו במסגרת הגביע. מכבי ת”א פוגשת בשעה זו את הפועל ת”א למהדרות הליגה של הדרבי, במסגרת המחזור ה-20 של ליגת העל. האדומים רוצים לשבור את בצורת 12 השנים ללא ניצחון מול מכבי, בעוד שהצהובים מקווים לצאת מהמשבר ולהמשיך לשלוט בעיר ביד רמה.

ז’רקו לאזטיץ’ ושחקניו מגיעים להתמודדות לאחר תבוסה כואבת ומשפילה במיוחד, אחרי שספגו 4:1 מול מכבי חיפה בסמי עופר. אם לא די בכך, הצהובים היו צריכים לשחק גם בליגה האירופית ביום חמישי האחרון, כשהם פגשו בגרמניה את פרייבורג ויצאו משם עם הפסד 1:0. במכבי ת”א יודעים שהם חייבים ניצחון בדרבי כדי להישאר רלוונטיים בליגה, אך המשימה הזאת הפכה לקשה עוד יותר עם פציעתו של אחד מעוגני הקבוצה, טייריס אסאנטה.

מהצד השני, האדומים הצליחו להתאושש מההפסד בדרבי האחרון בגביע, כשרשמו ניצחון 1:2 מרשים במיוחד על מי שהייתה המוליכה דאז, הפועל ב”ש. המועדון סוחב איתו משקולת כבדה מאוד, לאחר שהוא לא הצליח לנצח את מכבי ת”א ב-12 השנים האחרונות. החבורה של ברדה מנסה לסיים את ההגמוניה הצהובה, ולהשיג שלוש נקודות שיעלו אותה עד למקום הרביעי בטבלה, ממנו מגיעים לאירופה בסיום העונה.

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו לפני פחות משבועיים במסגרת הגביע, אז ניצחו הצהובים בדו קרב פנדלים דרמטי במיוחד, לאחר שהפועל ת”א כבר הייתה רחוקה בעיטה מדויקת אחת מניצחון היסטורי. במסגרת הליגה, הדרבי כידוע לא התקיים, לאחר שהמשטרה החליטה על פיצוצו עוד לפי שנשמעה שריקת הפתיחה, אחרי שהושלכו לכר הדשא אבוקות ורימוני עשן על ידי האוהדים.