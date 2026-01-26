מקבלים יותר כסף: המלגות לספורטאים גדלו

המהלך שנועד לשפר את התנאים שמקבלים הספורטאים יצא לדרך. החל מחודש זה, סכומי המלגות החודשיים שניתנים לספורטאים האולימפיים גדלו - והם כבר מרגישים זאת, עם יותר כסף בחשבונות הבנק ועם תוכנית חיסכון מיוחדת ליום הפרישה.

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, לפני כשנה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר החליט להגדיל את גובה המלגות לספורטאים המובילים בארץ. המהלך לקח זמן בשל עניינים בירוקרטיים - ובסופו של דבר החל מהיום (שני) הם קיבלו יותר כסף לחשבונות הבנק שלהם, באמצעות הוועד האולימפי ומתקציבי משרד התרבות והספורט, לאחר עבודה מאומצת של שני הגופים.

כידוע, ספורטאים אולימפיים שרשמו הישגים בתחרויות בולטות מדורגים על פי הקריטריונים בסגלים שונים בהתאם לגודל ההישג, מה שמבטיח להם מלגה חודשית למשך שנתיים. שדרוג המלגות לספורטאים נעשה לראשונה משנת 2014, והוא התבקש בעקבות האינפלציה והעלייה ברמת השכר במשק.

איך זה עובד

לפי המודל החדש, עליו הכריז שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ספורטאי בסגל זהב קיבל היום מלגה חודשית של 10,500 ש"ח במקום 8,500 ש"ח, ספורטאי סגל כסף קיבל 8,000 במקום 6,000 ש"ח, מי שיהיה בסגל ארד זוכה כעת למלגה בגובה 6,500 ש"ח ולא של 4,500 ש"ח כפי שהיה נהוג עד לאחרונה, וספורטאים מהסגל הבכיר זוכים למלגה חודשית של 5,000 ש"ח במקום 3,000 ש"ח.

בנוסף, כל ספורטאי שקבע הישג שהכניס אותו לסגל העתודה זוכה כעת למלגה חודשית בגובה של 3,000 ש"ח במקום 2,000 ש"ח, וספורטאי בסגל צעיר יקבל 2,000 ש"ח לכל הפחות ולא 1,500 ש"ח כפי שהיה נהוג בעבר.

סמל המשחקים האולימפיים (IMAGO)

תוכנית החיסכון

מעבר להעלאת סכומי המלגות, כל ספורטאי מעל גיל 18 מקבל עוד תוספת של 25% מעבר לסכום המלגה, שתופרש לטובת תוכנית לטובת חיסכון ורכיבים ביטוחיים, כך שהם מקבלים מעתה גם “תנאים סוציאליים” ללא יחסי עובד-מעביד. הספורטאים קיבלו אפשרות להעביר את ההפרשות הללו לקופות חיסכון אצל החברות אלטשולר שחם ומגדל, עם תנאי משיכה מסודרים, במטרה להעניק להם אפשרות לקבל את הכסף ביום הפרישה.

הספורטאים קיבלו את המלגות רטרואקטיבית החל ממאי 2025, כלומר ההעלאה בוצעה כבר לפני יותר מחצי שנה, כאשר הכספים נכנסו רק עכשיו לחשבונות הבנק שלהם. בשבוע שעבר נערך כנס ובו הסבירו לספורטאים כיצד זה הולך לקרות ואיך הם יכולים לבחור באופן עצמאי היכן לפתוח את תוכנית החיסכון האישית שלהם. בקרב הספורטאים נרשמה שביעות רצון גדולה מהמהלך, לו הם חיכו במשך חודשים ארוכים.