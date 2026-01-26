יום שני, 26.01.2026 שעה 10:51
4515-4119פאריס סן-ז'רמן1
4316-3319לאנס2
3820-4419מארסיי3
3620-3219ליון4
3229-3419ליל5
3127-3019ראן6
3023-3219שטרסבורג7
2923-3119טולוז8
2530-2519לוריין9
2433-2819מונאקו10
2325-2019אנז'ה11
2231-2419ברסט12
2136-2519ניס13
2032-2419פ.צ. פאריס14
2024-1619לה האבר15
1434-1819נאנט16
1229-1419אוקזר17
1245-2119מץ18

כמו אריה שהשתחרר מהכלוב: אנדריק פורח בליון

הברזילאי, שמיעט לשחק בריאל מדריד, התפוצץ עם שלושער ושבר את שיאו של רונאלדו נזאריו: "אזכור זאת לכל החיים". בצרפת משווים לתחילת הדרך של אמבפה

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

אחרי שנה וחצי שבהן הרגיש כמו אריה בכלוב במדי ריאל מדריד, אנדריק הוכיח תוך שלושה משחקים בלבד באולימפיק ליון שהשאגה שלו חזקה מאי פעם. הברזילאי כבר משתלטת על צרפת, ובמדינה טוענים כי מאז ימיו הראשונים של קיליאן אמבפה במונאקו, לא נראה שחקן עם השפעה תקשורתית עולמית כזו על הליגה הצרפתית.

כבר מהרגע הראשון היה ברור שמשהו מיוחד קורה. סרטון ההצגה של הברזילאי הפך לנצפה ביותר ברשתות החברתיות של המועדון, והביצועים על כר הדשא רק מצדיקים את הטירוף. אחרי שער בכורה מול ליל בגביע ובישול מול ברסט, הגיע רגע השיא מול מץ: שלושער ראשון בקריירה המקצוענית. אנדריק הציג מגוון יכולות - מסיומת קטלנית בנגיעה ועד קור רוח בבעיטת פנדל שסחט בעצמו. הוא כמעט סיים עם רביעייה, אך שער אחד שלו נפסל ונגיחה נוספת נעצרה על ידי השוער פישר.

המספרים מאחורי ההתפוצצות של הילד בן ה-19 פשוט בלתי נתפסים. הוא הפך לשחקן הברזילאי הצעיר ביותר שכובש שלושער באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, כשהוא עוקף את רונאלדו האגדי (מעונת 97/98 במדי אינטר). בנוסף, הוא מדורג כעת כשחקן הרביעי הצעיר ביותר במאה ה-21 שכבש שלושער בליגה הצרפתית, אחרי שמות כמו מנז, אמבפה ודמבלה.

אנדריק בפעולה (IMAGO)אנדריק בפעולה (IMAGO)

“אני אתן את הכל עבור המועדון”

נראה שההשתלבות המהירה תחת המאמן פאולו פונסקה נובעת גם מהתפקיד החדש שלו. פונסקה משתמש בו כחלוץ כנף המנצל שטחים שנוצרים על ידי חבריו להתקפה, תפקיד שלא קיבל בריאל מדריד. הנתונים מהמשחק האחרון מראים על דומיננטיות מוחלטת: 6 בעיטות למסגרת מתוך 6 ניסיונות, 100% הצלחה בדריבלים ושישה ניצחונות בדו קרב על המגרש. זאת בניגוד מוחלט לתקופה בספרד, שם רשם רק 99 דקות בחצי עונה, לעומת מעל 250 דקות כבר בשלושת משחקיו הראשונים בצרפת.

"אני מאושר מאוד, זה השלושער הראשון שלי ואזכור אותו כל חיי", סיפר אנדריק בסיום כשקיבל את תואר איש המשחק. למרות המעבר, הברזילאי לא שוכח את האוהדים בבירה הספרדית: "אני שמח על האהבה מהקהל של ריאל ומקווה שיתפללו עבורי שאזכה בתואר כאן בליון. אני אתן הכל עבור המועדון הזה". מאמנו פונסקה סיכם בפשטות: "אנדריק שחקן שונה, היינו צריכים אותו".

