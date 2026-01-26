כמו אריה שהשתחרר מהכלוב: אנדריק פורח בליון

אחרי שנה וחצי שבהן הרגיש כמו אריה בכלוב במדי ריאל מדריד, אנדריק הוכיח תוך שלושה משחקים בלבד באולימפיק ליון שהשאגה שלו חזקה מאי פעם. הברזילאי כבר משתלטת על צרפת, ובמדינה טוענים כי מאז ימיו הראשונים של קיליאן אמבפה במונאקו, לא נראה שחקן עם השפעה תקשורתית עולמית כזו על הליגה הצרפתית.

כבר מהרגע הראשון היה ברור שמשהו מיוחד קורה. סרטון ההצגה של הברזילאי הפך לנצפה ביותר ברשתות החברתיות של המועדון, והביצועים על כר הדשא רק מצדיקים את הטירוף. אחרי שער בכורה מול ליל בגביע ובישול מול ברסט, הגיע רגע השיא מול מץ: שלושער ראשון בקריירה המקצוענית. אנדריק הציג מגוון יכולות - מסיומת קטלנית בנגיעה ועד קור רוח בבעיטת פנדל שסחט בעצמו. הוא כמעט סיים עם רביעייה, אך שער אחד שלו נפסל ונגיחה נוספת נעצרה על ידי השוער פישר.

המספרים מאחורי ההתפוצצות של הילד בן ה-19 פשוט בלתי נתפסים. הוא הפך לשחקן הברזילאי הצעיר ביותר שכובש שלושער באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, כשהוא עוקף את רונאלדו האגדי (מעונת 97/98 במדי אינטר). בנוסף, הוא מדורג כעת כשחקן הרביעי הצעיר ביותר במאה ה-21 שכבש שלושער בליגה הצרפתית, אחרי שמות כמו מנז, אמבפה ודמבלה.

אנדריק בפעולה (IMAGO)

“אני אתן את הכל עבור המועדון”

נראה שההשתלבות המהירה תחת המאמן פאולו פונסקה נובעת גם מהתפקיד החדש שלו. פונסקה משתמש בו כחלוץ כנף המנצל שטחים שנוצרים על ידי חבריו להתקפה, תפקיד שלא קיבל בריאל מדריד. הנתונים מהמשחק האחרון מראים על דומיננטיות מוחלטת: 6 בעיטות למסגרת מתוך 6 ניסיונות, 100% הצלחה בדריבלים ושישה ניצחונות בדו קרב על המגרש. זאת בניגוד מוחלט לתקופה בספרד, שם רשם רק 99 דקות בחצי עונה, לעומת מעל 250 דקות כבר בשלושת משחקיו הראשונים בצרפת.

"אני מאושר מאוד, זה השלושער הראשון שלי ואזכור אותו כל חיי", סיפר אנדריק בסיום כשקיבל את תואר איש המשחק. למרות המעבר, הברזילאי לא שוכח את האוהדים בבירה הספרדית: "אני שמח על האהבה מהקהל של ריאל ומקווה שיתפללו עבורי שאזכה בתואר כאן בליון. אני אתן הכל עבור המועדון הזה". מאמנו פונסקה סיכם בפשטות: "אנדריק שחקן שונה, היינו צריכים אותו".