דקה 91: מכבי פ"ת - הפועל חדרה 0:2

אחרי חמישה משחקים מסקרנים ביום שישי, המחזור ה-20 של הליגה הלאומית ננעל בשעה זו, כשאנחנו מקבלים התמודדויות מרתקות. במוקד, מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל חדרה כשבמקביל, מכבי הרצליה מתארחת אצל עירוני מודיעין והפועל רעננה פוגשת את הפועל כפר סבא.

מכבי פתח תקווה – הפועל חדרה 0:2

המלאבסים אומנם עדיין מוליכים בגאון את טבלת הלאומית, אך הם מעט מקרטעים לאחרונה, כשבשני המחזורים האחרונים רשמו שתי תוצאות תיקו, כולל 0:0 מול מ.ס כפר קאסם רק לפני שבוע. החבורה של נועם שהם רוצה לחזור למסלול הניצחונות, מול הצפוניים, שמסובכים בתחתית וחייבים לנסות להשיג נקודות, אם הם רוצים לקבל קצת אוויר לנשימה.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

ניסו אביטן (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה והפועל חדרה (ראובן שוורץ)

אורי מגבו עם הכדור (ראובן שוורץ)

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

מרקו וולף מאגרף (ראובן שוורץ)

בשאר אבדאח (ראובן שוורץ)

מוחמד הינדי (ראובן שוורץ)

קריסטיאן בלה בפעולה (ראובן שוורץ)

דקה 53, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: הרחקה לא טובה של הגנת חדרה הובילה את הכדור לעידו כהן שמסף הרחבה שלח בעיטה חדה לרשת.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

אכזבה בהפועל חדרה (ראובן שוורץ)

דקה 61, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: ניב יהושע הגביה לרחבה, לירן חזן הסתנן ונגח פנימה.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)

עירוני מודיעין – מכבי הרצליה 1:0

ובזמן שמשחקת הקבוצה מהפסגה, זאת שנמצאת במקום השני יוצאת למשחק חוץ לא פשוט בכלל. האורחת נמצאת במומנטום שלילי במיוחד, כשהיא הפסידה בכל ארבעת המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות, שלושה מהם בליגה. מהצד השני, המארחת ממרכז הטבלה רשמה שתי תוצאות תיקו רצופות ללא שערים, והיא רוצה לנצל את יתרון הביתיות ולחולל הפתעה.

דקה 73, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: שי אייזן הוריד לרועי הרמן שבעט בנגיעה לרשת

הפועל רעננה – הפועל כפר סבא 1:1

גם פה יש לנו קבוצה שמתמודדת חזק על עליית ליגה. הירוקים שנמצאים במקום הרביעי, יודעים שניצחון היום, ואפילו נקודה אחת, תעלה אותם למקום השלישי בטבלה. האורחת מגיעה אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל 3:3 משוגע במחזור האחרון מול הפועל עפולה. מולה ניצבת המארחת, שמגיעה מהחלק התחתון של הטבלה, כשהיא גם במומנטום שלילי, עם שני הפסדים רצופים.

דקה 50, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: ניב טובול שלח כדור חופשי נהדר ישר לרשת.

דקה 66, שער! הפועל רעננה איזנה ל-1:1: הגבהה לרחבה הגיעה אל אביב לין, שמהאוויר המשיך בנגיעה לרשת.