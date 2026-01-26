יום שני, 26.01.2026 שעה 20:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3024-3020מ.ס קריית ים3
3023-2419הפועל כפ"ס4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2527-2419עירוני מודיעין10
2427-2019הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1925-2319הפועל חדרה14
1928-2420הפועל נוף הגליל15
1840-3020מכבי יפו16

דקה 91: מכבי פ"ת - הפועל חדרה 0:2

ליגה לאומית, מחזור 20: המלאבסים עלו ליתרון כפול ומוצדק כשעידו כהן כבש ראשון ולירן חזן הוסיף. עוד כעת: מודיעין - הרצליה 2:0, רעננה - כפ"ס 1:1

|
לאדגי מלה (ראובן שוורץ)
לאדגי מלה (ראובן שוורץ)

אחרי חמישה משחקים מסקרנים ביום שישי, המחזור ה-20 של הליגה הלאומית ננעל בשעה זו, כשאנחנו מקבלים התמודדויות מרתקות. במוקד, מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל חדרה כשבמקביל, מכבי הרצליה מתארחת אצל עירוני מודיעין והפועל רעננה פוגשת את הפועל כפר סבא.

מכבי פתח תקווה – הפועל חדרה 0:2

המלאבסים אומנם עדיין מוליכים בגאון את טבלת הלאומית, אך הם מעט מקרטעים לאחרונה, כשבשני המחזורים האחרונים רשמו שתי תוצאות תיקו, כולל 0:0 מול מ.ס כפר קאסם רק לפני שבוע. החבורה של נועם שהם רוצה לחזור למסלול הניצחונות, מול הצפוניים, שמסובכים בתחתית וחייבים לנסות להשיג נקודות, אם הם רוצים לקבל קצת אוויר לנשימה.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)נועם שוהם (ראובן שוורץ)
ניסו אביטן (ראובן שוורץ)ניסו אביטן (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי פתח תקווה והפועל חדרה (ראובן שוורץ)שחקני מכבי פתח תקווה והפועל חדרה (ראובן שוורץ)
אורי מגבו עם הכדור (ראובן שוורץ)אורי מגבו עם הכדור (ראובן שוורץ)
נועם שוהם (ראובן שוורץ)נועם שוהם (ראובן שוורץ)
מרקו וולף מאגרף (ראובן שוורץ)מרקו וולף מאגרף (ראובן שוורץ)
בשאר אבדאח (ראובן שוורץ)בשאר אבדאח (ראובן שוורץ)
מוחמד הינדי (ראובן שוורץ)מוחמד הינדי (ראובן שוורץ)
קריסטיאן בלה בפעולה (ראובן שוורץ)קריסטיאן בלה בפעולה (ראובן שוורץ)

דקה 53, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: הרחקה לא טובה של הגנת חדרה הובילה את הכדור לעידו כהן שמסף הרחבה שלח בעיטה חדה לרשת.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
אכזבה בהפועל חדרה (ראובן שוורץ)אכזבה בהפועל חדרה (ראובן שוורץ)

דקה 61, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: ניב יהושע הגביה לרחבה, לירן חזן הסתנן ונגח פנימה.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)

עירוני מודיעין – מכבי הרצליה 1:0

ובזמן שמשחקת הקבוצה מהפסגה, זאת שנמצאת במקום השני יוצאת למשחק חוץ לא פשוט בכלל. האורחת נמצאת במומנטום שלילי במיוחד, כשהיא הפסידה בכל ארבעת המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות, שלושה מהם בליגה. מהצד השני, המארחת ממרכז הטבלה רשמה שתי תוצאות תיקו רצופות ללא שערים, והיא רוצה לנצל את יתרון הביתיות ולחולל הפתעה.

דקה 73, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: שי אייזן הוריד לרועי הרמן שבעט בנגיעה לרשת

הפועל רעננה – הפועל כפר סבא 1:1

גם פה יש לנו קבוצה שמתמודדת חזק על עליית ליגה. הירוקים שנמצאים במקום הרביעי, יודעים שניצחון היום, ואפילו נקודה אחת, תעלה אותם למקום השלישי בטבלה. האורחת מגיעה אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל 3:3 משוגע במחזור האחרון מול הפועל עפולה. מולה ניצבת המארחת, שמגיעה מהחלק התחתון של הטבלה, כשהיא גם במומנטום שלילי, עם שני הפסדים רצופים.

דקה 50, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: ניב טובול שלח כדור חופשי נהדר ישר לרשת.

דקה 66, שער! הפועל רעננה איזנה ל-1:1: הגבהה לרחבה הגיעה אל אביב לין, שמהאוויר המשיך בנגיעה לרשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */