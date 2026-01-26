יום שני, 26.01.2026 שעה 10:41
ניסים אליאדי יקבל מעל 20,000 ש"ח מגדנ"ע

בדיון בוררות שנערך בפני עו"ד ערן שמעוני, נקבע כי מאמן הכדורגל בן ה-57 יקבל מהמועדון מהמרכז סכום כסף גדול על עבודתו בעונת המשחקים 2024/25


ניסים אליאדי (פרטי)
ניסים אליאדי (פרטי)

מועדון הכדורגל גדנ"ע תל אביב ייאלץ להיפרד מלמעלה מ-20 אלף שקלים לאחר פסק בורר מאת עו"ד ערן שמעוני. את הסכום יקבל ניסים אליאדי (57), מאמן קבוצת ילדים ג' ובית הספר לכדורגל בגדנ"ע תל אביב, בעונת המשחקים 2024/25. "לאחר ששקלתי בנושא", ציין עו"ד שמעוני, "הגעתי למסקנה כי בנסיבות העניין, התובע היה רשאי לבטל את ההתקשרות והתובע זכאי לפיצוי".

ב-01/08/2024 חתמו הצדדים על הסכם שכותרתו הייתה "דף הבנות ועקרונות". נקבע כי ניסים ישמש כמאמן ילדים ג' במועדון, כאשר תקופת ההתקשרות בין הצדדים תסתיים ב-31/05/2024. סוכם, בעל פה, כי התובע יקבל גם קבוצה בבית הספר לכדורגל במועדון. נוכח אי קבלת מלוא הסכומים החייבים בחוק, נכנס לתמונה עו"ד אוהד כהן, שייצג בתיק את ניסים אליאדי.

"אני סבור כי במצב דברים זה, התובע זכאי לפיצוי מסוים בגין יתרת התקופה החוזית, אם כי, לאור התרומה המסוימת שלו לנסיבות סיום ההתקשרות, לא בגין התקופה המלאה. הפיצוי שפסקתי בהקשר זה, נועד לאזן באופן ראוי, כך על פי מיטב שיפוטי, בין התנהלות הצדדים והתרומה שכל אחד מהם תרם להיווצרות הנסיבות שגרמו לסיום מערכת היחסים ביניהם באופן בו הסתיימה".

גדנ"ע ת"א (חגי מיכאלי)גדנ"ע ת"א (חגי מיכאלי)

סכום הפיצויים: מעל 20,000 ש”ח

"לבסוף יוער כי אני מעדיף את עמדת התובע לפיה בגין האימון בבית הספר לכדורגל, היה על הנתבעת לשלם לו סכום חודשי כולל בסך של 800 ש"ח (ולא שכר שעתי הנגזר מכמות האימונים החודשית), וזאת בדומה להסכמה אודות תשלום גלובלי בגין אימון קבוצת הליגה", סיכם הבורר, עו"ד ערן שמעוני, רגע לפני שמציין הוא המספרים שתשלם גדנ"ע תל אביב למאמנה לשעבר.

סכומי הפיצויים: 1,000 שקלים (בו מודה הנתבעת), 12,500 ש”ח בגין אובדן הכנסה עתידי וכל זאת בגין חלק מיתרת התקופה החוזית, כאשר בשני סעיפים אלו הסכומים יכללו ריבית והצמדה מיום 01/03/2025 ועד לתשלום בפועל. הנתבעת תשלם לתובע האגרה ששלומה עם פתיחת התיק 3,000 שקלים בגין שכ"ט. עד 30 יום לגדנ"ע תל אביב (מיום 11/01) לשלם לניסים אליאדי.

