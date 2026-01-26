רבע 2, 05:45: בני הרצליה - ראשל"צ 33:30

המחזור ה־15 של ליגת ווינר סל ננעל בשעה זו, כשבני הרצליה מנסה לגבור שוב על מכבי ראשון לציון, לאחר שבסיבוב הראשון רשמה מולה את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה. באותו משחק היא קיבלה שתי תצוגות אישיות אדירות מהכוכבים שלה, כאשר אלייז'ה סטיוארט הוביל את רשימת הקלעים עם 30 נקודות, בזמן שצ'ינאנו אונואקו רשם טריפל דאבל נדיר בעזרת 23 נקודות, 12 ריבאונדים ו־11 אסיסטים.

החבורה מהשרון האריכה במחזור האחרון את רצף ניצחונות הליגה שלה לחמישה עם 79:89 על מכבי רעננה, אחרי מחצית שנייה שבה אפשרה ליריבתה לקלוע 29 נקודות בלבד. ובכלל, בשני המשחקים האחרונים ספגו חניכיו של יהוא אורלנד 79 נקודות לכל היותר, אחרי שב-12 המחזורים הראשונים הם עצרו רק קבוצה אחת על פחות מ־80.

עידן גיא קפלן החל עבור הכתומים עם ארבעה ניצחונות בארבעה משחקים, אך מאז נכנעו פעמיים ברצף, כולל במחזור הקודם מול מכבי רמת גן, שבו איבדו יתרון של תשע נקודות דקה וחצי לסיום הזמן החוקי בדרך להפסד 99:87 בהארכה. כעת, העולה החדשה תנסה להתאושש.

רבע ראשון: 23:25 למכבי ראשל”צ

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג'ונס, דשון פרנסיס, עומר שדה, צ'ינאנו אונוואקו ואלייז'ה סטיוארט.

חמישיית מכבי ראשל”צ: קוויי גרנט, אמין סטיבנס, קאליל אמאד, גולן גוט וג'יי ג'יי קפלן.

הרבע הראשון באולם היובל סיפק כדורסל קצבי ומהנה, בסיומו ירדה האורחת ביתרון מינימלי. הקבוצה מעיר היין הציגה יעילות מרשימה מהשדה כשמעל כולם בלט אמין סטיבנס שסיים את הרבע עם 8 נקודות. מנגד, החבורה מהשרון נשענה על היכולת המוכרת של צ'ינאנו אונואקו שסיפק 7 נקודות, אך התקשתה לקלוע מחוץ לקשת. המארחת ניצלה היטב את השליטה בריבאונד כדי לייצר נקודות שניות.