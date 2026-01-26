יום שני, 26.01.2026 שעה 21:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

רבע 2, 05:45: בני הרצליה - ראשל"צ 33:30

ליגת ווינר סל, מחזור 15: פתיחה התקפית טובה של שתי הקבוצות מובילה לתוצאה צמודה. המארחת שולטת לחלוטין בריאבונד. מנגד, סטיבנס בולט אצל הכתומים

|
אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)
אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)

המחזור ה־15 של ליגת ווינר סל ננעל בשעה זו, כשבני הרצליה מנסה לגבור שוב על מכבי ראשון לציון, לאחר שבסיבוב הראשון רשמה מולה את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה. באותו משחק היא קיבלה שתי תצוגות אישיות אדירות מהכוכבים שלה, כאשר אלייז'ה סטיוארט הוביל את רשימת הקלעים עם 30 נקודות, בזמן שצ'ינאנו אונואקו רשם טריפל דאבל נדיר בעזרת 23 נקודות, 12 ריבאונדים ו־11 אסיסטים.

החבורה מהשרון האריכה במחזור האחרון את רצף ניצחונות הליגה שלה לחמישה עם 79:89 על מכבי רעננה, אחרי מחצית שנייה שבה אפשרה ליריבתה לקלוע 29 נקודות בלבד. ובכלל, בשני המשחקים האחרונים ספגו חניכיו של יהוא אורלנד 79 נקודות לכל היותר, אחרי שב-12 המחזורים הראשונים הם עצרו רק קבוצה אחת על פחות מ־80.

עידן גיא קפלן החל עבור הכתומים עם ארבעה ניצחונות בארבעה משחקים, אך מאז נכנעו פעמיים ברצף, כולל במחזור הקודם מול מכבי רמת גן, שבו איבדו יתרון של תשע נקודות דקה וחצי לסיום הזמן החוקי בדרך להפסד 99:87 בהארכה. כעת, העולה החדשה תנסה להתאושש.

רבע ראשון: 23:25 למכבי ראשל”צ

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג'ונס, דשון פרנסיס, עומר שדה, צ'ינאנו אונוואקו ואלייז'ה סטיוארט. 

חמישיית מכבי ראשל”צ: קוויי גרנט, אמין סטיבנס, קאליל אמאד, גולן גוט וג'יי ג'יי קפלן.

הרבע הראשון באולם היובל סיפק כדורסל קצבי ומהנה, בסיומו ירדה האורחת ביתרון מינימלי. הקבוצה מעיר היין הציגה יעילות מרשימה מהשדה כשמעל כולם בלט אמין סטיבנס שסיים את הרבע עם 8 נקודות. מנגד, החבורה מהשרון נשענה על היכולת המוכרת של צ'ינאנו אונואקו שסיפק 7 נקודות, אך התקשתה לקלוע מחוץ לקשת. המארחת ניצלה היטב את השליטה בריבאונד כדי לייצר נקודות שניות.

