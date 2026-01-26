הובא לאמורים, פורח בלעדיו: דורגו לוהט ביונייטד

לפני שבוע, במשחק הבכורה של מייקל קאריק כמאמן מנצ'סטר יונייטד, הבקיע פטריק דורגו את השער שהבטיח ניצחון 0:2 יוקרתי בדרבי. השדים האדומים הציגו כדורגל מתפרץ מלהיב באולד טראפורד, והדני המהיר הגיח לרחבה בתזמון מושלם למסירת הרוחב של מתיאוס קוניה. הוא הקדים בקלילות את ריקו לואיס, שם את הכדור ברשת, ומנצ'סטר סיטי הוכנעה ללא תנאי.

האם משהו יכול להיות טוב יותר? אתמול קיבלנו תשובה חיובית. במשחקו השני של קאריק, השיגה מנצ'סטר יונייטד ניצחון מפואר אפילו יותר, 2:3 על המוליכה ארסנל בלונדון, ודורגו כבש שער מרהיב פי כמה. הוא החליף מסירה כפולה עם ברונו פרננדש לא פעם אחת אלא פעמיים, ואז הטיס כדור אדיר ממרחק למשקוף ופנימה, בלי להותיר לשוער התותחנים דויד ראייה סיכוי.

פתיחת הקדנציה של קאריק כבירה, ודורגו בן ה-21 הוא אחד הגורמים הבולטים להצלחתו. למעשה, הוא פרח גם במהלך התקפה הקצרה עם המאמן הזמני דארן פלטשר, וניכר כי הוא משוחרר הרבה יותר אחרי פיטוריו של רובן אמורים. יש לדני תפקיד התקפי מאוד במערך החדש, והוא מרגיש בו כמו דג במים. יש בזה אירוניה לא מבוטלת, כי הוא לא היה מגיע לאולד טראפורד לפני שנה אלמלא אמורים ביקש להחתימו באופן מיוחד, והפך אותו לרכש הראשון שלו, כי להבנתו דורגו התאים מאוד למערך 3-4-3 אותו ניסה הפורטוגלי ליישם בעקשנות אובססיבית.

פטריק דורגו כובש מול מנצ'סטר סיטי (IMAGO)

הדרך של דורגו למנצ’סטר יונייטד

30 מיליון יורו שילמו השדים האדומים ללצ'ה בשלהי חלון ההעברות של ינואר 2025. לאמורים היו חסרים שחקנים שמסוגלים לסגור את כל הקו, והוחלט כי הכישרון הצעיר מקבוצת התחתית בליגה האיטלקית יעשה זאת משמאל. זה לא היה התפקיד הטבעי היחיד שלו. למעשה, הדני נכנס ללא קושי למגוון רחב של משבצות. כך היה עוד באקדמיה של נורשלן במולדתו, וכך היה גם בדרום איטליה. אין לו בעיה להיות מגן ימני או מגן שמאלי. הוא שמח מאוד גם להיות קיצוני ימני או קיצוני שמאלי.

יש לו אנרגיות בלתי נגמרות וסיבולת פנטסטית, כך שמבחינה פיזית הוא באמת ענה על הדרישות הבסיסיות של 3-4-3. הוא היה החלק החסר הראשון של הפאזל שהובא במסגרת המהפכה. כעת אנחנו יודעים, כמובן, שהתהליך הזה לא יושלם. בקיץ הובאו עבור אמורים שחקנים נוספים לפי ראות עיניו, אבל התוצאות לא היו יציבות בלשון המעטה, והוא פוטר בסופו של דבר בתחילת 2026. לפני שהועזב, עוד הספיק הפורטוגלי לחרוג בצעד מדהים למדי מהמערך האהוב שלו, ועלה עם רביעיה אחורית למשחק הליגה מול ניוקאסל.

פטריק דורגו במדי לצ'ה (IMAGO)

דורגו אייש אז את תפקיד הקשר הימני, והניסוי הוכתר בהצלחה כשהוא הבקיע את שערו הראשון בפרמייר ליג. הוא עשה זאת בבעיטת יעף בלתי ניתנת לעצירה, והביא לקבוצתו ניצחון 0:1 שלא בהכרח הגיע לה על סמך כל 90 הדקות. האם אז הבין רובן אמורים שהתייחס אליו בחוסר הגינות כאשר ביקר אותו שבועות ספורים קודם לכן? "פטריק מגלה יכולת גבוהה יותר באימונים מאשר במשחקים. הוא רגוע יותר בנבחרת מאשר במנצ'סטר יונייטד. אצלנו, כאשר הוא מקבל את הכדור אפשר לחוש את החרדה שלו. הלחץ במועדון משפיע עליו, והוא חייב להשתפר", קבע הבוס.

מבן להורים מהגרים עד הגעה לבמות הגדולות

או אולי הוא דווקא חשב שמילותיו סייעו לחניך הצעיר להפנים את המסר? לפי הדיווחים בתקשורת האנגלית, בחדר ההלבשה ממש לא אהבו את הנטייה של אמורים לדבר פומבית על נקודות החולשה של השחקנים, ודורגו ממש לא היה הקורבן היחיד. הדני מצידו תמיד תמך באמורים בראיונות, דיבר בשבחו של המערך המקובע וגילה מחויבות מוחלטת. הוא גם לא היה בחרדה בשום שלב. רחוק מכך. הוריו, שהיגרו לדנמרק מניגריה לפני שנולד, לימדו אותו שהשקעה מובילה להצלחה ודאגו לחזק את בטחונו העצמי.

באקדמיה של נורשלן, הוא ביקש לשחק עם נערים בוגרים ממנו גם כאשר היה צנום יחסית. כאשר הגיעה ההצעה מלצ'ה, הוא היה רק בן 17, וטרם הספיק להיכלל בסגל הראשון של נורשלן בליגה הדנית. סקאוט איטלקי יצר איתו קשר באינסטגרם אחרי שהתרשם מביצועיו, וזה היה צעד לא טריוויאלי, אבל דורגו הלך על זה. היה לו חלק לא מבוטל בזכייה באליפות עם הקבוצה הצעירה, והקידום המהיר הוכיח עד כמה ההתאקלמות שלו הייתה מהירה.

פטריק דורגו משחק בנבחרת דנמרק (IMAGO)

לצ'ה הוא מועדון צנוע, אבל רשת הסקאוטינג שלו עושה עבודה מצוינת, בראשות המנהל הספורטיבי הוותיק פנטלאו קורבינו. דורגו הוא דוגמה נהדרת לכך, וכבר בגיל 18 נסללה דרכו להרכב בסרייה א’. פציעה של המגן השמאלי אנטונינו גאלו במשחק הראשון של עונת 2023/24 עזרה לו לקבל את ההזדמנות, והוא לקח אותה בשתי הידיים. הקבוצה אמנם דשדשה כצפוי בתחתית, אבל היא ניצלה מירידה, ודורגו היה באופן עקבי אחד השחקנים המצטיינים. בתום עונתו הראשונה באיטליה, היו גישושים מקבוצות רבות, אבל שום דבר לא הבשיל לעסקה.

העריץ את אדן הזארד

בחלוף חצי שנה נוספת, מנצ'סטר יונייטד כבר הייתה תכליתית מאוד, עם הצעה שלא ניתן לסרב לה. זו עדות לכך שניתן להגיע מהעקב של המגף הישר למועדון צמרת, ועמרי גאנדלמן יכול לשאוב עידוד מהמקרה. לו היו שואלים את דורגו עצמו, הוא היה מעדיף לחתום בצ'לסי. הוא התאהב בכחולים בילדות, בעיקר בזכות ביצועיו של אדן הזאר אותו הוא העריץ. לכן באופן עקרוני יש לו נטייה לעמדות התקפיות, גם אם המאמנים סברו לא פעם שכדאי לו יותר להיות בתפקיד נסוג יותר. "אני אוהב לכבוש ולבשל, אבל אוהב גם לתקל", העיד פטריק דורגו הרב גוני.

כאשר הסביר לו אמורים כי ב-3-4-3 שלו תהיה לו אפשרות לעשות הכל, אי אפשר היה להסתיר את השמחה. "חזונו של המאמן מלהיב אותי מאוד. יש למועדון תוכנית עבורי, ואני מרגיש שזה המקום הנכון להתפתח בו", אמר הדני כאשר הוצג כשחקנה החדש של מנצ'סטר יונייטד. המנהל הספורטיבי ג'ייסון ווילקוקס קבע אז: "לפטריק איכויות הגנתיות והתקפיות. הוא יודע להסתגל, ויש לו מוסר עבודה גבוה. אנחנו מאמינים שיוכל להפוך לשחקן ברמה העולמית הגבוהה".

פטריק דורגו בפעולה. שחקן עם מוסר עבודה גבוה (IMAGO)

יש לדורגו מה ללמוד לפני שהנבואה הזו תתגשם במלואה, אבל הוא נמצא ללא ספק בדרך הנכונה. הוא מגלה משמעת טקטית בכל התפקידים, משתפר בהדרגה בביצוע כדורי הרוחב, ובמערך החדש בעידן שאחרי אמורים נהנה מאוד לסטות למרכז ולאיים הרבה יותר על השער. הכיבושים מול מנצ'סטר סיטי וארסנל היו שונים מאוד, והם מדגישים את היכולות המגוונות שלו.

הם גם מוכיחים שמדובר בכדורגלן שמסוגל להתעלות במשחקים הגדולים. שני המשחקים הראשונים של קאריק לא היו יכולים היו להיות קשים יותר על הנייר, והוא יצא מהם עם 6 נקודות, בין היתר כשדורגו זהר במלוא הדרו. אם המגמה הזו תימשך, הוא יהפוך במהרה לאחד השחקנים האהובים ביותר בקבוצה.